València clama contra la muerte violenta de Samuel: "¡Aquí estamos, nosotros no matamos!"

🏳️‍🌈 🏳️‍⚧️ Ací estem, nosaltres no matem!



La Plaça de l'Ajuntament de #València ha cridat a l'uníson en favor de la llibertat d'estimar i la diversitat 🌈



Per Samuel i per totes les víctimes de la intolerància i l'odi. Perquè no torne ha passar mai més.#JusticiaPorSamuel pic.twitter.com/uEeZj52L6M