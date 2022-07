Daños colaterales del Puerto de València: el Perelló y el Perellonet, pendientes del cierre de sus playas una semana por un trasvase de arena

“Llegados a este punto, y con la necesidad de poner en marcha unas medidas correctoras definitivas que impidan que la aportación de arena se pierda en el primer temporal, o se vaya erosionando a causa de las infraestructuras del Puerto de Valencia y volvamos de nuevo al principio, solicitamos un proyecto que dé estabilidad a nuestras playas para que puedan ser disfrutadas con garantías cada temporada”. El alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, se pronunció en estos términos el pasado 26 de marzo en un comunicado enviado al Jefe de la Demarcación de Costas en València, Antonio Cejalvo, en el que solicitaba soluciones ante la delicada situación de las playas del término municipal y el grave prejuicio económico que supondría para Sueca y sus entidades locales menores, El Perelló y Mareny de Barraquetes, si no se tomaba alguna medida. En la misiva, Vázquez ya apuntaba a la escasa efectividad de las aportaciones de arena y solicitaba medidas más estructurales.

Sin embargo, finalmente Costas ha optado por una aportación de 2.000 metros cúbicos de arena a las playas de El Perellonet y de El Perelló. El problema es que la aportación está prevista para este mismo mes y podría implicar el cierre de las playas de ambas zonas durante una semana, lo que ha provocado el enfado de sus alcaldes pedáneos, Luis Zorrilla en El Perellonet y Juan Botella en el Perelló, al coincidir con la temporada alta turística.

La polémica se tratará este viernes en una reunión que tendrá lugar en la Delegación del Gobierno entre todas las partes implicadas, incluida la empresa contratista de las obras, para buscar una solución de consenso que podría pasar por realizar las obras en horario nocturno, de forma que no sea necesario clausurar las playas. Sin embargo, Zorrilla se muestra más partidario de que se aplace la actuación hasta el mes de septiembre, algo que Botella no acaba de ver con buenos ojos: “La aportación es urgente porque hay 250 metros de playa prácticamente sin arena y no está claro que en septiembre la aportación vaya a estar disponible”.

La extracción y aporte de arena lo llevaría a cabo la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central. Fuentes de esta administración han aludido, en declaraciones a Europa Press, a la reunión programada para este viernes entre los alcaldes de El Perellonet y El Perelló y el contratista y han emplazado a su celebración para conocer “qué decisión se toma” y poder detallar la actuación y hablar del calendario que se plantee.

El Ayuntamiento de El Perelló ha explicado, en un comunicado, que “desde mayo” ha reclamado a la Demarcación de Costas “una actuación urgente en una zona de la playa” y ha comentado que “los temporales de lluvia del mes de abril provocaron la retirada de arena en una zona de unos 200 metros” en El Perelló. Ha apuntado que esto “ha tenido como consecuencia que las losas de apoyo de las escaleras de bajada del paseo a la playa y parte de la cimentación del muro queden al descubierto”.

El consistorio ha expuesto que “después de dos meses de insistencia” del alcalde de esta entidad local menor, Juan Botella, y de la edil de playas, Amparo Fernández, “la Demarcación de Costas aseguró que se intervendrá este mes de julio”.

“Evidentemente que el reponer la playa en pleno mes de julio va a suponer molestias a los turistas en una zona de la playa de El Perelló -entre las calles Verge de Sales y Roger de Lloria-”, ha asegurado Botella, que ha reiterado que “las consecuencias de no hacerlo ahora, a pesar de ser temporada turística, pueden ser muy graves: desde que en agosto perdamos más zona de playa sin arena” hasta que “cualquier temporal en septiembre dañe el paseo y provoque derrumbes y daños en locales comerciales, como ya pasó en 2020”.

Sobre la afección del Puerto de València a las playas del sur, ha afirmado que “es algo que dicen los expertos por las afecciones que genera a las corrientes”. Botella, no se ha mostrado en contra de la ampliación del Puerto, siempre y cuando se tomen medidas correctores: “Económicamente el desarrollo del Puerto es importante, pero debe ir acompañado de medidas de protección para las playas del sur y no en forma de aportaciones de arena, que son parches, lo que pedimos es la instalación de escolleras y arrecifes naturales, cuya efectividad está ya demostrada”.

Por su parte, Luis Zorrilla considera que la erosión de las playas del sur causada por el Puerto de València afecta más a Pinedo y El Saler, pero en el caso de El Perellonet el problema está en la escollera de El Perelló.

Amenaza para la Albufera

El Ministerio de Transición Ecológica aprobó definitivamente el pasado mes de diciembre el proyecto de regeneración de las playas de El Saler y la Garrofera con un importe total de 30 millones de euros, tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 10 de enero. Para su aprobación ha sido necesario recopilar diversos informes, entre ellos el estudio de impacto ambiental realizado en el año 2018.

Este documento analiza las diferentes opciones que se proponen para llevar a cabo la actuación y se decanta por la aprobada finalmente, es decir, la recarga artificial con 2,9 millones de metros cúbicos de arena en las playas de L’Arbre del Gos, El Saler y Garrofera de València y prolongar los dos espigones de la Gola de Pujol, para la regeneración de estos espacios naturales.

El estudio hace un diagnóstico de la situación actual de la línea de costa objeto de la actuación en la que se apunta al Puerto València como uno de los causantes del proceso de regresión que sufren las playas del sur, lo que a su vez pone en riesgo el Parque Natural de la Albufera.

Según el documento, “en la actualidad el proceso regresivo amenaza, de forma especial, a los ecosistemas de la Dehesa, por estrechamiento de la restinga que cierra la Albufera, por lo que se hace necesaria la intervención para evitar que continúe su desgaste, lo cual supone un riesgo inminente para la conservación de los hábitats que constituyen el ecosistema del Parque Natural de la Albufera”.