Vox s'esborra de les reunions de portaveus sobre la DANA a l'Ajuntament de València convocades per l'alcaldessa

El grup municipal de Vox a l’Ajuntament de València, soci de Govern del PP, no ha participat en cap de les dueos juntes de portaveus presencials que ha convocat l’alcaldessa de València, María José Catalá, per a donar compte de les mesures adoptades arran de la DANA que va arrasar els municipis limítrofs al barranc del Poio, que va afectar greument les pedanies de la Torre, Castellar-l’Oliveral i el Forn d’Alcedo.

La gravetat de l’impacte en aquestes zones del terme municipal de València és tal que almenys hi ha tretze persones mortes en les pedanies de la Torre i Castellar, huit de trobades en un garatge.

Catalá va donar compte dijous passat 31 d’octubre d’aquestes dades. Malgrat tot, ni el portaveu i segon tinent d’alcalde de Vox, Juan Manuel Badenas, ni cap dels altres tres regidors del partit ultra va tindre a bé assistir a la junta de portaveus que va presidir l’alcaldessa aquell dia per a donar compte de la situació i intercanviar possibles mesures d’ajuda als afectats. Crida l’atenció que, segons testimonis presencials, es va optar per no traslladar als mitjans foto de la reunió.

Dilluns, 4 de novembre, després dels cinc minuts de silenci per les víctimes de la DANA que es van fer en la plaça de l’Ajuntament de València convocats per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, va tindre lloc una altra junta de portaveus presidida per Catalá a què tampoc va acudir cap dels quatre representants de Vox.

Segons diverses fonts consultades per aquest diari, Badenas hauria considerat innecessari assistir tenint en compte que forma part de l’Oficina Única Postemergència i de la junta de govern local que es va reunir dijous abans de la segona junta de portaveus. Dimarts es va dur a terme la primera reunió d’aquesta oficina per a coordinar les actuacions dels serveis municipals necessàries per a restablir l’activitat en les pedanies afectades per la DANA.

El dimecres 30 d’octubre, un dia després del desastre, es van fer dues reunions informals per videoconferència entre els quatre portaveus municipals. L’una a primera hora del matí i l’altra a la vesprada. A la de la vesprada tampoc es va connectar Badenas, segons asseguren les fonts consultades per aquest diari.

Dos dels quatre regidors de Vox, en concret Badenas i Cecilia Herrero, van ser denunciats davant el jutjat per part de la Fiscalia de València per presumptes delictes d’odi.