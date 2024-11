La xifra oficial de desapareguts per la DANA és de 89 persones amb 62 morts per identificar

Continua el degoteig de morts que se sumen a la macabra estadística de víctimes mortals causades per la DANA que va assolar la província de València fa hui una setmana. L'última oficial és de 216 les persones mortes en aquesta tragèdia a tot Espanya, la major part a València (211 segons l'última dada actualitzada), tal com va informar dilluns el ministre d'Administració Pública, Ángel Víctor Torres, dilluns després de la reunió del Cecopi (Centre de Coordinació Operativa Integrada).

Les oficines ante mortem habilitades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en col·laboració amb metges forenses comptabilitzaven dimarts a les 20 hores 89 casos de desapareguts actius a causa de la DANA i posteriors inundacions que van afectar la província de València el 29 d'octubre passat, segons les xifres del Centre d'Integració de Dades (CID).

Eixos casos actius corresponen exclusivament a les denúncies on els familiars han aportat diferents dades i facilitat mostres biològiques que permeten la identificació posterior dels seus familiars, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

A més, eixos 89 casos actius per desaparicions denunciades han de posar-se en relació amb el nombre de persones mortes a les quals ja se'ls ha practicat l'autòpsia en l'Institut de Medicina Legal (IML) però estan pendents de ser identificades, que ascendixen a 62. Per aquest motiu, la xifra de desapareguts no té per què correspondre completament a nous morts.

Segons l'últim balanç del CID, tancat a les 20 hores d'este dimarts, els forenses han realitzat en tot este episodi 195 autòpsies a morts en la DANA, els mateixos que han ingressat en la morgue de la Ciutat de la Justícia de València.

D'eixe total, 133 estan plenament identificats. D'eixes identificacions, 119 s'han aconseguit per l'anàlisi d'empremtes dactilars i les 14 restants per l'acarament de mostres d'ADN.

Es continua la busca en rius, l'Albufera i subterranis

Les estadístiques van augmentant a poc a poc aquests últims dies perquè, segons explicava en la compareixença de dilluns la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha finalitzat la recerca en superfície i actualment s'estan desenvolupant les tasques de inspecció en llits (riu Magre, barranc del Poyo i l'Albufera) i subterranis.

Pel que fa als treballs que es desenvolupen a les zones afectades, a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa es continua treballant en la retirada d'estris i, en breu, és previsible la recuperació de la normalitat. Mentres que a la zona de Requena-Utiel s'estan rematant els treballs de restabliment d'infraestructures i neteja.

Pel que fa a l'Horta Sud, encara s'està a la fase de recerca de possibles víctimes, per a la qual cosa s'estan utilitzant també drons, especialment a la zona del riu Magre i de la Rambla del Poyo. Aquesta cerca es complementa amb unitats canines de rastreig.

Actualment estan desplegats sobre el terreny més de 1.700 bombers de 42 organismes i 7.800 militars. En l'àmbit de la seguretat ciutadana, ara mateix hi ha un total de 6.000 efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil, més de 400 efectius de les diferents policies locals i més d'un centenar d'agents de la Policia de la Generalitat.

Ajudes als afectats

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, reclama al Govern central una ajuda de 31.400 milions d'euros per a les zones afectades per la gota freda. El cap del Consell sol·licitava dilluns un complement a les ajudes per netejar llars i compra de vehicles, un complement a la renda valenciana d'inclusió i un paquet per reconstruir les infraestructures i les àrees industrials. La Generalitat Valenciana invertirà 250 milions d'euros més en la reconstrucció de les zones afectades.

Per la seua banda, el president del Govern, Pedro Sánchez, anunciava aquest dimarts un pla de 10.600 milions amb ajuts de fins a 60.000 euros per cada habitatge afectat pel temporal i explicava que el Consell de Ministres ha aprovat un Decret llei “d'urgència en què es recopilen totes les ajudes econòmiques, laborals i fiscals” per als afectats per la catàstrofe mediambiental.

4.100 hectàrees afectades

El servei satelital Copernicus, activat per la Comissió Europea a petició d'Espanya per avaluar l'impacte de la DANA a la Comunitat Valenciana, ha revelat més de 4.100 hectàrees de superfície i 3.906 edificis afectats per les inundacions a l'àrea valenciana de l'Horta Sud.

El Servei de Gestió d'Emergències de Copernicus (CEMS per les sigles en anglès), activat a les 14.30 hores d'Espanya del 29 d'octubre passat, ha comunicat hui les dades que donen les visualitzacions d'aquesta comarca, en què estima que hi ha més de 60.000 persones impactades, 15,2 km de vies fèrries i 531,6 quilòmetres de carreteres.

Aquestes dades fan referència a una visualització del 31 d'octubre a les 10.22 hores d'Espanya.

Compareixença de Mazón a les Corts

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, compareixerà a les Corts Valencianes el dijous 14 de novembre per donar explicacions públiques de la gestió de la DANA que ha assolat part de la província de València. Així ho ha acordat aquest dimarts la Junta de Síndics, després d'haver rebut un escrit del president en què sol·licita comparèixer davant del ple del Parlament autonòmic per donar compte de la dona, i les peticions de compareixença presentades pels grups parlamentaris.