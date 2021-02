El PSPV saca de las inversiones participativas el primer plan para controlar el impacto del Puerto de València

La concejala socialista de Participación y Acción Vecinal, Elisa Valía, tiene previsto dar a conocer este jueves a las 10.00 horas las propuestas ciudadanas que han pasado la fase de estudio de viabilidad de los presupuestos participativos Decidim València y que por tanto se someterán a la votación final. Los que más apoyos reciban serán los que se ejecutarán hasta cubrir el presupuesto total de 8 millones de euros.

Entre los proyectos finalmente no se incluirá el primer plan de control sobre el impacto global del Puerto de València tanto en la ciudad, como en las playas y en la calidad del aire.

Como informó elDiario.es, la Concejalía de Playas y de Calidad Acústica y del Aire, que dirige Giuseppe Grezzi, a petición de las entidades vecinales próximas al promotor de la propuesta que obtuvo más apoyos en la primera fase del proceso participativo, consistente en el desmontaje de los diques de la ampliación norte, acordó transformar este proyecto en el mencionado plan de control.

Sin embargo, fuentes de Participación han descartado la entrada de esta propuesta en la fase final de votación al considerar que no se puede modificar un proyecto en mitad del proceso para que tenga viabilidad, puesto que supondría una perversión del mismo. Además, han insistido en que nada tiene que ver el desmontaje de los diques con un estudio de impacto del Puerto: "No nos oponemos a que la Delegación de Playas haga los estudios que considere, lo puede hacer con su presupuesto de forma directa, pero no se puede incluir en un proceso participativo que ya se había iniciado".

Con todo, ha habido ejemplos de proyectos que finalmente no se han ejecutado como se habían planteado en la propuesta inicial, tales como las peatonalizaciones de la plaza del Ayuntamiento o de la calle Colón, si bien es cierto que ambos proyectos son competencia directa del Consistorio. En el primer caso se ha hecho una peatonalización parcial y en el segundo un plan de pacificación por el que se ha dado prioridad al transporte público.

El objetivo de la reconversión de la propuesta vencedora del Decidim València era que no cayera en saco roto, habida cuenta de que el Ayuntamiento de València no tiene competencias directas para ejecutar el desmontaje de los diques de la ampliación norte, algo que depende de la Autoridad Portuaria de València (APV).

El concejal de Playas, Giuseppe Grezzi, ha afirmado que si finalmente la propuesta replanteada queda descartada, tratará de conseguir el dinero para llevar adelante el plan de control del Puerto "en la negociación de los presupuestos para el año próximo, puesto que la petición vecinal es, más que razonable, urgente y muy necesaria".

El portavoz de la Comissió Ciutat-Port, Pau Díaz, plataforma integrada por diversas asociaciones vecinales y acologistas que ha respaldado la propuesta que fue vencedora de Decidim València, avalo la iniciativa al asegurar que puede ser "una herramienta muy útil que ayude a visibilizar los problemas que genera el puerto en el medio ambiente y que por tanto suponga un argumento más para lograr el objetivo final, que no es otro que paralizar la ampliación del Puerto de València y desmontar los diques de abrigo que tanto están perjudicando a las playas".