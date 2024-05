Vox torna a quedar-se sol en les Corts Valencianes en la defensa d’una proposta xenòfoba

El partit d’ultradreta Vox presenta per tercera vegada en un mes una proposta xenòfoba en les Corts Valencianes i per tercera vegada es queda sol en la defensa. Els ultres recorren a la criminalització de la migració com si fora un comodí, atés que periòdicament al·ludeixen a iniciatives parlamentàries d’aquest estil, que mai aconsegueixen prosperar.

Aquesta vegada, la formació que dirigeix José María Llanos ha portat al ple de les Corts Valencianes una proposició no de llei que insta el Govern a modificar el Codi civil i el Codi penal per a “llevar la doble nacionalitat als immigrants que cometen delictes de terrorisme, contra l’ordre públic, traïció i contra la pau o la independència de l’estat o contra la comunitat internacional”. “Un immigrant que vinga a treballar és benvingut, però si ve a fer-nos mal, com més lluny, millor” ha enunciat Llanos en la cambra.

En la sessió plenària passada, els ultres van demanar “tramitar de manera preferent i urgent l’expulsió immediata de tots els immigrants que accedisquen il·legalment a la nostra nació, així com dels immigrants legals que cometen delictes greus o facen del delicte lleu el seu estil de vida” i van instar a no aprovar la iniciativa legislativa popular que demana la regularització de les persones migrants. La mesura, a més de demanar la retirada de fons a les ONG, exigia “el tancament dels centres de MENA que creen inseguretat en els nostres carrers” i la seua repatriació.

Una setmana abans, de nou, van presentar una resolució en comissió parlamentària per a instar el Govern a “procedir a tramitar de manera preferent i urgent l’expulsió immediata de tots els immigrants que accedisquen il·legalment al nostre país”, “posar fi a les polítiques d’efecte crida” i “suspendre la cooperació al desenvolupament amb tots els països que tenen paralitzades les negociacions amb la UE per a firmar acords de readmissió d’immigrants il·legals”, entre altres punts. Totes aquestes mesures impulsades per la ultradreta vinculen immigració irregular amb delinqüència.

Fins hui, cap de les propostes de la formació d’ultradreta contra les persones migrants ha comptat amb suports i ha tingut fins i tot alguna crítica dels seus socis de govern en el Grup Popular. En aquesta última ocasió, la diputada del PP Laura Chuliá ha retret que amb aquesta mena de resolucions “correm el risc de caure en una visió esbiaixada i pejorativa del fenomen migratori”, encara que ha considerat que “és innegable que a Espanya hi ha un problema d’immigració irregular impulsat per les polítiques erràtiques del Govern”.

La resta dels grups parlamentaris, el PSPV i Compromís, han tornat a criticar a la ultradreta les mesures “xenòfobes”, a més de considerar-les “un recalfat” de les presentades i repudiades en el Congrés. Tots els grups votaran dijous contra la mesura, com han fet les vegades anteriors. Amb tot, vist l’historial, no és descartable que la ultradreta torne a reciclar i presentar una iniciativa d’aquest calibre en el que resta de curs polític. El portaveu del PSPV, José Muñoz, ho va advertir després de la comissió parlamentària: “L’extrema dreta és insaciable”.