Ximo Puig exigeix a la ministra una solució a la “situació d'emergència” que pateix el servei valencià de Rodalia

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigit a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, una solució a curt termini per a "la situació d'emergència" que viu el servei valencià de Rodalia. En una reunió, se li ha traslladat a Sánchez "la indignació de milers de valencians i valencianes que, pel caos que pateix el servei de Rodalia en la Comunitat Valenciana, no poden arribar als seus llocs de treball, a estudiar o fer compres amb la normalitat que deuria".

Així li ho ha traslladat aquest dimarts durant la trobada telemàtica que ha mantingut amb la ministra i en la qual també han participat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España; la secretària autonòmica d'Obres Públiques i Mobilitat Sostenible, María Pérez; la presidenta d'ADIF, Maria Luisa Domínguez, i el president de Renfe, Isaïes Táboas.

En el transcurs de la reunió, la ministra s'ha compromés a presentar en el termini d'una setmana un paquet de mesures de xoc que es puguen aplicar a curt termini per a intentar solucionar aquesta situació. Tal com ha explicat el conseller Espanya, Sánchez ha assegurat que en els pròxims dies presentarà un "full de ruta" amb "mesures a curt termini per a revertir quan abans" els problemes en la xarxa de Rodalia.

Tal com ha explicat el titular de Política Territorial, la indignació és també "institucional", per la qual cosa la Generalitat, "que no gestiona directament Renfe però que sí que està implicada a trobar la solució", es veu obligada a "exigir al Ministeri que presente mesures a curt termini per a revertir la manca d'un servei essencial".

Segons Espanya, la ministra "ha reconegut" que la situació és "crítica" en la Rodalia valenciana. "S'ha compromés al fet que la setmana que ve ens donarà un full de ruta i les mesures a curt termini per a revertir com més prompte millor aquesta situació que porta ja massa anys manifestament millorable en la Comunitat".