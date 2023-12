El Puerto de València solo ha invertido 49.000 euros en 16 años en mejorar las playas del Parque Natural de la Albufera

El pasado 29 de octubre, el senador de Compromís Enric Morera, realizó al Ministerio de Transición Ecológica unas preguntas en las que solicitaba si se habían cumplido algunos aspectos recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Ampliación del Puerto de València emitida en 2007.

En concreto, el senador recordaba que la DIA indica que con las conclusiones del seguimiento previsto en el Plan de Vigilancia Ambiental en cuanto a la potencial afección a la dinámica litoral del proyecto, se propondrán las medidas correctoras pertinentes para evitar la regresión o el exceso del basculamiento de las playas situadas tanto al norte como al sur de la actuación. Morera preguntó si se había realizado este proyecto específico por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), si se había sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tal y como se indicaba si procedía o los motivos por los cuales no se había realizado, si era el caso.

En sendas comunicaciones recibidas por el senador el pasado viernes 15 de diciembre y el lunes de 18 de diciembre (una ampliación no solicitada por el senador), el Ministerio de Transición Ecológica y el de Transportes reconocen que “el 31 de marzo de 2015 mediante Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural se declaró la terminación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental al no haberse realizado el trámite de información pública. Posteriormente, no constan datos en dicho ministerio de otros proyectos promovidos por la Autoridad Portuaria de Valencia”.

Es decir, se caducó el expediente por falta de acción de la Autoridad Portuaria de València (APV). En esos momentos gobernaba el Partido Popular en la Generalitat Valenciana y en el Gobierno de España. Y así la Autoridad Portuaria habría incumplido las condiciones de la DIA, en su apartado 8 motivo por el cual podría no estar vigente en la actualidad. Este era el motivo de la pregunta del senador Morera, conocer la vigencia de la DIA que ni Puertos del Estado ni el Ministerio de Transición Ecológica aclaran ni manifiestan formalmente.

Los documentos también revelan que desde que se emitió la DIA en el año 2007 la única obra que ha ejecutado la APV es el “reperfilado de las playas de Levante y Malvarrosa, término municipal de València” con un importe de 49.727,30 euros, realizada en 2013.

Posteriormente se informa de la licitación por la Autoridad Portuaria del proyecto de “Restauración dunar en la playa de la Creu” por importe de 628.703,49 euros que la Demarcación de Costas en Valencia (DCV) lideró y coordinó con el resto de administraciones, y que, “lamentablemente”, tras haberlo informado favorablemente tanto la Administración autonómica como la local, se pospuso por un informe que se recibió del Servicio de la Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València donde se planteaban una serie de actuaciones que, según la versión del Ministerio de Transportes, “exceden con creces el ámbito de competencia y actuación de la Autoridad Portuaria” y por la licitación por la DCV en aquel momento del proyecto de regeneración del tramo de playa comprendido entre el espigón sur de Pinedo hasta la Gola de Pujol, consistente en la ampliación del ancho de playa que finalmente se ha ejecutado y que ha abonado íntegramente el Ministerio de Transición Ecológica con un coste de 23 millones de euros.

Según la DIA de 2007 se debería haber realizado un “proyecto específico promovido por la Autoridad Portuaria de Valencia y sometido, si procede, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. Dicho proyecto debía ser aprobado “por la Dirección General de Costas”.