Joan Coscubiela: "La humanidad debe plantearse si está dispuesta a imaginar otro mundo"

"Algunos de los efectos que le imputamos a la pandemia en realidad son preexistentes y hay que imputárselos al capitalismo", ha dicho el expolítico y sindicalista Joan Coscubiela en conversación con Ignacio Escolar, en el marco de la serie de entrevistas virtuales Conectados. El que fuera diputado del Congreso y del Parlament, acaba de publicar 'La pandemia del capitalismo' (Península), un libro en el que analiza el origen y el posible futuro de la crisis que atravesamos.

El cambio climático, el poder creciente de grandes corporaciones, la lucha por el monopolio de los datos, el reto de las sociedades posnacionales... El expolítico y sindicalista ha hilvanado todos estos desafíos, que ya existían antes de la irrupción del coronavirus, y trata de encontrar un punto común de partida para abordarlos. "Estamos en uno de esos momentos en los que la humanidad tiene que plantearse si está dispuesta a imaginar otro mundo. Para que haya un cambio social hace falta que la sociedad imagine ese cambio. Yo sugiero que imaginemos ese cambio. Esa utopía. Si no lo imaginamos no vendrá".

Ese cambio pasa por transformar el capitalismo, "una pandemia oculta que está demostrando una capacidad destructiva brutal". La crisis provocada por el coronavirus puede ser, a su juicio, una gran oportunidad si sabemos convertir en enseñanzas las lecciones que "nos envía" la pandemia. Pero, advierte Coscubiela, "entre esas lecciones y esas enseñanzas se interponen otros intereses".

El sindicalista, columnista habitual de elDiario.es, considera que el coronavirus está aumentando las desigualdades: "Al principio se decía 'el coronavirus no distingue de clases'. Y lo decía gente progresista. Escuchar esto me llevó a escribir el libro. Me recordaba a aquellas revistas del corazón que decían aquello de 'los ricos también lloran'. En realidad el riesgo de que el coronavirus aumente la desigualdad es brutal. Hay personas que no pueden trabajar desde casa, que tienen que viajar en transporte público, etcétera".

Una de las lecciones que nos envía la pandemia es la importancia de lo colectivo. Y esa evidencia está haciendo aflorar una reacción en forma de actitudes codiciosas y egoístas: "Por ejemplo, la situación de los youtubers no es anecdótica, se enmarca dentro de actitudes antifiscales".

La amenaza ya está aquí

El cambio climático es el gran síntoma de la amenaza que, a su juicio, supone el capitalismo. La crisis climática causada por el modelo productivo no es una amenaza del futuro: "No reaccionamos a los riesgos hasta que no nos estallan en las narices. Pero es que el cambio climático ya está aquí". Sin embargo, apunta Coscubiela, el impacto del cambio climático está repartido desigualmente, y por eso "hay zonas del planeta que nos creemos a salvo".

Por ello, él propone un 'capitalismo de los bienes comunes', algo que aparentemente puede sonar contradictorio. Su propuesta se basa en un equilibrio entre la competitividad y la cooperación. "Ese equilibrio se rompió hace 40 años, con la revolución conservadora de Thatcher".

Esa 'competitividad cooperadora' pasa, a su juicio, por que tomemos conciencia de la "ecodependencia", de cómo el futuro de la humanidad está ligado al del planeta, y por implantar "un sistema fiscal que sea capaz de reequilibrar las desigualdades". "Hace falta un nuevo pacto social y civilizatorio y devolver al mercado a su función primigenia inicial: el intercambio de bienes y servicios. "Debemos darle un nuevo sentido moral a la Economía. El actual es perverso y destructivo".

Crisis de las democracias

Además, en su charla con el director de elDiario.es, Coscubiela ha alertado de la creciente falta de participación democrática en las sociedades europeas. "El 35% de los jóvenes entre 18 y 35 años en Catalunya no tienen derecho a voto, porque son hijos de inmigrantes. Porque el voto sigue vinculado a la nacionalidad, cuando en realidad ya somos sociedades posnacionales".

En su opinión, construir sociedades posnacionales donde se excluye el derecho de voto cada vez a más gente "es una bomba de relojería" y puede desembocar en que la derrota de Trump en Estados Unidos quede en un mero espejismo. A su juicio, Europa debe articularse en torno a un nuevo concepto de 'demos', que otorgue derechos plenos a quienes vivan en ella, con independencia del lugar del que procedan.

En esa defensa y mejora de la democracia los medios de comunicación juegan un papel central. "Algunos medios deberían plantearse si quieren ser un pilar de la democracia o ser la carcoma de la democracia. La respuesta a este dilema tiene que venir desde los propios medios. Los profesionales debéis hacer una reflexión en profundidad. Algunos ya la estáis haciendo", ha dicho dirigiéndose a Ignacio Escolar.

A preguntas de los socios de elDiario.es, Coscubiela ha abordado el reto de la creciente robotización de la sociedad y ha abogado porque la plusvalía que genera el trabajo de los robots tribute y pague impuestos. También se ha referido a la cada vez mayor importancia de los big data: "Tres grandes corporaciones están luchando por su monopolio. Los datos se pueden convertir en el nuevo petróleo".

Es consciente de que los efectos de la pandemia en la economía cotidiana se dejarán notar durante años. Y que el descontento social irá creciendo. "Quienes gobiernan van a tener que gobernar la rabia de la ciudadanía".

Para canalizar esa crisis propone una doble solución: "Necesitamos hacer dos cosas, que se explican con el símil del corredor. Necesitamos carreras de velocista para dar respuesta a necesidades inmediatas (la hostelería, el turismo), pero necesitamos carreras de maratón, para diseñar un modelo productivo distinto, algo que requiere mucho tiempo".

Este nuevo encuentro de Conectados se ha podido seguir en directo en elDiario.es, a través de Facebook Live y en Twitter, con Periscope.

Joan Coscubiela (Barcelona, 1954) fue secretario general de Comisiones Obreras de Catalunya entre 1995 y 2008, diputado por Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) entre 2011 y 2015. Ha sido diputado del Parlamento de Catalunya y portavoz de 'Catalunya Sí que es Pot' en el hemiciclo catalán. En 2018, también en la editorial Península, publicó el ensayo 'Empantanados: Una alternativa federal al sóviet carlista'.