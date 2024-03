La afición del Valencia CF se manifiesta este sábado para exigir a los políticos que cumplan su palabra y den un portazo a Lim

“Libertad VCF convoca al valencianismo para que sea una manifestación que dé un paso más con respecto a las anteriores. Una manifestación que sirva para denunciar lo que Peter Lim está haciendo con el Valencia CF, pero también y es el gran cambio de esta movilización, es un llamamiento a que las administraciones cumplan con su palabra. En la precampaña electoral Libertad VCF organizó una jornada con todos los partidos políticos y todos estuvieron de acuerdo en que si conseguían gobernar, una de las tareas que se comprometían a acometer era sentar a Peter Lim para negociar e intentar buscar una salida como máximo accionista. Han pasado más de nueve meses y no están cumpliendo con esto”.

El presidente de Libertad VCF, José Pérez, se ha pronunciado así sobre los principales motivos por los que se ha convocado a la afición del Valencia CF y en general a toda la sociedad civil a una manifestación que se prevé multitudinaria y que tendrá lugar este sábado a las 17.00 horas. Partirá de la calle de las Barcas y desde ahí, los manifestantes se dirigirán hacia Mestalla, donde a las 21.00 horas se disputa el partido contra el Real Madrid.

Tras realizar varias manifestaciones multitudinarias en los últimos meses, la última en junio del pasado año, la asociación Libertad VCF ha convocado esta nueva protesta: “Los políticos no han hecho absolutamente nada. Nos marean con el tema del estadio cuando el problema principal del Valencia CF no es el estadio, sino su máximo accionista que tiene secuestrado al club con otros intereses. Por eso la manifestación y la llamada al valencianismo se redobla. Tenemos que ser más cantidad de la que hemos sido en ninguna otra manifestación porque tenemos que dejarle claro a las administraciones que ya no podemos esperar más. Necesitamos de su colaboración”.

La afición ha puesto el foco en las instituciones valencianas que en su día, bajo el mando del PP, optaron por la venta del club y que, casualidades del destino, vuelven a estar controladas por los populares, ahora con el apoyo de Vox, aunque al menos en el caso del Ayuntamiento, el partido de extrema derecha se ha opuesto frontalmente a dar cualquier beneficio al club mientras el máximo accionista sea Lim.

El objetivo de Libertad VCF es que de la misma forma que en su día las autoridades maniobraron en el devenir y el destino del club, ahora también presionen junto a Caixabank para buscar una salida para el máximo accionista.

Según Pérez, “es curioso que esta semana pasada muchos medios se hicieran eco de las movilizaciones que ha habido en Alemania y de cómo defienden su fútbol, cuando realmente la única diferencia entre esas movilizaciones y las que lleva haciendo el valencianismo desde hace cuatro años es que allí las instituciones y la Bundesliga sí que escuchan a las aficiones, y aquí eso no está sucediendo después de cinco movilizaciones importantes”.

Junto a Libertad VCF, otras asociaciones y plataformas de aficionados contrarias a la gestión del máximo accionista como 'Últimes vesprades a Mestalla', 'Viachers', 'VCF Sud', De Torino a Mestalla, Espíritu del 86 y el 'Col•lectiu de Penyes Valencianistes' se han adherido a la convocatoria y han firmado un manifiesto conjunto por el que manifiestan “su oposición a la gestión del Valencia C.F perpetrada por su máximo accionista a través de la empresa pantalla Meriton Holding; reprobando, asimismo, el particular régimen de represión de la libertad de expresión y la discrepancia que se viene llevando por los representantes del máximo accionista en Valencia, habida cuenta de la clara contradicción de tales actuaciones con nuestros más fundamentales principios de convivencia”.

Al mismo tiempo exigen a la máxima implicación “de los representantes políticos, tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en la Generalitat Valenciana, a fin de que cumplan las promesas realizadas en la campaña electoral previa a los comicios municipales de 2023 y mediante las cuales se comprometían a iniciar los contactos y conversaciones oportunos con la finalidad de propiciar la salida de Peter Lim del accionariado de nuestro amado club”.

El declive del club desde la llegada de Lim

El 24 de octubre de 2014 se firmó el contrato que acreditaba a Peter Lim, a través de su empresa Meriton Holdings, como nuevo máximo accionista del Valencia CF al adquirir el 70% de las acciones de la entidad, entonces en manos de la fundación del club. Lim acudió a Mestalla a las pocas horas a presenciar un partido y fue aclamado por una afición entregada tras las falsas promesas difundidas para justificar la transacción al magnate de Singapur.

Los entonces presidentes de la Fundación, Aurelio Martínez, y del club, Amadeo Salvo, aseguraron que el nuevo propietario se comprometía a invertir más de 300 millones de euros y a inaugurar el nuevo estadio en marzo de 2019, con motivo del centenario del club.

Casi 10 años después, no solo es que no se ha cumplido nada de todo lo que se dijo entonces, sino que además el club está al borde del colapso deportivo, económico y social por la deficiente gestión de la propiedad.