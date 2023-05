VÍDEO | Gómez acorrala al PP y a Vox con el 'caso VIU' en el debate de TVE: “Explique la buena vida que se pegó como rector”

Los cinco candidatos a la alcaldía de València para las próximas elecciones municipales del 28M con representación en el Ayuntamiento participaron este miércoles por la noche en un debate moderado por la presentadora del Centro Territorial de RTVE en la Comunidad Valenciana Imma Canet, sobre los problemas de movilidad urbana, vivienda, seguridad ciudadana, el turismo o la fiscalidad.

Tanto Joan Ribo (Compromís) como Sandra Gómez (PSPV) defendieron su gestión al frente del Ayuntamiento en los últimos ocho años (junto a Podem en el primer mandato) y lanzaron sus propuestas para el próximo mandato, especialmente centradas en el tema de la vivienda, frente a las críticas y contrapropuestas de María José Catalá (PP), Fernando Giner (Ciudadanos) y Juan Manuel Badenas (Vox).

El momento más tenso del debate se vivió a colación de la venta de la Universidad Internacional de València (VIU), cuyos detalles ha ido desvelando en exclusiva en los últimos meses elDiario.es. El proceso de venta del 70% de las participaciones de la VIU estuvo pilotado entre los años 2012 y 2013 por la entonces consellera de Educación y presidenta del patronato de la Fundación VIU, María José Catalá, años en los que Badenas fue rector de la VIU. La venta se adjudicó a Planeta por 4 millones de euros tras una inversión pública de 34 millones desde su puesta en marcha y un mes antes de que se disparara su valor al homologarse nuevas titulaciones.

Como publicó recientemente este diario, durante aquel proceso, Badenas dejó constancia ante notario de posibles irregularidades en el mismo y como rector tuvo un sueldo de 57.599,76 euros anuales, aumentado por el Consell de Fabra en 2012 a 62.247 euros, y además cargó más de 15.000 euros a la VIU en concepto de comidas y viajes, pese a tratarse de una universidad virtual en la que estuvieron nómina exjefes de prensa con los consellers Rafael Blasco y José Císcar, una concejala y una responsable de una fundación que impulsó Francisco Camps. También Catalá es actualmente profesora.

Todo esto fue aprovechado por Gómez de forma hábil en el transcurso del debate tras afirmar Badenas que Vox acabaría “con todos los cargos enchufados en el Ayuntamiento de València” (ver vídeo).

La candidata socialista recogió el guante: “Ya que habla de enchufes nos gustaría que nos explicara la buena vida que se pegaba usted como rector de la VIU, que ha salido publicado que gastaba 15.000 euros en comilones y gastos de representación. Por cierto, ya que estamos en el bloque de pactos, estaría muy bien que la señora Catalá nos explicara qué pasó en ese maravillosa relación que tenían cuando ella era consellera de Educación y él (Badenas) rector de la VIU”.

Pese al intento de Badenas de reconducir el debate al momento actual afirmando que estaba intentando “desviar la atención”, Gómez olió la sangre y volvió al ataque afirmando que entendía que el tema le incomodara a lo que el candidato de la formación de extrema derecha, cada vez más nervioso, comentó: “No me incomoda nada, no me ha incomodado en 10 años porque nadie ha preguntado por el tema y lo sacan ahora justamente que somos candidatos”, una afirmación que no se corresponde con la realidad, puesto que este diario publicó su denuncia ante notario el 14 noviembre de 2022, y su nombramiento como candidato se hizo público el 10 de febrero de 2023.

La candidata socialista volvió a la carga y preguntó a Badenas por qué acudió a un notario a dejar constancia de presuntas irregularidades: “Fui a un notario a poner de manifiesto mi opinión jurídica sobre el asunto, nada más. Soy catedrático de Derecho Civil y pensaba que las cosas se tenían que hacer de una manera, y se hicieron de otra. Las cuentas están auditadas y lo que hubo fueron gastos y viajes que tenía que realizar no solo yo, sino otras personas de la plantilla porque era una universidad internacional, se hicieron viajes al extranjero”, respondió el candidato del partido ultra junto a una Catalá cabizbaja, que estuvo hábil guardando silencio en todo momento para esquivar los golpes. Tras este tenso momento, ambos candidatos quedaron prácticamente fuera de juego el resto del debate.