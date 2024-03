La alcaldesa de València del PP, sobre el vídeo de Vox cantando “Que viva España”: “No me habría prestado a una imagen similar”

“Lo de Vox puede ser sobreactuado pero los hechos van a demostrar que el Ayuntamiento de València no va a dar ni un paso atrás. Yo no me hubiera prestado en la vida a una imagen similar. La distancia que tengo con mis socios de Gobierno en materia de igualdad, en materia de lucha contra el cambio climático y en materia de no buscar el frentismo es evidente”.

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha pronunciado así este viernes preguntada sobre el vídeo que publicó este jueves en sus redes sociales su segundo teniente de alcalde de Vox, Juan Manuel Badenas, en el que aparecía junto a los otros tres ediles de la formación y junto a un hombre vestido de torero cantando 'Que viva España' a modo de celebración por haber impedido que el Ayuntamiento, por primera vez, no apruebe una moción de apoyo al 8M, día internacional de la mujer. Badenas ha retirado este viernes el vídeo sin dar explicaciones al respecto.

Catalá, después de asumir el cambio en los estatutos de la fundación municipal Valencia Activa por el que se eliminan las políticas de empleo dirigidas de forma específica a las mujeres, lo que impidió que se aprobara la mencionada moción, ha pedido a la ciudadanía que se fije “en los hechos, y no solo en las palagras o los gestos” y ha destacado que la junta de Gobierno ha aprobado con los únicos votos del PP la moción en favor del 8M de la Federación Española de Municipios y Provincias.

“La ciudad de València se ha comprometido a no perder ni un programa de empleo en favor de la mujer y lo va a hacer la alcaldesa con sus 13 concejales, 13 de 17. Además no vamos a votar a favor de que se retire el nombre del paseo Guillem Agulló en Viveros de València y por otro lado estamos celebrando la Capitalidad Verde Europea que se dirige desde alcaldía y no va a debatir ninguna de las cuestiones que objetivamente son irrefutables que existe un cambio climático”, ha dicho Catalá en alusión al concejal de Devesa-Albufera de Vox, José Gosálbez, que dio una conferencia con tintes negacionistas en unas jornadas sobre humedales.

“Soy feminista convencida y no lo puedo compartir”

La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, la popular Susana Camarero, también se ha referido a la polémica generada por el vídeo de 'celebración' de los concejales de Vox e València: “Soy feminista convencida y no lo puedo compartir”. “La división en mala, especialmente para las conquistas sociales”, ha explicado Camarero en el programa de la televisión pública valenciana À Punt 'Les notícies del matí'.

Camarero, no obstante, también ha querido matizar que “tampoco” le gusta el “radicalismo de la izquierda”, al tiempo que abogaba por una lucha por la igualdad “sin sectarismo”. “En los últimos años -en los que ha gobernado la izquierda en instituciones como la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València, entre otras- ha habido una clara división del feminismo, y eso no ayuda en la lucha por la igualdad”, ha asegurado.

La vicepresidenta del Consell reclama “aparcar los temas de igualdad del debate partidista” y quitarles la “ideología” porque “sólo desde la unidad lograremos la igualdad que todos anhelamos”.