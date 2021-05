Expertos reclaman un "debate sosegado" sobre la ampliación del Puerto de València: "Va a marcar el futuro de la ciudad y será irreversible"

El alcalde de València, Joan Ribó, sigue con su ronda de entrevistas con el objetivo de intercambiar impresiones y conocer los diferentes puntos de vista en relación con la polémica ampliación norte del Puerto de València, un proyecto que, junto con el acceso norte que iría asociado, puede marcar el futuro de la ciudad y toda el área metropolitana por el enorme impacto que implicará.

Por medio de esta infraestructura, el recinto portuario de la capital valenciana (el primero del Mediterráneo y el cuarto de Europa en movimiento de contenedores) prevé duplicar su superficie mediante una nueva terminal de 134 hectáreas y su capacidad para mover y almacenar contenedores (actualmente gestiona 5 millones al año) e incrementar exponencialmente su actividad en cuanto a tráfico de buques y vehículos pesados. Y todo ello con una declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 basada en una ley de 1986 y en un proyecto que se ha modificado sustancialmente y que no se ajusta a la alternativa seleccionada en la mencionada DIA.

Ribó, acompañado del vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, participó en este miércoles en un encuentro con diez especialistas relacionados con la materia, donde reiteró la necesidad de un estudio de impacto ambiental, tal como acordó el Pleno en abril, que analice “las dudas” que plantea el proyecto en cuanto a los materiales empleados para el relleno de los muelles, el aumento de la movilidad, las consecuencias en las costas y los efectos paisajísticos en las playas.

Ribó añadió “un quinto tema”, en referencia al comunicado del sindicato de estibadores avanzado por elDiario.es que denuncia la destrucción de puestos de trabajo con la nueva terminal. Para el primer edil, es necesario “conocer todas las opiniones” alrededor “de un proyecto tan complejo”. Por eso, la semana que viene se reunirá con los alcaldes de los Pobles del Sud y también espera hacerlo con los representantes del sindicato de estibadores.

Por su parte, el vicealcalde Campillo destacó también la afección que puede tener la ampliación en la contaminación del aire, así como la lumínica y la paisajística y pidió a los diferentes responsables políticos coherencia a la hora de traducir las grandes declaraciones en políticas: "Debemos aplicar lo que decimos en los discursos y si se han de aprobar declaraciones de emergencia climática eso luego se tiene que ver plasmado en hechos".

Los diez especialistas que intervinieron fueron Pascual Pery, catedrático de Explotación de Puertos y exdirector General de Puertos y Costas, quien en una entrevista a elDiario.es ya afirmó que la ampliación requiere de una nueva DIA; Joan Romero, catedrático de Geografía Humana; Eulàlia Sanjaume, catedrática de Geografía Física, quien también aseguró en declaraciones a este diario que la ampliación norte pondrá en riesgo la Albufera; Vicente Esteban Chapapría, catedrático Puertos y Costas y autor de un estudio sobre los efectos socioeconómicos y necesidades de la futura terminal de contenedores que pretende construir la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) encargado por la Cámara de Comercio y la CEV; Josepa Cucó, catedrática Antropología Social; Jose Serra, catedrático de Puertos y Costas; Josep Pardo, catedrático de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría; Josep Vicent Boira, catedrático de Geografía Humana y comisionado para el Corredor Mediterráneo; Patricia Sala, consultora de ocupaciones verdes de Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo; y Pablo Vera, técnico de la organización Seo Birdlife. Estas han sido sus principales conclusiones:

Pascual Pery: "València debe ser una ciudad con puerto, no un puerto con ciudad"

El catedrático de Explotación de Puertos y exdirector General de Puertos y Costas, Pascual Pery, abrió las intervenciones y fue uno de los más contundentes, no contra la ampliación del puerto, sino en la forma de gestionarla desde la APV: "La declaración de impacto ambiental no es un trámite molesto, sino una guía de cómo debemos actuar y en este caso es difícil pensar que la DIA de 2007 sigue viva puesto que, entre otras cosas, hay que dragar el canal de acceso, lo que altera la energía del oleaje, con la afección que puede conllevar para las playas del sur".

Pery aseguró que "los muelles requieren 4 millones de metros cúbicos más de material de relleno de lo estipulado en la DIA de 2007, por lo que el nuevo proyecto debería someterse a una nueva DIA simplificada", añadió que además debería realizarse "una declaración de impacto de explotación" y que la ley no permite que "el órgano sustantivo que decida sobre los informes ambientales sea el mismo que promueve la obra, es decir, la APV". Por último, apuntó a que la ampliación se debería acometer en Sagunto y afirmó que "València debe ser una ciudad con puerto, no un puerto con ciudad".

Joan Romero: "No ha habido información ni debate en una cuestión irreversible que marcará el futuro de la ciudad"

El catedrático de Geografía Humana Joan Romero solicitó "un debate sosegado" que va más allá de si es necesaria o no una nueva DIA, pese a que en su opinión sí que sería necesaria: "Existe en primer lugar un problema notable de gobernanza puesto que es muy discutible que se haya trasladado la condición de órgano sustantivo a la APV, las cosas se pueden hacer de otra manera".

