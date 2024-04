Yolanda Díaz inaugura els actes de València com a capital de l’Economia Social per a “tallar la desigualtat i avançar en benestar”

El Ministeri de Treball i Economia Social, la Conselleria d’Ocupació de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València s’alien amb les associacions cooperativistes per a celebrar la capitalitat de l’Economia Social. La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha presidit divendres els actes que reconeixen la ciutat, que recull el testimoni de Sant Sebastià. “L’economia social és un autèntic orgull de país, és marca Espanya i així ho hem de continuar defensant”, ha manifestat Díaz, i ha posat aquesta capitalitat com a exemple que, “en moments de massa soroll i desafecció, és possible i democràticament desitjable col·laborar entre diferents”.

La inauguració, celebrada en el Saló de Vidre de l’Ajuntament de València, ha comptat amb les intervencions de Díaz, de l’alcaldessa, María José Catalá; del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, i dels presidents de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (Cepes), José Antonio Pedreño, i de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana Concoval), Emilio Sampedro. El segon tinent d’alcalde i responsable d’Ocupació, Juan Manuel Badenas (Vox), estava en un acte contra la reforma laboral impulsat pel seu partit.

En el seu discurs, la vicepresidenta del Govern ha instat a “elevar al màxim possible” aquesta capitalitat per a posicionar l’economia social espanyola “com a referent i avantguarda a Europa i al món” des de la Mediterrània, “una mar que abraça cultures solidàries”. “El món està molt interessat en el que farem”, ha asseverat.

Díaz ha destacat que aquesta és “l’economia feminista per excel·lència” amb “una vertebració territorial brutal”, que representa el 10% del PIB espanyol, amb 43.000 empreses i quasi dos milions de treballadors, un impacte similar al del turisme. Són dades que, a parer seu, han de fer reflexionar sobre la importància de l’economia social, en què “necessitem moltes més empreses i treballadors”.

En aquesta línia, la ministra ha defensat que la capitalitat demostra que és “més necessària que mai” la unitat entre administracions i arribar a acords “entre diferents”, ja que aquesta candidatura va tirar avant per unanimitat dels grups municipals: “És possible tindre unanimitats quan treballem pel bé comú a Espanya”. Ha dit així a “donar tranquil·litat i serenitat” a la ciutadania des dels governs davant les “contínues tensions ecològiques, econòmiques, geopolítiques, guerres, l’explosió de la por i les desigualtats, la inestabilitat i la incertesa”.

A més, la líder també de Sumar ha destacat l’aposta per aquesta capitalitat als equips anteriors de la Generalitat i de l’Ajuntament de València, especialment l’exalcalde Joan Ribó per l’“afecte personal” que li té. “És com si fora mon pare”, ha manifestat, elogiant el dirigent de Compromís, que acaba de retirar-se de l’Ajuntament.

A escala estatal, ha valorat que Espanya va liderar la primera resolució de l’ONU sobre l’economia social, “una fita que semblava impensable”, i ha instat a desenvolupar l’estratègia espanyola de l’economia social i a donar suport a la llei integral d’impuls de l’economia social quan es debata d’ací a dues setmanes en el Congrés després d’haver decaigut l’any passat per les eleccions del 23J.

També ha destacat el projecte estratègic per a la recuperació i la transformació econòmica (Perte) de l’economia social d’Espanya, l’únic d’Europa, amb 1.700 milions d’euros i més de 400 projectes rebuts fins ara. “Demane que aprofitem aquesta oportunitat única, el moment és ara”, ha encoratjat.

Com a balanç, ha ressaltat la protecció de les empreses i els treballadors de l’economia social durant la pandèmia i ha assegurat que “mai” estarà prou agraïda al sector per fer el mateix. “Algun dia, quan deixe el càrrec, contaré el que hem fet per a salvar els treballadors i les empreses al nostre país”, ha afegit.

Catalá anuncia un milió d’euros per a l’economia social valenciana

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat que la ciutat i la seua àrea metropolitana són “el bressol del cooperativisme a la Comunitat Valenciana”, un sector majoritàriament format per petites empreses al costat de “gegants” com Anecoop o Consum i cooperatives com Caixa Popular i per un Tercer Sector molt actiu en la inclusió de persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat.

Catalá ha avançat que l’Ajuntament apostarà “molt fort” pel Tercer Sector el 2024, amb un augment del 24% en el pressupost municipal i 745.000 euros dins de la capitalitat per a secundar 18 nous projectes. En general, ha apuntat que València destinarà quasi un milió d’euros a la capitalitat amb missions i estratègies que remetran al Govern quan acabe l’any.

“L’economia social és una vareta màgica que fa possible el somni de moltes persones (...) No és una aposta aïllada: València és la primera ciutat d’Espanya amb una direcció general de polítiques de discapacitat i volem que es note”, ha asseverat, i ha traslladat al sector que l’Ajuntament serà “un aliat per a generar ocupació de qualitat”.

Com a conseller d’Ocupació, José Antonio Rovira ha ressaltat que la tradició cooperativa de la Comunitat Valenciana, amb unes 2.300 companyies, 59.000 treballadors, una taxa d’ocupació femenina del 57% i una aportació al PIB autonòmic del 7%. “Sense les persones que treballen en aquestes empreses, l’economia social no tindria sentit”, ha manifestat.

Per part seua, el president de Concoval, Emilio Sampedro ha defensat que aquesta és una capitalitat integradora a favor d’un creixement just i sostenible. “Els nostres valors ens diferencien”, ha reivindicat. També el titular de Cepes s’ha mostrat convençut que aquesta capitalitat demostrarà que l’economia social suposa “una oportunitat única” per a beneficiar la ciutadania i respondre a desafiaments com el repte demogràfic, l’habitatge o la pobresa.