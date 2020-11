València Acoge denuncia trato "humillante" y sanciones a dos mujeres sin papeles que intentaban tramitar el DNI para sus bebés nacidos en España

La ONG València Acoge ha denunciado el trato "humillante" que recibieron dos mujeres colombianas en situación irregular que acudieron a la comisaría de Paterna para tramitar el DNI de sus bebés nacidos en España. "Estas situaciones", sostiene la ONG, "generan desconfianza en la policía y deja en absoluta desprotección a las personas en situación administrativa irregular no sólo para denunciar delitos sino para realizar todo tipo de trámites".

Sandra (nombre ficticio), una mujer colombiana sin papeles, acudió el pasado 4 de noviembre a la comisaría de Paterna para tramitar el DNI de su hijo recién nacido. La mujer aportó la inscripción de su hijo en el registro de reconocimiento por presunción de nacionalidad (cuando el país de origen de los padres, en este caso Colombia, no concede la nacionalidad a los hijos de sus nacionales nacidos en el extranjero, el Código Civil establece que son españoles). El agente optó por sancionar a la mujer con una multa de 501 euros, la sanción mínima, y le dijo que había tenido suerte porque, tras una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que impide a España expulsar a inmigrantes en situación irregular, no recibiría una orden de expulsión.

La mujer grabó la conversación con el policía, quien le reprocha su supuesto aprovechamiento de la sanidad española. "En cualquier caso, has estado trabajando, no has estado cotizando, no has estado pagando una seguridad social, si te has puesto enferma has ido al médico... al final es lo que hay, tú te vas aprovechando de las cosas, no te juzgo, pero te has estado aprovechando de las cosas (...), pues oye, ahora te toca pagar 500 euros, (...) después de todo lo que has recibido pagar 500 euros tampoco es tanto", se escucha en el audio.

La mujer, con su bebé en brazos, solloza porque no puede pagar la multa (asegura que come gracias a Cáritas). El policía, según la grabación, contesta a la inmigrante: "Llora todo lo que quieras, di que esto es racismo, es xenofobia, lo que tú quieras, pero te has estado aprovechando de aquí durante equis tiempo y es lo que hay". La mujer volvió al día siguiente y, finalmente, pudo tramitar el DNI de su recién nacido. De momento, prepara las alegaciones a la sanción de 501 euros.

La ONG considera que el agente "no sólo incumplió la normativa de no hacer valoraciones sobre el caso que estaba instruyendo sino que ni verbalmente ni en el expediente se le informó a Sandra de su derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita". València Acoge ha denunciado también otro caso similar, aunque con diferente desenlace. Lucía (nombre ficticio), una mujer colombiana en situación irregular, acudió el pasado 30 de octubre a la misma comisaría de Paterna para tramitar el DNI de su hijo.

El agente que la atendió, sostiene la versión de la mujer recogida por la ONG, concluyó el expediente con una propuesta de expulsión "que vulnera lo establecido por la sentencia del TJUE", según València Acoge. Al día siguiente acudió a la comisaría de Mislata donde pudo tramitar el DNI de su bebé sin incidencias. Una bogada de oficio presentó alegaciones y el expediente de expulsión fue archivado, según la ONG.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía señalan a este diario que están estudiando ambos casos. La ONG ha pedido en un comunicado que se adopten medidas disciplinarias contra los agentes que atendieron a las dos mujeres y que "cese este tipo de prácticas en la comisaría de Paterna y en cualquier otra dependencia" policial.