Un informe jurídic municipal omés pel PP de València contradiu la seua versió per a tombar el centre de dades dels Docks

El 10 de març, amb l’esquerra al capdavant de l’Ajuntament de València, la mesa de contractació va proposar a l’empresa valenciana Sineasen com a adjudicatària del concurs per a la constitució d’un dret de superfície sobre l’edifici dels Docks en la Marina. La destinació de l’edifici era la instal·lació d’un centre de processament electrònic de dades, amb diversos espais oberts a la ciutadania. La firma es va comprometre a una inversió de 43 milions d’euros en obres de rehabilitació de l’edifici i a incorporar 590 empleats indefinits.

No obstant això, el 14 de juliol passat, l’equip de Govern del PP va aprovar desistir del procés d’adjudicació basant-se en un informe d’Advocacia de l’Estat i de l’Autoritat Portuària de València (APV) que adverteix que l’ús dels espais cedits pel Port a la ciutat en la Marina han de tindre una finalitat d’utilitat pública i interés social. En cas contrari, la mateixa APV podria recuperar la titularitat dels terrenys o dels immobles desafectats en el seu moment.

El regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, va assegurar que aquesta decisió s’emmarcava en “la mínima prudència administrativa, ja que no es volen adoptar decisions administratives que puguen ser qüestionades davant els tribunals i que posen en risc jurídic la titularitat dels Docks per l’Ajuntament de València”.

No obstant això, en tot aquest procés l’equip de Govern de l’alcaldessa, María José Catalá, ha omés de manera sorprenent un informe jurídic del secretari municipal del 19 de maig de 2022 (document complet al final de la informació), a què ha tingut accés elDiario.es, que contradiu l’argumentació de l’Advocacia de l’Estat, de l’APV i que, per tant, qüestiona els motius esgrimits per a deixar sense efecte l’adjudicació dels Docks.

Un fet greu, perquè l’informe és previ a la decisió de tombar l’adjudicació i perquè pot implicar el pagament d’indemnitzacions importants per part de l’Ajuntament a les empreses que van concórrer al concurs, i especialment a la que va resultar adjudicatària, en cas de reclamacions judicials de danys i perjudicis.

Les conclusions d’aquest informe del secretari municipal són clares. En primer lloc, afirma que “la jurisprudència ha consolidat una nova concepció àmplia o extensiva de la utilitat pública o interés social, a conseqüència de l’evolució en la societat moderna d’aquests conceptes i la seua nova configuració com a mecanisme al servei no solament de serveis de titularitat pública, sinó també d’una altra mena de polítiques sectorials de l’índole més variada, entre les quals estan les de tipus econòmic, recreatiu i turístic”, com seria el cas dels Docks, on seria possible un ús recreatiu, oficines, comercial i hoteler.

En aplicació d’aquesta doctrina jurisprudencial, prossegueix l’informe, “els béns desafectats i cedits a l’Ajuntament de València no tindrien per què destinar-se exclusivament a usos dotacionals públics, sinó que resulten igualment admissibles altres tipus d’usos urbanístics de naturalesa privada com són els terciaris, en la mesura en què satisfacen les finalitats concretes d’utilitat pública o interés social delimitades per les parts en el Conveni de 26 d’abril de 2013, que són la realització d’una actuació urbanística d’obertura de la ciutat de València a la mar i d’integració del port amb la ciutat, de tal manera que caben tots els usos que siguen útils per al desenvolupament de l’operació urbanística tendent a l’assoliment efectiu d’aquests objectius”.

A més, abunda el document, “des d’una perspectiva urbanística o de disseny urbà, només amb usos dotacionals públics no seria possible aconseguir aquestes finalitats específiques d’utilitat pública o interés social” i afig que “els possibles usos dotacionals públics a implantar en aquest espai són bastant limitats a conseqüència de la prohibició expressa de l’ús residencial, i l’ús industrial resulta inadequat per a aquest, per la qual cosa l’única manera raonable i coherent d’assolir els objectius pretesos és facilitar que els veïns i veïnes de la ciutat puguen fer ús d’aquest nou espai mitjançant el desenvolupament d’activitats comercials, professionals i d’oci i esplai, cosa que condueix inevitablement a l’admissió necessària dels usos terciaris”.

Aquesta combinació equilibrada “d’usos dotacionals i terciaris variats dona lloc al que es coneix com a ciutat complexa o diversa, que implica una mixtura i imbricació adequades dels diferents usos urbanístics en un espai físic comú, model de ciutat que troba empara tant en els sistemes d’avaluació de la sostenibilitat i certificació urbana, com en les vigents estratègies territorials, i també en les previsions del planejament municipal”.

El PSPV qüestiona la legalitat

La portaveu municipal del PSPV, Sandra Gómez, ha assegurat que s’ha sentit “sorpresa amb la resolució de la senyora Catalá de desistir en una inversió de 40 milions d’euros que generaria ocupació, es calculava que més de 600 llocs de treball, en els Docks”.

Segons Gómez, “en aquesta decisió, a part de no tindre cap alternativa, ni cap pla i que s’ha reconegut obertament i públicament que causarà que l’Ajuntament de València haja de pagar una indemnització a l’empresa, el que sorprén realment és que ho haja fet amb una resolució que ara veiem que és de legalitat dubtosa”, ja que “hi ha un informe d’un dels secretaris de l’Ajuntament de València defensant que els espais que estan en la Marina poden ser utilitzats i licitats per l’Ajuntament per a generar iniciatives de tota mena”.

Per aquest motiu, s’ha preguntat “per què la senyora Catalá no fa cas dels tècnics municipals” i “per què pren una decisió contrària al criteri dels secretaris d’aquest Ajuntament”.

La portaveu socialista ha comentat que això els fa sospitar que hi ha “una intencionalitat darrere de tot això, que vulga que aquest edifici dels Docks acabe en altres mans i, per això, el roba a una empresa que havia guanyat una licitació ajustada a dret”.

Gómez ha advertit que “aquesta decisió pot tindre una conseqüència directa per a la resta dels edificis que estan en la Marina i que hui operen amb normalitat, perquè el que s’aplique als Docks s’hauria d’aplicar a la resta”.