Compromís retrau als socialistes declaracions que “voregen la falta de respecte” a Ribó

La tensió latent des de fa mesos entre els socis del Govern municipal de València, Compromís i el PSPV, s’ha revifat a compte del projecte de renaturalització de l’avinguda d’Ausiàs March, presentat dilluns passat 20 de setembre pel regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, en representació de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

L’actuació consisteix en la conversió en zona de vianants de les vies de servei i la planta viària passaria dels 12 carrils de circulació actuals (sis per sentit) a sis (tres per sentit) i inclouria un carril bici bidireccional, mentre les passarel·les per als vianants se substituiran per passos de vianants arran de terra, tal com es va fer en l’avinguda del Cid.

Després de la presentació, l’alcalde de València, Joan Ribó, va coincidir amb l’esperit del projecte, perquè va en la línia de guanyar espai per als vianants i reduir el destinat a trànsit rodat, però va condicionar l’eventual reducció de la planta viària al Pla de Mobilitat Metropolitana que presentarà en els pròxims dies la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Ribó va donar a entendre que desconeixia fins a quin punt s’havia avançat en la planificació d’aquest projecte en afirmar: “En aquests moments no sabem si amb dos carrils serà prou o si es podria arreglar amb un, que potser també és possible, llavors en definitiva caldrà esperar que s’aprove aquest Pla de Mobilitat i en funció d’això perfilarem i concretarem el tema, però en aquest moment, com que és una entrada a València, no és possible fer-ho des de l’Ajuntament, això ho ha de fer l’Autoritat Metropolitana de Transport”.

Després de les seues declaracions, Sanjuán va replicar que “qui tinga ganes de refredar aquest projecte hauria d’adonar-se que s’equivoca de bàndol” i va assegurar que “hi ha un problema de desconeixement” i es va mostrar disposat a aclarir a l’alcalde “els dubtes quan vulga”.

Unes afirmacions que no han agradat gens en el si del grup municipal valencianista. El vicealcalde de València, Sergi Campillo, va demanar dijous “respecte per a tots els companys d’aquest equip de Govern, però sobretot també respecte per a la figura de l’alcalde; algunes declaracions que hem sentit fa poc del regidor Sanjuán voregen la falta de respecte”.

Campillo va afirmar que comparteixen “l’esperit de l’actuació, perquè cal portar a Ausiàs March les polítiques de mobilitat sostenible, però no s’ha de començar la casa per la teulada”. Campillo va afegir que “la primera cosa és que el Servei de Mobilitat dictamine la viabilitat de la reducció de carrils en aquesta avinguda i, a partir d’ací, Urbanisme ha de plantejar la reforma, però no a l’inrevés, perquè no consten informes de mobilitat” i va afegir que des de Compromís no coneixien “l’abast d’aquesta reforma, més enllà que va eixir d’uns pressupostos participatius”.

Fonts socialistes van reiterar que “Compromís sí que era sabedor del projecte, perquè el té en les fitxes per a presentar als fons Next Generation”, i van lamentar que “és la segona vegada que l’alcalde diu que no sap res d’un projecte que té definit en una fitxa amb terminis i cost, com va passar amb el Bulevard Cultural”, el projecte de renaturalització de la ronda interior.

A més, van explicar que la redacció del projecte no ha començat: “S’ha anunciat que es licitarà la redacció de projecte i hi ha hagut converses entre els caps de servei, com en tots els projectes. La resposta de l’Àrea de Mobilitat va ser que veia factible tres carrils a falta d’afinar més amb un estudi de capacitat i veure si hi calia un carril bus o no. Quan es redacten els plecs per a licitar la redacció portarà una planta viària de Mobilitat, com sempre, que esperem que no tarde un any”.

Els desacords ja iniciats en el mandat anterior entre els socis del Govern municipal progressista han sigut continus des que es va negociar l’acord del Rialto, que es va enquistar per l’exigència de la vicealcaldia per a la portaveu socialista Sandra Gómez, i van seguir amb la crisi desfermada pel robatori de 4 milions en l’EMT, pel PAI de Benimaclet, i més recentment pel monòlit del 15M impulsat per l’alcalde Joan Ribó i per l’estudi per a soterrar la Ronda Nord al pas per Benimaclet, per posar-ne alguns exemples.