Xàtiva impulsa un concurs internacional de propostes d’arquitectura per al centre cultural dedicat a Raimon

L’Ajuntament de Xàtiva impulsa un concurs internacional de projectes d’arquitectura per al disseny del futur Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC). El primer pas per a posar en marxa el concurs es dona aquest mateix dissabte en el ple municipal, en què s’aprovarà l’expedient de la convocatòria, així com l’aprovació de les bases que regiran aquest concurs.

El mes de gener passat es va constituir oficialment la Fundació Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana, amb seu a Xàtiva, que tindrà com a espai físic part del monestir de Santa Clara –un espai gòtic del segle XV–, concretament la part interior que ocupa les ales est i sud, així com la totalitat del pati. Per a dur a terme les obres de rehabilitació cal contractar un servei per a la redacció del projecte tècnic i s’ha considerat que el procediment més idoni és un concurs de projectes d’arquitectura amb un pressupost de prop de 484.000 euros que finançaran la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

Aquest concurs de projectes arquitectònics és de difusió internacional, amb intervenció de jurat, amb caràcter anònim i de convocatòria pública i procediment restringit. El jurat serà de caràcter tècnic, amb representants de la Conselleria de Justícia, el Col·legi d’Arquitectes i la Conselleria de Cultura, i per a la redacció de les bases s’ha comptat amb la col·laboració del Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana.

El concurs es desenvoluparà en dues fases: en la primera els equips hauran d’acreditar una solvència tècnica determinada i els treballs duts a terme i hauran de presentar una memòria sobre el coneixement de l’arquitectura de l’edifici del monestir de Santa Clara; mentre que en la segona fase els seleccionats presentaran la seua proposta de manera anònima amb la memòria d’actuació corresponent i entre dos i quatre panells amb la proposta arquitectònica.

L’equip guanyador d’aquest concurs resultarà l’adjudicatari del contracte de serveis per a la redacció dels projectes bàsic i d’execució, així com la direcció de les obres, amb un import total de 484.000 euros. A més, també s’atorgaran altres premis en metàl·lic: 6.000 euros a la segona proposta classificada, 4.000 a la tercera, 3.000 a la quarta i 2.000 a la cinquena proposta en la classificació.

Entre els espais que s’hauran de plantejar hi ha un auditori apte per a la representació musical de petit format i la celebració de conferències i altres activitats formatives (200-300 localitats), una sala d’assaig equipada acústicament, un àmbit expositiu permanent per a exhibir-hi les principals obres de la col·lecció de la fundació creada pel cantant de Xàtiva, un espai expositiu modular per al desenvolupament de la programació cultural de l’entitat, un arxiu per als fons bibliogràfics de l’artista i les donacions, un centre de documentació que custodiarà la correspondència, els manuscrits i les imatges relacionades amb la vida i l’obra de Raimon; una cafeteria o restaurant, una botiga/llibreria, despatxos i zona d’administració i una sala de lectura/treball.

Una vegada el ple municipal aprove les bases per a aquest concurs, es publicaran en la Plataforma de Contractació del Sector Públic per a l’accés lliure.