Ximo Puig da por hecha una prórroga de las restricciones más allá del 15 de febrero: "No veo que estemos aún en disposición de flexibilizar"

"Creo que hay que analizar seriamente la situación, pero no veo que estemos aún en disposición de flexibilizar porque a pesar de que los datos son positivos continúa habiendo una gran presión hospitalaria y continúan habiendo miles de contagios, por tanto no estamos en un buen momento, estamos mejor que estábamos, pero no estamos en un buen momento, por tanto, lo analizaremos bien, pero lo pertinente es consolidar la posición y en unas semanas probablemente sí que estaremos ya en disposición de mirar al futuro con mayor esperanza".

Así se ha pronunciado este domingo el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, minutos antes de su intervención en la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, preguntado sobre la posibilidad de flexibilizar las actuales restricciones a partir del 15 de febrero, cuando finaliza su vigencia.

Con su respuesta, Puig deja entrever que a lo largo de la próxima semana se anunciará una prórroga de las medidas, lo más probable que durante otros 15 días. De confirmarse, durante todo el mes de febrero la hostelería seguirá cerrada, lo mismo que las instalaciones deportivas, y el comercio seguirá cerrando a las 18.00 horas. También quedarían prorrogados los cierres perimetrales de las ciudades de más de 50.000 habitantes y las restricciones de reuniones en espacios públicos y privados, limitadas exclusivamente a convivientes (salvo excepciones) y a grupos de dos personas no convivientes en el espacio público.

Las declaraciones del presidente del Consell se producen, además, tras la reunión de trabajo que mantuvo este sábado con la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, la consellera de Sanitat Universal y Salud Pública, Ana Barceló, y otros altos cargos de esta conselleria, para abordar la situación de la pandemia y el proceso de vacunación.

Al respecto, ha recordado que desde este lunes 8 de febrero hasta el 31 de marzo la Comunitat Valenciana tiene garantizada la recepción de, al menos, 559.020 dosis, de las cuales, 329.940 corresponden a la firma Pfizer, 40.000 a Moderna y 189.080 a Astra Zeneca (hasta el 5 de marzo) y que a finales de marzo está previsto que haya más de 300.000 personas vacunadas con pauta completa, es decir, con las dos dosis necesarias.

Sobre las ubicaciones previstas para realizar las vacunaciones masivas, ha explicado que "no se va a iniciar la vacunación masiva porque todavía no tenemos las vacunas suficientes. Ahora estamos estudiando cómo ha de ser la logística, porque cada vacuna necesita unas condiciones de transporte y conservación, no es fácil. La vacunación masiva debe atender a estas cuestiones".

Preguntado concretamente sobre el destino que se va a dar a las vacunas de AstraZeneca que se van a empezar a recibir mañana, Puig ha indicado que "todavía hay menores de 55 en los grupos de profesionales que hay que vacunar".

En cuanto a la polémica suscitada por la vacunación del secretario general de CCOO-PV, Arturo León, y de otros liberales sindicales, Puig ha comentado que "la prioridad máxima dentro del proceso de vacunación corresponde a las personas más vulnerables".

"Es el momento de la gestión, no del ruido irresponsable"

En cuanto a la intervención de Puig en la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del partido, ha señalado que “todas nuestras energías deben de estar centradas en desplegar políticas que eviten más sufrimiento y desigualdades entre la ciudadanía” al tiempo que ha lanzado una crítica a la oposición ya que ha ha afirmado que "es el momento de la gestión, no del ruido irresponsable".

Ximo Puig ha pedido en este encuentro “ayudar a frenar los bulos y las noticias falsas” que ha considerado que son “una gran amenaza” y además ha apostado por seguir cumpliendo con “la esencia de la socialdemocracia” y “no ser indiferentes al dolor”. “No podemos insensibilizarnos ante las cifras de fallecidos, debemos recobrar la consciencia de aquello por lo que estamos luchando”, ha indicado.

En ese sentido, el líder de los socialistas valencianos ha puesto en valor “el enorme esfuerzo que está haciendo el conjunto de la sociedad valenciana”, que, junto con “las duras medidas puestas en marcha por la Generalitat”, han hecho posible “registrar unos datos esperanzadores en la mejora de la situación”. Así, Ximo Puig ha destacado que esta mejora en los datos “es una esperanza que ha de servir de estímulo para seguir haciendo lo que toca”.

El president también ha destacado que, debido a las restricciones para frenar el virus, los sectores más castigados “merecen una respuesta justa y social por parte de las instituciones valencianas” y que, por ello, ya se ha puesto en marcha “el plan económico más ambicioso de toda España: el Plan Resistir”. “Queremos que las ayudas lleguen cuanto antes a nuestros autónomos, pymes y trabajadores para salvar puestos de trabajo en este difícil paréntesis”, ha afirmado.

Por último, el president ha cerrado su intervención agradeciendo a diputados, alcaldes, concejales y afiliados “el gran trabajo que están haciendo para ayudar a superar la pandemia”. “Es un honor, en estos tiempos tan difíciles, formar parte de este partido”, ha concluido.

Durante la ejecutiva también se han aprobado los cambios en el grupo parlamentario de Les Corts Valencianes provocados por el reciente nombramiento de Toñi Serna como secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática en la Conselleria de Transparencia. Tal y como ha informado el vicesecretario del PSPV-PSOE, Manolo Mata, tras la salida de Serna, Jose Chulvi pasa a ocupar la portavocía adjunta y Sandra Martín ha sido nombrada miembro de la dirección de grupo.