Dijo Romero: "Estamos ante una decisión histórica para la ciudad, para el área metropolitana y para la Comunitat Valenciana y me sorprende mucho el escaso debate que ha habido y la escasa información". "Con la ampliación", añadió, "el Puerto pasará de ser el 29 del mundo en tráfico de contenedores a estar entre el 11 y el 13 del mundo" con las externalidades que conlleva. "Es un modelo de concentración sobre el que hay que discutir más, necesitamos más información porque estoy seguro de que ninguna ciudad europea aprobaría en este momento una ampliación de esta envergadura porque tiene tal impacto y cuestiona tanto directivas aprobadas que sorprende". Sobre la DIA, Romero recordó que establece que la capacidad viaria de la V-30 es suficiente, cuando ya se ha encargado un estudio para ejecutar un acceso norte para el que el Ministerio de Transportes le aseguró que no hay presupuesto: "Reducir el debate a la validez de la DIA sería diluir la dimensión histórica de esta decisión ya que por ejemplo Castor (el fallido almacén de gas frente a la costa de Vinaròs) se aprobó con informes ambientales favorables".

Eulàlia Sanjaume: "Si las playas se siguen erosionando, la Albufera corre peligro"

La catedrática de Geografía Física Eulàlia Sanjaume alertó ante la posible salinización del lago por la filtración de agua marina y exigió a la APV que haga un dragado permanente de la arena de las playas del norte a las del sur del Puerto para que se produzca un transporte de los sedimentos a una distancia donde sí los puedan arrastrar las olas: "Parece que el Puerto sea más importante que la Albufera, sus playas están en peligro desde la última ampliación".

Vicent Esteban: "Conocemos el anteproyecto, cuando se presente el proyecto definitivo sabremos si hace falta otra DIA"

El catedrático de Puertos y Costas Vicent Esteban recordó la importancia del Puerto para la Comunitat y España, dado que actualmente es el primero en carga de contenedores, y coincidió en pedir que el debate se aleje de la DIA porque "estamos hablando de un anteproyecto", por lo que habrá que esperar a conocer el proyecto definitivo para saber si es necesaria otra evaluación ambiental y lamentó que las administraciones actúen localmente contra el cambio climático "y así nos va".

José Serra: "Los ayuntamientos se deben implicar en el seguimiento de la evolución de las playas"

El catedrático de Puertos y Costas José Serra lamentó que siempre se "eche la culpa" al Puerto de València, defendió que la ampliación es "una actuación dentro del recinto portuario que no tiene afección adicional en las playas" y urgió a Costas (ministerio) a actuar "de forma clara y concreta para recuperar nuestras playas", con seguimiento por parte del Ayuntamiento: "Si los diferentes ayuntamientos no se implican en hacer seguimiento de sus playas será difícil que Costas y el ministerio nos hagan caso y regeneren las playas".

Josepa Cucó: "Los damnificados son los ciudadanos que se siguen manifestando contra la voracidad ilimitada del Puerto"

La catedrática de Antropología Social Josepa Cucó puso el foco en el área metropolitana tras la afección de las últimas décadas en el barrio de Natzaret con la ampliación sur y en la huerta de La Punta con la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). "Los grandes afectados son siempre los mismos: la gente de los barrios marítimos", lamentó rechazando el "mantra" de que la ampliación es necesaria para poner a València en el mapa y urgiendo al Ayuntamiento a aprovechar esta "ocasión única para redirigir viejas actuaciones". Además, destacó que los ciudadanos se siguen manifestando "contra la voracidad ilimitada del Puerto".

Josep Pardo: "Las playas son nuestro principal recurso natural y social"

El catedrático de Ingeniería Cartográfica y Geodesia Josep Pardo puso el foco sobre las playas y reclamó un seguimiento continuo o por parte de todas las instituciones y "no solo el ministerio" para la transición ecológica. Señaló que el Puerto no es el único responsable de su situación, recordando la bajada de aportes de arena y los temporales "cada vez más agresivos".

Josep Vicent Boira: "Se puede aprovechar la futura doble plataforma ferroviaria del Corredor Mediterráneo"

El comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo Josep Vicent Boira, también catedrático de Geografía Humana, abogó por que la ampliación no se analice de forma aislada, sino a partir de una estrategia de futuro sobre el modelo de crecimiento de ciudad y de relación con el Puerto. A su juicio, el acceso es lo más relevante y se podría solventar por ferrocarril con una zona de recepción en Sagunt y otra al oeste de València que estarían unidas por la nueva doble plataforma entre Castellón y València que se proyecta como parte del Corredor, lo que "evitaría la entrada de unos 5.000 camiones al Puerto de València".

Patricia Salas: "València no necesita la ampliación del Puerto"

La consultora de ocupaciones verdes de la Organización Internacional del Trabajo, Patricia Salas, afirmó que "València no necesita esta ampliación", advirtiendo que no prevé la incorporación de una nueva naviera y que las ciudades con puerto no tienen necesariamente más empleo, como Algeciras. Abogó por que se destine la inversión de 1.000 millones de dinero público prevista en la ampliación portuaria a que la ciudad atraiga más empleos 'verdes' y nómadas digitales, además de proteger el "valor de marca" de l'Albufera.

Pablo Vera: "No se ha evaluado el riesgo de vertidos de hidrocarburos"

El técnico de SEO Birdlife Pablo Vera recordó la "obligación internacional" de proteger las especies que habitan en la Albufera y reclamó que se evalúe el impacto sobre la biodiversidad a diferencia de la DIA de 2007. "La posidonia ya está en la UCI", alertó sobre esta planta que habita en los fondos marinos de la Red Natura 2000 vinculada a las playas de la Albufera. Además, aseguró que "no se ha evaludado de qué forma la ampliación aumenta el tráfico marino y, por tanto, el riesgo de vertidos de hidrocarburos, cuando es una de las zonas con más peligro".