15 take away deliciosos donde celebrar el Día Internacional del Sushi y del Picnic

El 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi y el del Picnic, y qué mejor excusa para invitar a tus amigos, familia o pareja a una buena comida al aire libre rodeado de platos japoneses de calidad y sin tener que mover un solo dedo para prepararlos.

El bajo aporte calórico del sushi y la cantidad de ingredientes que posee resultan, además de beneficiosos para tu salud, una explosión de sabor si están combinados adecuadamente. Así que, tras nuestro artículo de especialidades japonesas, hemos hecho una investigación para encontrar los take away que dominan estas técnicas para que puedas disfrutarlos en diferentes provincias.

En Barcelona y Madrid, relación calidad-precio-placer

Teikit ha montado todo un imperio en ambas capitales. Además de su divertido embalaje, hacen blandito el chicken bao y son exquisitos sus fusion roll, por ejemplo, los crunchy tuna de atún o el salmón crush. Muy original el París, con foie micuit, manzana horneada, envuelto en crujiente de panko, reducción de Pedro Ximénez y flor de sal. Y los mochis silvestre o de Oreo, esponjosos y sabrosos.

También en Barcelona y Madrid, destaca la calidad del Nomo-Moto, donde tienes muchas opciones para escoger, pero te recomendamos la bandeja de madera 'Nomo Friends', por su variado de sushi de los grandes clásicos Nomo, que dan buena muestra de su arte en 45 piezas de makis y nigiris de múltiples sabores e ingredientes.

Surgeon Kitchen, en Madrid, te trae la cocina japonesa en vivo, en directo a tu casa -literalmente- con su servicio de chef a domicilio con show cooking incluido y, si quieres, te pueden personalizar el menú. A eso súmale la posibilidad de catering y comida para llevar, la de visitar el local con barra de degustación y la más original: masterclasses y talleres para principiantes.

Red Project nació durante la pandemia cuando Álvaro Castillejo y sus socios quisieron crear en Madrid un japonés delivery de calidad a un precio razonable. Ahora inauguran su primer local para que se pueda vivir esa experiencia en un restaurante, aunque siguen manteniendo su take away con platos estrella como las gyozas de carrillera ibérica o el pez mantequilla flambeado con trufa.

En Aragón

Bokoto tiene el mismo propósito en todos sus restaurantes: trasladarte a Japón. En el de Zaragoza encontrarás de todo, entrantes fríos como los usuzukuri, ensaladas de algas y, cómo no, un sinfín de rolls de todos los sabores. Aunque, si te cuesta decidirte, te recomendamos el menú degustación. Y si vas a recoger el pedido, disfrutarás del 5% sobre todos los precios de la carta.

Sushi Som dispone de un menú especial para take away en el que elegir siete platos variados, pero también puedes hacer tu pedido a la carta. Eso sí, cuando sois muchos, lo mejor es coger un combo, ya que hay desde 20 piezas hasta 78, en los que incluyen un mix de makis, uramakis, sashimis y unos cuantos tipos de rolls más.

En Castilla y León

En Salamanca, Burgos, León (y en casi todas las comunidades autónomas del Estado Español), encontrarás Sibuya Urban Sushi Bar, que apuesta por un nuevo concepto de sushi innovador cuyas recetas son mucho más atrevidas. Uno de los platos estrella es el Gunkan House Lovers, seis piezas de “Sibuya”, kamikaze y spicy tuna.

Wabi-Sabi taberna japonesa, en Valladolid, ha seleccionado alguno de sus platos bajo la opción de take away. El antojo de carne lo saciará la hamburguesa de wagyu; el de langostinos y aguacate, el roll “ebi no ura-maki”; y las ganas de probar algo nuevo, “Nori”, un roll de anguila, mango, pepino, kampyo y cebollino.

En Euskadi

En Donosti, Elosta restaurante & Sushi bar tiene una peculiaridad: la fusión de la cocina japonesa, la peruana y la vasca. Los orígenes de sus ingredientes dejan clara la compenetración de sabores y así se demuestra en la croqueta de atún con Katsuobushi o el típico tiradito peruano, pero esta vez de dorada con salsa Salad y lima.

Los repartidores propios de Tokyo Sushi Vitoria te llevan el sushi a casa en un abrir y cerrar de ojos. De lunes a domingo, sus cocineros preparan manjares como las gyozas de cerdo a la plancha, pollo picante con curry al estilo Glee Shan, un barco de sushi con diferentes versiones y, de postre, el famoso dorayaki de té verde.

Ura japonés apuesta por la cocina de autor con un menú diario para no aburrir a sus comensales bajo dos lemas: “Japón en Bilbao” y “Las cosas claras y el sushi sobre la mesa”. Los fideos y arroces son infinitos: con verduras, calamares, solomillo, especias, etc. Y tienen también cinco tipos de Gunkan, entre los que destaca el de tobiko por su emulsión de sabor al morderlo.

En Baleares

Wasabi ofrece un servicio exprés con el que disfrutar de un 10% en compras superiores a 25 euros y, aunque las categorías son más que variadas, al entrar en la web visualizas cuáles son los platos favoritos de los clientes: philadelphia roll, gyozas de todo tipo o el gomoku yakimeshi, un arroz salteado con langostino, pollo, huevo y vegetales.

En Ibiza encontrarás más de un restaurante Sushimi, si bien, solo recogen pedidos de 19:00 a 22:30. Lo ideal para llevar y cenar a gusto sin complicaciones son las “Sushi box”, cinco cajas que mezclan diferentes tipos de piezas según tus gustos. Y, si hay alguien vegetariano, tienen una especial para ellos.

En Andalucía

Tropiqual aúna la cocina nikkei con la nipo-brasileña, la BBQ y un innovador cocktail bar, aunque estas bebidas no estén disponibles para llevar. El roll que encarna su nombre es la especialidad de la casa: salmón, aguacate, queso crema, top de kiwi, sésamo, salsa de soja dulce y polvo de durian deshidratado.

En Granada, Aisushi presenta como especialidad el tartar de salmón o cualquiera de sus diferentes ramen, combinables en combos con bebida y helado. Y si bien tienen las mejores propuestas “aipoké”, atrévete a diseñar y escoger tu propio poké entre un sinfín de ingredientes.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines