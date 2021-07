El Ayuntamiento responde a Lim: "Hablar de inactividad municipal tras 7 años sin mover una piedra es una broma de mal gusto"

“Tanto los informes del Ayuntamiento de València como los de la Generalitat son muy claros: el único responsable del incumplimiento de los términos de la ATE es, en este caso, Meriton como propietario del Valencia CF".

Así se ha pronunciado este martes el concejal de Hacienda y portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, tras conocer el escrito de alegaciones presentado por el club ante la Conselleria de Economía, en el que achaca la paralización del proyecto urbanístico a la pandemia y la falta de colaboración del Consistorio. Desde alcaldía han preferido no hacer declaraciones y se han remitido a las palabras de Sanjuán.

"No hay por parte de ninguna administración ningún inconveniente en retomar las actuaciones. El problema lo admite el propio Valencia CF en las alegaciones que presenta y es que no cuenta con la financiación suficiente para retomar las obras. Dice que no cuenta con la financiación suficiente y eso no es una excusa que sea alegable frente a la administración", ha afirmado el edil socialista.

Según ha explicado, "el propietario del club ha de encontrar la financiación para cumplir con las obligaciones que tiene con las administraciones y con la ciudad" y ha añadido que "lo que ha de hacer el Valencia no es buscar culpables en la administración, donde sólo ha encontrado aliados para hacer la actuación, sino cumplir y dar alguna garantía de futuro".

Lo que hace con estas alegaciones es "poner excusas e intentar buscar algún culpable, pero no da ninguna garantía ni ningún aval, que es lo que ha exigido tanto el Ayuntamiento como la Generalitat".

Sanjuán ha recordado que "el Ayuntamiento en su informe es muy claro: si quiere una prórroga el propietario del Valencia CF ha de avalar la prórroga y del aval no sabemos nada”.

Sobre la acusación del València de que el incumplimiento se debe a la inactividad del Consistorio, ha afirmado que “forma parte del apartado de bromas de mal gusto de Meriton" ya que "hablar de inactividad del Ayuntamiento de València después de siete años sin mover una piedra del estadio, creo lo mejor que puede hacer el Ayuntamiento es ser prudente y no valorar las palabras de Anil Murthy”.