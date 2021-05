Eulàlia Sanjaume: "La ampliación del Puerto de València puede afectar a la Albufera, con la erosión de las playas se puede salinizar"

Eulàlia Sanjaume nació el 10 de julio de 1949 en Barcelona, aunque con tan solo 11 años se trasladó junto a su familia a València, donde ha trascurrido toda su vida. Es catedrática de Geografía Física y autora de la tesis doctoral publicada en 1985 por la Universitat de València en forma de libro bajo el título 'Las costas valencianas; sedimentología y morfología'.

Además, publicó un dictamen en 2007 con motivo del primer proyecto de ampliación norte del Puerto de València denominado 'Costes medioambientales del proyecto de ampliación norte del puerto de Valencia: la afección a las playas urbanas', un trabajo que asegura que sigue estando plenamente vigente.

Sanjaume, que se reunirá el próximo 12 de mayo con otros expertos citados por el alcalde de València, Joan Ribó, para intercambiar impresiones con respecto al polémico proyecto portuario, tiene claro el grado de responsabilidad del Puerto en la regresión de las playas del sur, alerta del peligro que corre la Albufera y propone posibles actuaciones para paliar los daños. Además, considera que se debería realizar una nueva declaración de impacto ambiental (DIA).

Empecemos por las últimas noticias al respecto de la ampliación del Puerto. ¿Cree que puede chocar con la revisión del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de l'Albufera, motivo por el cual tal la Conselleria de Emergencia Climática ha instado a la paralización del proyecto?

Creo que sí que puede chocar, ya que la erosión acelerada de todas las playas puede generar la intrusión de agua marina, lo que destrozaría una de las zonas húmedas más importante para dar descanso y alimento a las aves en sus migraciones. Además, en la zona más cercana a la gola del Perellonet podrían perder el lugar para poner sus nidos.

¿Qué grado de responsabilidad tiene el Puerto de València en la regresión de las playas del parque natural?

Para responder a esa pregunta nos tenemos que remontar a los años 60, porque es un proceso en el que ha habido una antropización galopante. La construcción de pantanos ha hecho que se reduzca mucho la aportación de los sedimentos de los ríos al mar. Después las urbanizaciones costeras han destruido las dunas y eso evita el movimiento de arena, no puede haber intercambios. Las dunas son el principal elemento de equilibrio de las playas porque en un temporal las olas erosionan la base de los dunas, pero después en momentos de calma esa arena vuelve a la playa y vuelve a las dunas y así va deshaciéndose y rehaciéndose. En tercer lugar está la contaminación y el aumento de temperatura del agua del mar. Al aumentar la temperatua la expansión térmica aumenta la lámina de agua. Todo esto son fenómenos globales. Pero la presencia de espigones y las ampliaciones de los puertos, eso ya no es global y lo que provoca es acumulación de arena al norte del espigón del puerto y erosionar al sur.

¿Por qué se produce esa erosión?

Porque las olas cuando rompen ponen en suspensión una serie de materiales que por una serie de factores físicos generan una corriente en la misma orilla y todos los sedimentos al ponerse en suspensión se desplazan en la resultante del régimen de vientos y de oleaje, que en nuestras costas es de norte a sur hasta Dénia. De esta forma, cuando los ríos aportaban sedimentos se iban desplazando desde la desembodura hacia el sur por el efecto de esa corriente de deriva. Cuando haces un espigón o un puerto, ese sedimento se acumula, pero al sur no puede ser sustituido y se produce una erosión.

¿Es eso lo que está sucediendo con el Puerto de València?

Sí, pero no solo eso, sino que también hay que tener en cuenta la disposición de los diques. Al norte sabemos que hay acumulación de arena y al sur erosión por efecto de la falta de sustitución de sedimentos. Pero además hay que tener otra cosa en cuenta. La mayor parte de los temporales vienen del noreste y al juntarse el mar de viento y mar de fondo hace que las olas tengan mayor energía, que se disipa en el momento de la ruptura de la ola. Antes en playas como la del Saler la pendiente de la playa desde la orilla era mínima, había que andar mucho para llegar a las rompientes, pero ahora debido a la erosión eso ha cambiado y son mucho mayores, de tal manera que el oleaje ya no rompe a 30 metros o a 20 metros de la orilla, sino que disipa su energía en la misma orilla.

¿Que consecuencias puede tener esa situación?

Pues es algo muy importante desde el punto de vista del Puerto y de cómo están dispuestos sus diques, porque hay que tener en cuenta una cosa que se llama sombra de oleaje. Los oleajes del noreste, después de la ampliación del Puerto, en lugar de afectar en la playa de Natzaret, que ya no existe, o en la de Pinedo que es donde afectaba antes, ya empiezan a afectar al inicio de la playa de la Devesa, a la playa de l'Arbre de Gos, después a la zona del poblado del Saler. En la actualidad la zona de máxima afección es la de la Garrofera, y ahora ya está afectando más allá de la Gola del Pujol.

¿Coincide con las conclusiones de su dictamen de 2007?

