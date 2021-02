Fase final de Decidim València: queda fuera el demontaje de los diques del Puerto, vencedor en el primer corte, y salen a votación 281 propuestas

Los vecinos y vecinas de València pueden empezar ya a votar alguna de las 281 propuestas que han pasado el estudio de viabilidad del Ayuntamiento. Supone un 35% de las 804 que pasaron la primera ronda de votaciones.

Así lo ha explicado este jueves la concejala de Participación y Acción Vecinal, Elisa Valía, quien ha dado a conocer los datos de la fase final así como los detalles del proceso de votación, que estará habilitado hasta el 7 de marzo en la web de Decidim València.

De momento, no se podrá votar de forma presencial por las restricciones sanitarias, aunque si las medidas se suavizan antes de que finalice el plazo, se estudiarían alternativas.

La edil socialista ha comentado que los criterios en virtud de los cuales los técnicos han considerado viables los proyectos han sido que fueran exclusivamente de competencia municipal y que se pudieran iniciar los expedientes en el año 2021, por tanto, aquellos que necesitaran de trámites a largo plazo como expropiaciones de suelo han quedado descartados.

Valía ha explicado que en esta ocasión los ciudadanos solo podrán concentrar sus votos en un único distrito, por lo que podrán apoyar todos los proyectos que consideren hasta completar el presupuesto a asignado al mismo.

Hasta el momento, han participado en la actual edición de presupuestos participativos 60.000 personas, el triple que en toda la edición del pasado año en la que ya se logró un aumento de participación del 26%.

Como ha venido informando elDiario.es, finalmente el desmontaje de los diques de abrigo de la ampliación norte del Puerto de València, propuesta que más apoyos obtuvo en la primera fase, ha quedado descartado, según ha explicado Valía, porque no es competencia del Ayuntamiento, aunque la realidad es que tampoco ha habido excesivo interés en darle algún tipo de viabilidad teniendo en cuenta que el Ayuntamiento, a través del alcalde, Joan Ribó, forma parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV), donde se podía haber llevado la propuesta a modo informativo.

Tampoco se ha admitido la reconversión del proyecto realizada por la Concejalía de Playas que dirige Giuseppe Grezzi, a propuesta de las entidades vecinales, consistente en realizar un estudio de impacto del Puerto de València en las playas y el aire.

La edil de Participación ha criticado esta iniciativa al considerar que "no tiene nada que ver el desmontaje de los diques con el plan de control, es una propuesta nueva que no puede entrar en mitad del proceso porque sería una perversión del mismo; los concejales y concejalas del partido que sean deben reforzar la credibilidad de los mecanismos de participación y estas cosas no ayudan".