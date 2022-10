El Valencia CF recurrirá en el juzgado la caducidad del plan del nuevo estadio a la espera de un acuerdo con el Ayuntamiento

El portavoz del Valencia CF, Javier Solís, ha afirmado este jueves que el club pondrá un recurso contencioso administrativo en el juzgado contra la declaración de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) aprobada en el pleno del Consell del pasado 29 de julio.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado del director deportivo, Miguel Ángel Corona, y de la presidenta, Lay Hoon, Solís ha comentado que “el club siempre ha defendido que la ATE podía prorrogarse porque era la opción que más certidumbre aportaba y es algo que debemos mantener en la vía judicial”. Sin embargo, ha añadido que “en el momento en el que se llegue a un acuerdo con el Ayuntamiento para la firma del nuevo convenio se retirará la demanda, pero por una cuestión de responsabilidad el club debe mantenerse esta línea”.

Tras la caducidad del plan urbanístico, el Valencia CF presentó un recurso de reposición que recientemente rechazó el pleno del Consell, lo que abocaba a la entidad a la vía judicial.

Tal y como avanzó eldiario.es, el acuerdo de caducidad de la ATE adoptado por el pleno del Consell establece el mantenimiento de las ventajas urbanísticas que otorgaba el convenio (40.000 metros cuadrados de suelo terciario en el viejo Mestalla y otros 40.000 en el nuevo) siempre y cuando se alcanzara un acuerdo con el Ayuntamiento de València en cuanto a las características del coliseo, los plazos y las garantías.

Ene estos momentos, el Ayuntamiento está en proceso de redacción de un convenio que establezca el nuevo marco jurídico y las condiciones que el club deberá asumir con respecto al nuevo estadio si quiere reactivar las obras y mantener los beneficios urbanísticos.

A principios de octubre, mantuvieron una reunión el acalde de València, Joan Ribó, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, y la concejala de Espacio Público responsable de las licencias, Lucía Beamud, para establecer las bases de ese nuevo convenio, básicamente un aforo de 70.000 personas, instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta y un polideportivo “de calidad” para el vecindario de Benicalap, presupuestado actualmente en 9 millones de euros.

Al respecto, Solís ha recordado que las placas solares no estaban incluidas en la ATE y ha comentado que el proyecto de 66.000 espectadores ampliables a 70.000 no es un capricho, sino un intento de dotar al estadio de un elemento singular como son esas terrazas para poder ver los partidos: “El club se compromete por escrito a tener los 60.000 netos para poder albergar una semifinal del mundial y a llegar a 70.000 si hace albergar algún evento singular como una final de Champions. No pedimos rebajas en las obligaciones, sino adecuar un proyecto de hace muchos años a la realidad actual”.

Solís, quien ha considerado que en cierto modo el tema del nuevo estadio se está politizando, ha pedido celeridad en la redacción del nuevo convenio para poder empezar las obras cuanto antes y ha asegurado que no supone ningún problema que se retengan los beneficios urbanísticos como garantía hasta que finalice el nuevo estadio con las condiciones marcadas: “Es algo que nos dará más fuerza a la hora de vender las parcelas del viejo Mestalla; una vez se finalice el nuevo y se corrobore que cumple los requisitos, el club podrá trasladarse y vender las parcelas”.