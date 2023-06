Tras Volkswagen, ¿Tesla? Otra multinacional planea una inversión de 4.500 millones en la Comunitat Valenciana

El Gobierno valenciano negocia con una multinacional del sector de la electromovilidad con la que está cerca de cerrar un acuerdo para desarrollar un proyecto en el área metropolitana de València que supondrá una gran inversión económica, de unos 4.500 millones.

Según ha podido saber elDiario.es, la multinacional americana Tesla sería una de las posibles inversoras, un interés que no es nuevo puesto que ya en 2016 se planteó la opción por la necesidad de la compañía de establecer nuevas factorías en Europa y Asia para satisfacer la demanda en ambos continentes.

Fuentes autonómicas, que no han confirmado este extremo, aunque tampoco lo han desmentido, se han limitado a comentar a este diario que las negociaciones no están cerradas “al cien por cien” pero sí “muy encauzadas”, incluso con la idea de que se puedan rubricar antes del cambio de Gobierno, y que se ha firmado un contrato que incluye cláusulas de confidencialidad, por las que no se pueden ofrecer detalles como el nombre de la compañía o la ubicación, tal y como avanzó Levante EMV.

De confirmarse, la inversión superaría la de la gigafactoría de celdas de baterías de PowerCo (Volkswagen) en Sagunt, cuya inversión asciende a casi 3.000 millones de euros con la idea de comenzar las obras este 2023 y empezar a producir en 2026.

Las mismas fuentes comentan que estas conversaciones se iniciaron hace casi un año y la empresa es una de las diez multinacionales que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, explicó que estaban en conversaciones con el gobierno autonómico para instalarse en la Comunitat Valenciana con una inversión global de 24.000 millones.

El objetivo es transformar la Comunitat Valenciana en el polo de la electromovilidad sostenible del sur de Europa, según ha reiterado en varias ocasiones el presidente de la Generalitat en funciones.

En este clúster se está avanzando con hitos como la adjudicación de la producción de los vehículos eléctricos de Ford a Almussafes (Valencia) y la presencia de empresas como Stadler, junto a la gigafactoría de Volkswagen.