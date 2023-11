Joan Ribó, sobre su renuncia a la portavocía: “Tengo 76 años y he de ir dando pasos”

Joan Ribó, alcalde de València en los últimos ocho años, anunció este lunes que renuncia a sus funciones como portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento, lo que supone el comienzo de una transición en el liderazgo de la formación en la capital.

En su comparecencia para valorar los presupuestos municipales, Ribó explicó este martes los motivos de su decisión que están vinculados principalmente a su edad: “Tengo ya 76 años y lo más razonables es que poco a poco vaya dando pasos, de hecho, no me cogí la dedicación exclusiva porque estaba claro que en ese proceso no me corresponde a mí ser la figura representativa de Compromís, no tengo la edad, no en el sentido de poca, sino en el sentido de mucha”.

A partir de su decisión, continuará trabajando en Compromís como formación política en su proceso de definición para “ir mejorando” en València y en la Comunitat Valenciana, ya que forma parte de su ejecutiva, y también en tareas del grupo municipal de València, y ha señalado que por el momento no se plantea si continuar o no en el futuro.

La nueva portavoz del grupo, Papi Robles, ha agradecido el trabajo de Ribó al frente de Compromís como cara visible y líder del proyecto “con honestidad y horizontalidad” y siendo “un elemento diferenciador”.

Ribó continuará trabajando en la comisión de Hacienda y siendo referente “para pedirle consejo”. “Lo amarraremos fuerte para que se quede en el despacho trabajando con nosotros”, ha dicho.

Sobre el papel de Robles dentro de cuatro años, la portavoz ha manifestado que es una herramienta del proyecto y siempre que le han pedido ocupar un cargo, lo ha hecho, y ha mostrado su disposición. “La vida es muy larga, ya veremos”, ha apuntado.