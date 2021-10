Compromís y Unides Podem se oponen a la ampliación del by-pass de València y proponen invertir en ferrocarril

Miembros de la plataforma No+by-pass, recientemente constituida y de la que forman parte las entidades detalladas al final de esta nota, se han reunido con diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Compromís y de Unides Podem para saber su posición sobre el proyecto de desdoblamiento del by-pass, por el cual esta autovía pasaría de los actuales seis carriles a doce.

Fuentes de la organización han informado de que en la reunión estuvieron presentes, entre otros, Juan Ponce y Papi Robles, de Compromís, y Estefanía Blanes, de Unides Podem, que han puesto de manifiesto que la ampliación proyectada contraviene todos los compromisos europeos de reducción de emisiones e incluso el mismo plan de infraestructuras estatal, que restringe la ampliación de las autovías y recomienda otras alternativas para reducir los vehículos que circulan por ellas.

Desde Unides Podem se han comprometido a plantear a sus homólogos en el Congreso esta oposición, mientras que Compromís, que ya presentó en el Congreso una proposición no de ley pidiendo la paralización cuando era ministro Ábalos, ahora la planteará a la ministra Raquel Sánchez.

Para Vicent Torres, urbanista y miembro de la plataforma, “el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no tiene en cuenta la situación de emergencia climática y continúa alimentando un modelo basado en el vehículo privado, caduco y peligroso, en vez de apostar por el corredor mediterráneo de mercancías. Hay que recordar que los camiones suponen más del 25% del conjunto de vehículos que ahora circulan por el by-pass”.

Guillem Tordera, miembro de la plataforma y usuario del by-pass ha destacado “la nula inversión en seguridad del ministerio en el tramo que se quiere duplicar. En otras circunvalaciones las velocidades máximas están limitadas, hay radares para controlar la velocidad, los camiones tienen muchas restricciones para adelantar, hay controles activos de la distancia de seguridad, restricciones de vehículos especiales en horario diurno, y todo ello aporta mucha más seguridad a las autovías, hace que el tráfico sea más fluido, aumenta la capacidad de la vía y disminuye la siniestralidad”.

Por su parte, los diputados de Compromís y Podemos han incidido en que la implementación del Plan estratégico de movilidad de la Comunitat Valenciana, que redacta actualmente la Consellería de infraestructuras, mejorará las conexiones en metro y en bus en el área metropolitana, por lo que se reducirán los coches que circulan por el by-pass.

Por otra parte, para Juan Ponce, diputado de Compromis, “no se puede decir que queremos cumplir el objetivo de la neutralidad de emisiones para 2040 y diseñar la duplicación de una autovía que las elevaría mucho más y, además, destruiría zonas de elevado valor ecológico y etnográfico, y segregaría más poblaciones”. Por su parte, Estefanía Blanes resalta que “El Ministerio aplica la misma política incoherente con el Puerto de Valencia, con los aeropuertos de Madrid y Barcelona, y también con los planes de desdoblamiento del bypass”.

El pasado mes de junio, el aún ministro José Luis Ábalos presentó el proyecto de 'Mejoras funcionales y de seguridad vial y medidas de integración ambiental de la Autovía A-7. Tramo: Enlace con la CV-32 – Enlace con la CV-35, del punto kilométrico 313 al punto kilométrico 324. Provincia de València', que va a contar con un presupuesto de 143,81 millones de euros (con IVA).

Ábalos, acompañado por la delegada del Gobierno, Gloria Calero, anunció la autorización de la licitación del contrato de obras, convirtiéndose por tanto en la primera de las actuaciones con las que Mitma va a mejorar las condiciones funcionales, de seguridad vial y de integración ambiental de la autovía A-7 (baipás de València).

Inversión en ferrocarril

Para la plataforma, el coste previsto de la duplicación del by pass puede llegar a los 500 millones de euros, que podrían distribuirse entre el Corredor Mediterráneo de mercancías y la mejora de la red de cercanías, que tiene que ser transferida a la Comunitat Valenciana con un presupuesto suficiente para poder sacarla del estado de abandono en el que se encuentra. El dinero de la duplicación del by pass tendría que ir a estas infraestructuras, que se tienen que implementar sin más dilación.

La plataforma No+bypass está integrada por las situientes asociaciones: Joventut pel Clima València (Fridays for Future), Greenpeace, Acció Ecologista Agró, Per l'Horta, Ecologistes en Acció de València, Aliança per l'Emergència Climàtica de Paterna, l'Eliana i San Antonio de Benagéber, Aliança per l'Emergència Climàtica de València, Plataforma + Horta - Formigó, Coordinadora per a la Protecció de les Moles, Asociación Vecinal Urbanizaciones Cañada, Per l’Horta de la Safor, Associació de Godella en Lluita, Associació de Veïns de la Canyada y Associació de Veïns de Museros.