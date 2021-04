La ampliación del Puerto de València requiere 3,8 millones de metros cúbicos de material de relleno por encima de lo previsto en la evaluación ambiental

El Puerto de València no solo pretende llevar a cabo la polémica ampliación norte con una declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 basada en una normativa del año 1986. Además, el anteproyecto definitivo presentado a Puertos del Estado reconoce que no se ajusta a los parámetros de la DIA de hace 14 años.

Según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, en el apartado "balance total de consumo de recursos naturales" para la obtención del material de relleno para ejecutar las explanadas de los futuros muelles, queda patente que "el balance total de recursos naturales indica que la nueva solución precisa de 1,37 millones de toneladas por encima de la solución incluida en la DIA, lo que representa un aumento de un 3%".

En concreto, con la nueva configuración de los muelles propuesta por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), se consumirían 42,42 millones de toneladas de recursos naturales, entendiéndose éstos como los procedentes de cantera y los necesarios para los rellenos para la formación de explanadas, mientras que el proyecto original contemplado en la DIA de 2007 prevé un consumo de 41,04 millones de toneladas.

Además, al anteproyecto concreta que se precisan "un total de 18,50 millones de metros cúbicos de rellenos que sí consumen nuevos recursos naturales", lo que representa "un aumento de 3,45 millones de metros cúbicos de la solución incluida en esta adenda frente a la incluida en la EIA (estudio de impacto ambiental)" del año 2006, previo a la DIA de 2007.

En total, según recoge el documento, los muelles necesitarán un volumen de material de rellenos de 23,3 millones de metros cúbicos, cuando la DIA de 2007 establece este parámetro en 19,05 millones de metros cúbicos: "Como puede apreciarse, las necesidades adicionales de relleno quedarán en el entorno de los 3,87 millones metros cúbicos", reconoce el anteproyecto.

Como avanzó elDiario.es este martes, tras hacerse públicos los informes de Puertos del Estado (basados en el mencionado anteproyecto) que derivan en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la condición de órgano sustantivo y por tanto la responsabilidad de decidir si procede tramitar una nueva DIA que tenga en cuenta las modificaciones realizadas en el proyecto, el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la socialista Teresa Ribera remitió la pasada semana una carta a la APV por medio de la cual manda varios mensajes a los responsables del recinto portuario valenciano, encabezados por su presidente, el socialista Aurelio Martínez.

En primer lugar, destaca que existen apreciables diferencias entre el proyecto que se pretende llevar adelante mediante la adjudicación de una concesión a la empresa TIL, filial de MSC, con respecto al que obtuvo la DIA favorable en 2007.

En segundo lugar, recuerda que la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental establece que las modificaciones de proyectos ya autorizados deberán someterse a evaluación ambiental simplificada cuando puedan tener efectos adversos para el medio ambiente.

Además, insiste en que hay que ser extremadamente cuidadoso, transparente y riguroso al desarrollar la infraestructura proyectada en la medida en que las actuaciones se ejecutan sobre un espacio ambientalmente muy sensible.

Por este motivo, el ministerio reclama un informe detallado que justifique si finalmente el Puerto de València tramitará o no un nueva declaración de impacto ambiental simplificada.

Pese a todo, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, insistió este martes en que no es preceptiva una nueva DIA: "¿Qué vamos a hacer, DIAS hasta que salga la que ellos quieren? Pregunto. Si no se necesita, no se necesita; además, si hiciera eso estaría prevaricando. Me imagino que no pedirán que prevarique. Digo yo, o sí".