Boluda critica al Ayuntamiento de València: “No ayuda a que vengan inversiones importantes a la ciudad”

“La Copa América no sabemos dónde está, o bueno, sí lo sabemos. O la ampliación norte del Puerto de València. El Ayuntamiento de València en estos momentos no creo que ayude mucho a que vengan inversiones importantes en la ciudad porque la gigafactoría de Volkswagen está en Sagunto. La Copa América casualmente está en Barcelona y la tasa turística la rechaza todo el mundo. Todas estas cosas, desafortunadamente, en València pasa lo que pasa”.

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, se ha pronunciado así este martes durante su intervención en el foro Nueva Economía Fórum Tribuna Mediterránea que se ha celebrado en el hotel Las Arenas de València. En respuesta a preguntas trasladas por escrito por los periodistas asistentes, el naviero se ha mostrado crítico con la gestión del Consistorio y especialmente con el alcalde, Joan Ribó, y con su partido, Compromís, al que ha dedicado varios dardos envenenados.

En la relación con la Copa del América, cuya celebración en València descartaron tanto el Ayuntamiento como la Generalitat por su elevado coste para las arcas públicas, Boluda ha comentado que “habrá que preguntarle al alcalde, que fue el que dijo que no. Él sabrá por qué, y según su amiga la alcaldesa de Barcelona allí sí que se puede hacer, y según algún partido catalán aquí no se puede hacer. Tendrán que explicar ellos por qué aquí no se hizo, igual están trabajando para otros ya que los orígenes nunca se olvidan”, en referencia a que Ribó es natural de Manresa. Boluda no ha hecho referencia a que fue el el Gobierno valenciano mediante un informe económico encargado por el presidente Ximo Puig el que descartó la competición.

En cuanto a la polémica por la lentitud en la tramitación de las plantas fotovoltaicas, el presidente de AVE se ha mostrado crítico con el Gobierno del Pacto del Botánico: “Otra vez estamos ante los partidos del no, llevan atascadas durante cuatro o seis años las plantas de renovables y aquí no se ha aprobado ninguna”.

Preguntado por la supuesta catalanización de la Comunitat Valenciana, ha comentado: “Los catalanes son nuestros hermanos y tenemos raíces comunes, pero de ahí a intentar la misma estrategia de enfrentamiento que en Cataluña me parece muy mal. Hay algún partido que fomenta ese enfrentamiento entre valencianos”.

Preguntado por elDiario.es sobre si se ha planteado ceder su puesto en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a otro directivo de la CEV para evitar posibles incompatibilidades, ha afirmado: “No tengo incompatibilidad de ningún tipo, si la tuviera no estaría en el consejo”. Boluda ha protagonizado el fallido rescate de una de sus concesiones en el marco de la ampliación del Puerto que ha derivado en un litigio judicial y en la aprobación de un expediente de lesividad. Además, otra empresa, ha denunciado recientemente que ha quedado excluida de un concurso para una nueva terminal en el Puerto de Sagunto, lo que deja como única posible adjudicataria a una unión temporal de empresas en la que participa una de sus empresas.

Vicente Boluda ha cargado también contra la aprobación de la tasa turística, implantada en las ciudades más visitadas de Europa: “Si todos los hoteleros y todos los expertos dicen que es una barbaridad habrá que hacerles caso”.