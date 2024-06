Entitats veïnals de València acusen el PP i Vox d’eliminar la taula per a revitalitzar Velluters i de “dinamitar” la participació

Les associacions veïnals Amics del Carme i Amics de Velluters han denunciat que el PP i Vox van aprovar en la junta de districte del 3 de juny passat l’eliminació de la taula de diàleg de Velluters. Aquest espai es va crear amb l’anterior executiu municipal d’esquerres i està format per veïns, regidors i tècnics municipals amb el propòsit de coordinar actuacions per a recuperar l’anomenada zona 0, “l’últim reducte de prostitució en la via pública entre els carrers de Viana i Balmes, una cruïlla envoltada de solars i abandó”, expliquen des d’Amics del Carme.

Les mateixes fonts comenten que “durant aquest temps s’ha fet una lenta, callada però efectiva tasca de sanejament comptant amb totes les entitats que actuen en l’entorn, a més de l’AV Amics del Carme i l’AV Amics de Velluters: s’han tramitat cessaments d’activitat de locals, s’ha impulsat la inscripció de parcel·les en el registre de solars, s’han acordat protocols de neteja i de vigilància policial”.

Segons Amics del Carme, s’han passat els últims 12 mesos tocant a les portes de diferents regidories: “Mobilitat, Seguretat, Urbanisme i Serveis Socials per a reprendre l’activitat del grup de treball, i en cadascuna els seus responsables ens havien confirmat la importància d’aquesta comissió i la seua disposició a col·laborar-hi”.

No obstant això, “en l’últim consell municipal, celebrat el 3 juny passat, els representants de Vox i el PP han aprovat una moció per a desmantellar aquesta comissió amb l’argument que a Ciutat Vella hi ha molts problemes, no sols a Velluters, i que cal parlar de tot el districte, cosa que és tant com dir que no pensen parlar de res”.

L’entitat veïnal considera aquesta decisió “un menyspreu per la faena feta entre tots, també la de la Policia Local, ja que el seu mateix regidor Jesús Carbonell, vicepresident de la junta, és qui ho ha manifestat així, malgrat haver-hi donat la seua conformitat setmanes abans”.

A més, afig que això suposa “molt de temps, molt d’esforç malbaratat sense raó ni consideració per als residents d’una ciutat regalada sense mesura a interessos partidistes i econòmics ocults; és descoratjador i preocupant el camí emprés per la junta de districte sota el govern de la dreta, el veïnat ens preguntem inquiets i indignats que ens espera davant tanta falta de transparència i menyspreu amb el bon fer de les associacions veïnals”.

Bloqueig de propostes i correbous “que ningú ha proposat”

Ara, segons Amics del Carme, “el nou Ajuntament sembla decidit a dinamitar els Consells de Districte i tots els espais de participació creats per a abordar aquests petits problemes de barri, insignificants des d’una perspectiva de ciutat, però un maldecap per als residents i d’una enorme satisfacció veïnal quan se solucionen”.

L’entitat assegura que “les reunions dels consells es convoquen sense documentació accessible, es bloquegen sistemàticament les propostes veïnals i s’imposen activitats tan pelegrines com correbous infantils que ningú ha proposat, llevat de l’inefable torero esdevingut conseller de Cultura”, en al·lusió a Vicente Barrera.

“El moviment veïnal de Ciutat Vella no renunciarà a participar activament a millorar el dia a dia de la convivència en els barris degradats, siga pel turisme, l’hostaleria o la prostitució. Si no és en els Consells de Districte, serà al carrer, però no callarem, perquè la participació ciutadana és l’ingredient indispensable per a mantindre una democràcia sana”, adverteixen.