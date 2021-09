Orriols, un barri exemple de convivència multicultural a València amenaçat per l’ocupació, la degradació i el tràfic de drogues

“Vam preguntar a l’alcalde si tenia nets i ens va respondre que sí. Li vam preguntar si li agradaria que els seus nets, en eixir de casa, pogueren trobar-se amb una batussa o amb persones fent tripijocs o drogant-se, i clar, va dir que no li agradaria. Li vam dir que a nosaltres tampoc ens agrada, però és el que vivim des de fa mesos”.

Amb aquest exemple tan gràfic, la plataforma Orriols en Lluita va voler traslladar al primer edil de València, Joan Ribó, la gravetat de la situació actual del barri en la reunió que van mantindre dilluns passat 13 de setembre a l’Ajuntament: “La cara de l’alcalde ho deia tot, era de preocupació, perquè vam ser els portaveus de molts col·lectius els que li vam exposar que la situació és insostenible i que l’ambient d’inseguretat en el barri s’ha tornat irrespirable”.

Mari Carmen Tarín, de 62 anys i veïna d’Orriols des que va nàixer, és una de les portaveus de la plataforma que va participar en la trobada. Amb ella, els també integrants Jesús Saiz, de l’Església Evangèlica de Barona que ajuda famílies en risc d’exclusió del barri, i Mauricio Pinto, de València Acull, entitat que treballa per la integració de la població migrant, expliquen a elDiario.es en plena zona zero del barri quina és la problemàtica per la qual han convocat una manifestació el dimecres 22 de setembre a les 19.30 h sota el lema ‘Per un barri segur, divers i digne’, així com les solucions que proposen.

“Des d’Orriols Conviu ja fa més de 7 anys que fem assemblees i treballem per un barri que sempre ha sigut un exemple de convivència; ací hi ha veïns d’unes 30 nacionalitats i mitjançant l’organització d’activitats en espais públics s’han teixit relacions i xarxes d’ajuda que han fet possible aquesta bona relació entre tots i totes”, afirma Tarín.

Este video presenta el resumen de las últimas 24 horas en Orriols. No es la primera vez que vivimos una jornada así. Llevamos meses intentando comunicar la gravedad de la situación a las administraciones, pero no nos escuchan. Merecemos más. Vamos a luchar por nuestros derechos. pic.twitter.com/GBqRmOItkf — ORRIOLS EN LUCHA (@LuchaOrriols) 8 de septiembre de 2021

No obstant això, “des de l’any 2017 venim advertint l’Ajuntament que hi ha un problema d’abandó urbanístic i de degradació que ha fet que prolifere l’arribada de màfies que es dediquen al foment de l’ocupació il·legal d’habitatges buits a canvi de lloguers il·legals”, indica. “Llavors vam traslladar a les autoritats una estimació d’uns 1.000 habitatges buits, la majoria d’entitats bancàries i fons d’inversió, que no fan res per evitar aquestes situacions que estan generant molts problemes”, afirma Saiz.

Això genera enormes problemes en el dia a dia d’aquestes comunitats, segons comenten, “perquè en molts casos els bancs no paguen les despeses de comunitat i les persones ocupants emmagatzemen quantitats enormes de fem en zones comunes”.

Els portaveus de les entitats socials recorden que llavors la principal resposta del consistori va ser posar en marxa el procés participatiu Activa Orriols. “D’aquell procés van sorgir moltes idees interessants que continuem reivindicant, com ara la creació d’equipaments esportius públics, d’habitatge o foment del comerç de barri, però no s’ha fet res, llevat d’algun carril bici”, lamenten.

La situació de les ocupacions il·legals ha anat a més en aquest temps, igual que el tràfic de droga, “una cosa molt semblant a la que es vivia fa uns anys al Cabanyal i la Malva-rosa, zones en què està invertint-se, per la qual cosa la sensació del veïnat és que d’alguna manera sembla que gran part d’aquest problema s’ha traslladat a Orriols”, afirmen. Els problemes es concentren sobretot en la cruïlla dels carrers de Sant Joan de la Penya amb Pare Viñas, a Sant Joan Bosco, i al Duc de Mandas des de la cruïlla amb l’Arquitecte Rodríguez.

🗣️La presidenta de l'associació Orriols Conviu ha viscut un moment surrealista mentre era entrevistada per un equip d'À Punt Notícies aquest dijous:



👉Li han intentat furtar la bici en plena entrevista. Mira el moment captat per les càmeres📹⬇️https://t.co/J2RCSEa8ju pic.twitter.com/uKnomfcE4d — À Punt NTC (@apuntnoticies) 9 de septiembre de 2021

“No volem ser mal pensats, però fa la sensació que és una degradació induïda, no sabem per qui, que servisca com a excusa després per a fer alguna gran operació urbanística, perquè aquest barri, en realitat, té molt de potencial si s’inverteix com a futura zona d’estudiants, més accessible que Benimaclet i connectada pel tramvia amb les universitats”, afigen.