En mi dictamen que me encargó el PSPV del Ayuntamiento, lo que yo decía es que pensaba que debido a esa ampliación la afección de las playas del sur iba a llegar hasta el Perellonet y el Perelló y desgraciadamente no me equivoqué. No están tan afectadas como la zona del centro de la Devesa, pero sí que notan una erosión que no notaban antes y eso es por la ampliación norte del Puerto de València.

¿Entonces, cree que lo que queda por hacer de la ampliación puede tener efectos adicionales en la regresión de las playas?

Es posible que sí, sobre todo si dragan ese canal de acceso a 18,5 metros de profundidad, porque eso puede provocar alguna distorsión en el oleaje, pero de todas formas eso no lo puedo afirmar con rotundidad porque no lo tengo estudiado. Pero en realidad ya no necesitamos más afección, las playas del sur ya han sido destruidas y seguirán siendo destruidas por el Puerto, la afección seguirá como en la actualidad, que ya es bastante, porque la Devesa se puede haber reducido más de 20 metros y eso se puede ir notando cada vez más al sur.

¿Hay alguna solución más allá de echar arena cada cierto tiempo, algo que se ha visto que no es efectivo?

Desde hace muchos años en muchos puertos en Estados Unidos, para dar permisos para ampliarlos, les obligaban a tener una draga permanente que cogía con una embarcación material que se acumulaba al norte del puerto y esa draga la llevaban al sur del puerto. Es decir, hacían de forma artificial lo que de forma natural habría hecho el transporte de sedimentos de la deriva litoral. Con eso no hay problema. Si quitas de la playa de las Arenas y viertes en Pinedo, se alimentarán las playas. Pero la arena no debe depositarse en la orilla, sino a una profundidad que permita que las olas de forma natural se la lleven hacia el sur. Eso no se ha hecho nunca y sería una buena solución, una draga permanente. Eso se tenía que haber hecho desde 2007 y no se ha hecho nada. En cuanto a la regeneración, se debería de hacer de tal manera que suponga devolver la pendiente suave y disipativa que tenían antes estas playas para que el oleaje rompa lejos de la orilla y no erosione más. Pero para eso hay que cambiar el sistema porque consiste en tirar la arena dentro del agua de forma que se vayan generando perfiles suaves, tirarla fuera no sirve para nada.

¿Mejoraría en algo la situación retirar los diques de abrigo?

La sombra de oleaje no avanzaría tanto como ha avanzado, pero la erosión al sur por pequeño que sea el espigón, puede seguir causando una enorme erosión. En el momento en el que se altera la dinámica marina, las consecuencias son impredecibles. Para mí la solución pasa por la draga continua y la regeneración de playa sumergida hasta los 3 metros de profundidad para que la pendiente de la playa sea muy suave.

¿Corre peligro la Albufera?

En estos momentos ya está peligro. La erosión se está produciendo en las playas del sur y ya llega a la Gola del Pujol, es una de las zonas más estrechas. Si eso sigue avanzando la Albufera de València se puede salinizar. Si la restinga se erosiona demasiado puede haber filtración de agua marina dentro del lago. Si se saliniza, la fauna se perderá y mucha de la vegetación que hay no aguantaría. Las filtraciones aún no se han producido pero si las cosas siguen así es algo que puede llegar a producirse. Lo que no puede ser es que por el crecimiento del puerto se esté atacando a una joya ecológica que tenemos en esta ciudad.

¿De quien dice que los diques de abrigo de la ampliación norte no tienen una afección adicional, que fue la ampliación la que ha causado la erosión, qué opina?

El dique de abrigo que se hizo a partir de 2007 es la que más daño ha hecho porque se hicieron más largos y más profundos y la sobra de oleaje se ha ido muy hacia el sur. Desde 2007 todos los problemas de la Devesa del Saler se han agravado y mucho.

¿Considera entonces que habría que hacer una nueva DIA?

Yo creo que sí porque ni la contaminación acústica, ni la del aire, ni la del agua del mar, ni la paisajística se han tenido en cuenta. Es impresionante la cantidad de buques que hay muchas veces esperando para entrar al Puerto. Y mientras están ahí sueltan todos los residuos de los depósitos que van a parar a las playas del Saler. Es un problema importante. No estoy en contra de la existencia de los puertos, pero no comprendo que los beneficios de la existencia del Puerto no se dediquen a cuestiones ambientales, como la draga permanente que he comentado.

¿Cree que ampliar en Sagunto tendría menos impacto ambiental?

Sagunto tiene algo que València no tiene y es que debido a la existencia de los altos hornos soltaban las escorias y las tiraban al mar. Esas escorias se iban al sur y con el agua del mar y el tiempo se cimentaban en la arena y han construido una serie de rocas. Son como dunas fósiles. La existencia de sas rocas hace que la erosión al sur del puerto de Sagunto sea mínima respecto a lo que pasa en la Albufera. Esa es la parte buena de Sagunto, pero si sobrepasan la zona de las rocas y llegan a la arena se cargan el Marjal dels Moros. Sería una solución perfecta siempre y cuando no se amplíe demasiado de forma que dañe el Marjal.