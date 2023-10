Libertad Valencia CF advierte de que el PP pretende firmar el convenio del nuevo estadio sin avales por el 100% del coste

La asociación Libertad Valencia CF, cuyo fin es la recuperación de la mayoría accionarial del club, en manos de Peter Lim, para su masa social, se ha reunido este lunes con el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, para intercambiar impresiones con respecto al convenio urbanístico para la finalización del nuevo estadio.

El presidente de la entidad, José Pérez, ha comentado al término de la reunión que se siente “preocupado” por el desconocimiento que ha mostrado Olano sobre diversos temas como el proceso de la mayoría accionarial del club que se produjo sin garantías de que se debía finalizar el nuevo estadio o sobre si en el caso de que la ciudad sea sede del Mundial de 2030 y el Valencia CF no acabara las obras, si debería asumirlas el Ayuntamiento.

“Son cuestiones que el edil desconocía y la verdad que nos preocupa por la posibilidad de que se puedan cometer los mismos errores que en el pasado”, ha dicho Pérez, quien ha asegurado que Olano les ha transmitido que no pueden exigir al club avales por el 100% del coste de la obra, presupuestada en 160 millones si no hay cambios, “porque eso sería lo mismo que decirles que no la hicieran”.

Pérez ha comentado que le ha dado la sensación de que el Ayuntamiento tiene prisa por firmar el convenio, unas prisas que el responsable de Libertad Valencia CF ha achacado a la posibilidad de que València sea una de las sedes españolas del Mundial de 2030, para lo que debe presentar garantías ante de la RFEF antes de final de año de que se podrá finalizar el nuevo estadio.

“Para Libertad Valencia CF el tema del nuevo estadio es accesorio, ya que lo relevante es que Peter Lim venda sus acciones y se vaya puesto que se podría dar el caso de que el día que finalicen las obras el club esté al borde de la desaparición, por eso hemos pedido que en caso de que se firme el convenio, se incluya una cláusula para que al mismo tiempo se comprometa a vender su paquete accionarial al valencianismo y a marcharse”, ha explicado Pérez.

Según Pérez, “María José Catala tiene la posibilidad de hacer una nueva política escuchando a la sociedad o replicar la política antigua de pelotazos y acuerdos en despachos de Madrid que trajo la venta del Valencia CF”.