En resum, segons expliquen, “aquesta mescla de degradació urbanística, ocupació il·legal d’habitatges i tràfic de drogues que va a més ha suposat un caldo de cultiu que fa que estiga retrocedint-se tot el que s’havia avançat en qüestions de convivència”. “Aquest estiu han sigut habituals les baralles i les festes als carrers i les places com la de l’Ermita, que són ocupades per aquests grups que han anat arribant al barri, que, per cert, són de tota mena de nacionalitats, també espanyola, i expulsen amb amenaces la resta dels que volen gaudir-los”.

La plataforma, de fet, repudia i condemna qualsevol actitud que puga generar algun brot xenòfob en el barri, ja que, insisteix, “la multiculturalitat sempre s’ha vist i es veu com una cosa que enriqueix”.

La violencia en Orriols NO es causada por “inmigrantes ilegales”, un bulo promovido por grupos que claramente no pertenecen al barrio y no tienen conocimiento de la situación. El odio no defiende al barrio. Exigimos seguridad, pero rechazamos todas formas de xenofobia. pic.twitter.com/VvHz1UFEd8 — ORRIOLS EN LUCHA (@LuchaOrriols) 16 de septiembre de 2021

Davant aquesta situació i per la preocupació latent en el barri, es convoca una assemblea veïnal el mes de juny passat a què assisteixen més de 200 persones i en què es crea la plataforma Orriols en Lluita, en què s’integren el Centre Cultural Islàmic, l’Església Evangèlica de Barona, l’Associació de Comerciants, València Acull, Àfrica al Cor, l’AMPA del CEIS Bartolomé Cossío, l’associació Altius, l’Associació Dones i Infàncies del Món, el col·legi Marni, responsables del col·legi Mercerator i l’Associació Orriols Conviu. De la seua banda, l’associació de veïns d’Orriols, encara que no hi està integrada, coincideix en el diagnòstic i en les solucions proposades.

La plataforma va traslladar a l’alcalde en la reunió una sèrie de propostes basades en més presència policial per a garantir la seguretat i l’accessibilitat en els espais públics, la creació d’una comissaria, més intervenció sobre el terreny dels serveis socials per a evitar situacions d’ús de menors per a cometre actes delictius, una renovació urbanística del barri, el foment del teixit comercial i la creació d’una mesa de treball amb totes les regidories implicades.

Resposta de l’Ajuntament

Després de la reunió amb l’alcalde, la plataforma ha sigut cridada a una reunió de treball la setmana vinent per a abordar els problemes que pateix el barri, en resposta a una de les demandes de l’entitat, tal com va anunciar i es va comprometre Ribó mateix.

“Aquesta mesa de treball es convocarà amb la finalitat de posar en marxa un pla integral que done resposta a les principals demandes i inquietuds del veïnat”, va assenyalar l’alcalde, que va defensar que la situació del barri “no ha d’abordar-se només des del punt de vista policial, sinó que ha de ser transversal, plantejant qüestions relacionades amb la sanitat, els serveis socials, l’educació, l’habitatge o l’espai públic”.

A més, el regidor de Protecció Ciutadana a València, Aarón Cano, i la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, van anunciar dimecres passat, després de reunir-se, la creació d’un grup policial específic per a actuar en el barri valencià d’Orriols.

“La posada en funcionament del nou grup és imminent”, va assegurar Cano. L’edil va advocar també pel “foment d’aliances amb altres institucions i entitats del barri”, atés que “el problema no és exclusivament policial”.

Calero va subratllar després de la trobada, la importància de la coordinació entre Policia Local i Policia Nacional “perquè com més n’hi haja, s’abasta més territori”. Així mateix, va apostar per “transmetre a la ciutadania més percepció de seguretat” en la zona del barri d’Orriols amb més conflictes i per “restaurar la convivència”.

Durant el recorregut pels carrers més conflictius del barri, hi hagué diverses intervencions de la Policia Nacional als carrers més conflictius. Amb tot, els portaveus de la plataforma expliquen que mantindran la convocatòria de la manifestació: “No volem que això siga flor d’un dia, que ara per la repercussió dels problemes en els mitjans vinga la policia i després tornem a la situació anterior; volem solucions integrals, transformadores i que duren en el temps, perquè és molt trist veure que molts veïns i veïnes se n’han anat del barri per la inseguretat; ací només es queda el que no pot anar-se’n”.

Sobre la situació dels carrers, “encara que als matins és veritat que estan nets per la faena dels serveis municipals, a partir del migdia i sobretot a la vesprada és quan comença el batibull i s’ompli tot de brutícia”.