El número 20 de la lista socialista al Ayuntamiento de València renunció al ser detenido

El número 20 de la lista de 33 candidatos (el número total de concejales del pleno) del Partido Socialista para el Ayuntamiento de València presentó su renuncia al partido el pasado 1 de mayo.

En concreto se trata de Camilo Monsalve, mediador intercultural que trabaja por la integración de los jóvenes latinos y miembro de los Latin King. Según han informado fuentes socialistas a elDiario.es, tras verse envuelto en un suceso en el que resultó detenido supuestamente motivado por una denuncia falsa, algo que la Policía trata de esclarecer, comunicó su baja para no perjudicar el proyecto socialista que lidera Sandra Gómez.

Monsalve ha protagonizado en los últimos años varios reportajes y entrevistas como ejemplo de trabajo en favor de la integración de los jóvenes latinos en medios como La SER o Valencia Plaza.

El hecho se ha conocido a dos días de las elecciones del 28M a través de un tuit del vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, en relación con la información avanzada por Las Provincias, en el que dice: “Un candidato del PSOE al ayuntamiento de Valencia fue detenido por agresión hace unos días (PSOE no dijo nada), pertenece a los Latin Kings (PSOE no dijo nada), hace una semana renunció a ir en la lista (PSOE no dijo nada). Alucinante. Pero, pero… ¿qué le pasa al sanchismo?”.

Ya nos han avisado los medios que desde hace días lleváis desde Madrid intentando vender una pobre historia que nadie os ha querido comprar. Muy mala campaña tenéis que llevar en València para que el portavoz en el Parlamento Europeo del PP se dedique a difamar a un joven que va… https://t.co/CVfK3WsE8a — Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) 26 de mayo de 2023

Ante esta situación, el Partido Socialista ha denunciado “una campaña de intoxicación racista orquestada desde la sede del Partido Popular de Génova en Madrid con una clara intención de enturbiar la campaña electoral de València”. Los socialistas critican que “el PP se haya embarcado, con el eurodiputado y vicesecretario de Institucional Esteban González Pons a la cabeza, en una maniobra de intoxicación con argumentos racistas que estigmatizan a la comunidad latina”.

La candidata socialista a la alcaldía de València, Sandra Gómez, ha lamentado que “el Partido Popular está acusando de forma racista y esté iniciando una campaña de estigmatización a una persona que ha dedicado toda su vida como voluntario a integrar a jóvenes latinos” y ha afirmado que lo hace porque “está desesperado porque ve que el Partido Socialista va a ganar València y solo les queda la campaña del barro, las mentiras y en este caso del racismo, que es lamentable”.