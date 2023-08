Vox reclama al PP que torne a privatitzar l’Hospital de Torrevella rescatat fa dos anys

Vox pressiona el PP per reprendre les privatitzacions sanitàries amb mocions als ajuntaments. El partit d’extrema dreta ha registrat peticions en municipis del Baix Segura, com Sant Miquel de les Salines, en què reclama a la Generalitat Valenciana iniciar el concurs públic per a la gestió de l’Hospital de Torrevella. El grup, que pertany a un dels municipis a què dona cobertura aquest departament de salut, reclama que el procediment administratiu es faça per la via d’urgència.

L’Hospital de Torrevella va passar a la gestió pública l’octubre del 2021, al cap de 15 anys en mans de Ribera Salud arran del contracte de l’executiu del PP. És el segon departament de salut que l’executiu del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) va tornar a la gestió pública després d’anys de litigis amb l’empresa concessionària. En acabar el procés, la consellera de Sanitat amb el PSPV llavors Ana Barceló va denunciar en una intervenció parlamentària que la mercantil va deixar el centre amb 200 professionals menys i uns quants quiròfans tancats, amb una activitat assistencial de mínims. La companyia ha rebut per part de l’Administració, només en concepte de preu inicial del contracte, un total de 1.688 milions d’euros des del 2006.

En la moció, el grup d’extrema dreta assegura que sota la gestió privada Torrevella era “un referent en qualitat assistencial i tecnologia d’avantguarda” i al·ludeixen a l’augment de les llistes d’espera actuals: “Només dos mesos després de la reversió de la concessió, el mes de desembre les llistes d’espera van passar de 1.157 a 1992 pacients, i el temps mitjà d’espera en urgències es va duplicar”, indica Vox.

El grup equipara la prestació dels serveis sanitaris amb la recollida de fems municipal: “Quan en les nostres llars ens desfem dels residus, paguem la taxa de fems a l’ajuntament, que al seu torn contracta una empresa que els recull, per tant, la provisió del servei de recollida de fems és pública perquè la presta l’ajuntament, però la gestió és privada per tal com l’arreplega una empresa i això és extensible al sanejament i al proveïment d’aigua”, recull la moció, que conclou: “El més convenient és que la prestació del servei sanitari la faça qui ho faça al mínim cost possible, amb la màxima qualitat i la màxima eficiència”.

Les privatitzacions són un assumpte espinós en la coalició de govern. Si bé el PP ha recuperat com a titular de Sanitat Marciano Gómez, artífex de l’anomenat ‘model Alzira’ que va impulsar les privatitzacions a la fi dels noranta, els seus dirigents s’emplacen a una auditoria del sistema sanitari per prendre una decisió. En una entrevista feta dimecres en À Punt, el titular de Sanitat s’ha mostrat obert a comptar amb els recursos del sistema privat de salut, ha admés que “tots els escenaris estan oberts” quant a la reversió de l’Hospital de Dénia, però ha negat rotundament tornar a privatitzar els departaments ja revertits com Torrevella.

Preguntat per un pla de xoc per a millorar les llistes d’espera, Gómez ha indicat: “Usaré absolutament tots els recursos sanitaris per a tractar al ciutadà. Prèviament, intentaré millorar la gestió dels serveis públics i després, de manera complementària, i ho dic sense cap mena d’ambages, comptar amb la sanitat privada. Ja ho vam fer el 96. Si la cosa va bé i a més millora el servei, no tinc cap problema a implantar-ho”.

El conseller de Sanitat emplaça a una auditoria per a planificar el full de ruta en els departaments de salut i planteja canviar el mapa sanitari per fer-lo “més eficient”, segons les variables poblacionals com la dispersió territorial. Gómez també ha apuntat a buscar optimitzar els recursos per reduir la llista d’espera diagnòstica –en què el pacient encara no s’ha fet les proves– per a evitar l’estrés i el malestar que suposa la incertesa.

El PSPV, que ha difós la moció, ha assegurat que la coalició de govern “vol clients en compte de pacients i tornar a fer negoci amb la salut dels valencians”. Segons Rafa Simó, responsable de sanitat del grup socialista en les Corts Valencianes, “la ultradreta s’ha convertit en el braç executor del Partit Popular de Carlos Mazón”. El diputat ha defensat la inversió de l’anterior Consell a l’hospital en la legislatura passada, que xifren en 2,5 milions

d’euros.