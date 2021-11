Las Naves tindrà la primera planta fotovoltaica pública oberta a la inversió de la ciutadania

Las Naves ha llançat aquest matí el projecte Las Naves Brillen, una iniciativa pionera en els edificis públics de la ciutat que convertirà el Centre d’Innovació en un referència en matèria de transició energètica, gràcies a la instal·lació d’una planta fotovoltaica en la seua teulada. És, a més, el primer edifici públic que inicia una campanya, oberta a tota la ciutadania, per a finançar de manera col·lectiva aquesta planta solar, impulsada juntament amb la cooperativa Ecooo, experta en aquesta mena de plantes socialitzades.

El regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha assenyalat que aquesta iniciativa “respon, una vegada més, al nostre compromís adquirit per a complir amb la missió de ser una ciutat neutra. Però a més amb Las Naves Brillen aquest camí el volem recórrer implicant la ciutadania. Que se senta part del projecte, que els veïns i veïnes de València el facen seu no sols des de la implicació econòmica, sinó des de l’emoció de formar part d’un full de ruta que ens porta directament a la València del futur, a la de zero emissions”.

La instal·lació generarà anualment l’electricitat destinada a l’autoconsum del propi edifici, així com al punt de recàrrega de vehicle elèctric situat en les seues instal·lacions. En total, es calcula que aquesta instal·lació generarà un estalvi anual d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de 54.700 kg de CO2eq.

Finançament col·lectiu

La campanya té per objectiu recaptar 80.000 euros per a finançar la construcció de la instal·lació fotovoltaica, valorada en 100.000€, dels quals Las Naves aportarà 20.000 euros. El finançament socialitzat, permet a la ciutadania participar en projectes de manera col·lectiva mitjançant l’aportació d’un préstec i anar recuperant-lo progressivament i amb interessos. Així, moltes persones poden participar en projectes rebent a canvi un retorn de la inversió amb interessos.

El director de Ecooo, Mario Sánchez-Herrero subratlla: “no hi haurà una transició ràpida si no hi ha una ciutadania activa que force a les companyies a transformar-se cap a empreses realment sostenibles des d’un punt de vista energètic. Amb Las Naves Brillen aconseguim un dels nostres objectius: que l’energia neta es genere en els sostres d’una ciutat, així es produeix electricitat en el mateix lloc on es consumeix. Participant i invertint en aquesta mena de projectes la ciutadania obté una rendibilitat econòmica, ecològica i social”.

Les persones que participen en Las Naves Brillen tindran una rendibilitat superior al 1,5% mesurada com a TIR. Les liquidacions es realitzaran anualment, durant el mes de març i al llarg dels 30 anys de duració del contracte.

En el cas de Las Naves Brillen, el préstec mínim per a participar en la campanya és de 100 euros, i el màxim, de 2.000 euros. Qualsevol persona interessada podrà rebre informació en el propi Centre d’innovació i a través del mail lasnavesbrillen@lasnaves.com.

Amb Las Naves Brillen, el centre de Las Naves es reconverteix energèticament en un edifici més eficient, estalvia consum i aposta per les energies renovables.