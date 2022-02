Diez restaurantes coreanos en España para enamorarte de la gastronomía asiática

La gastronomía coreana tiene trampa: una vez que la pruebas, si te enamoras, la vas a estar persiguiendo el resto de tu vida allá donde vayas. No solo por sus diferencias con las del resto del sudeste asiático, sino por su intensidad de sabores, sus mezclas de ingredientes impensables en Japón.

También la voluptuosidad de sus recetas, que te presentan en cantidades bien generosas, tanto en la propia Seúl como en los restaurantes que ya se van instaurando en nuestras capitales. La variedad del recetario coreano es prácticamente inabarcable y, además, se van sumando nuevas tendencias, así que es complicado hacer aquí un glosario a modo de recopilación.

Lo que más vas a encontrar es el kimchi, col asiática o repollo fermentada en salsa coreana con vinagre, ajo, jengibre y chiles (entre otros ingredientes); así como el bibimbap, el bol de arroz blanco acompañado de huevo frito, carne bulgogi (al fuego) y verduras variadas, aliñado con aceite de sésamo, que aliñas con pasta de pimiento o salsa de soja casera.

Y una advertencia: la arriba firmante no sabe coreano, pero comprobando los nombres de los platos en Google, algunos parecen ser composiciones de palabras o inventados, pero lo importante es que el contenido está bueno.

En Madrid, de todos los estilos

Korea

Es el más típico de Madrid de toda la vida. Un sitio agradable donde se come muy bien, especialmente el bulgogi y la sopa de kimchi y tofu. El Dubu frito es queso de soja frito con salsa de soja coreana; Sukjusamkyup es cerdo con verduras salteadas en salsa de ostras y la olla de la casa te la prepara en la mesa el propio cocinero con verduras, pollo, cerdo, marisco y tallarines. Calle de Cristóbal Bordiú 59 Teléfono: 915 54 20 34.

Luke

Encarna la alta cocina coreana de Madrid. Puedes ir a la barra, cuya street food es más económica y tradicional que el restaurante, donde el chef Luke Yang hace cocina fusión luciéndose con un menú degustación de 98 euros. El Bao bun y el Ssäm son una locura. Calle Bárbara de Braganza, 2 Teléfono: 662 675 576.

Go Hyang Mat

Es una recomendación de un profesor de coreano así que te puedes fiar. Se come de maravilla, por ejemplo, te sugerimos una degustación de tres entrantes como el Kimchi Kkakdugi, que es un kimchi muy común; kimbap, que es una especie de sushi; o Jemul chon, empanadilla coreana de masa crujiente.

Y, de segundo plato, a escoger entre Dolsot bibimbap de arroz con carnes, verduras y huevo; Bulgogi, que significa carne de fuego; y Tak gui con dados de pollo salteados. Un verdadero vicio oriental que no te cansarás de repetir porque siempre te quedan por probar cosas nuevas. Divino Vallés, 31 Teléfono: 911 43 45 81.

En Barcelona, muy de calle

Kimchi Mama

Comida muy buena y personal muy atento y eficiente. El local cuenta con pocas mesas lo que hace que el trato sea muy personalizado. Para aquellos que se pregunten si la comida es muy picante, les dejan elegir entre niveles de picante. Callao 12 Teléfono: 937 60 66 55.

Restaurante Seoul

Coreano decano en Barcelona, y que ha mantenido desde 1996 una línea de alta calidad. Este es el mejor lugar para comerse un buen bibimbap: pantagruélica receta de arroz, que nos llega dentro de un tazón de mármol rojo. Muy recomendable restaurante para probar la deliciosa barbacoa coreana. Avenida gaudi,70 Teléfono: 934 50 26 17.

Podonamu

El menú (12,50 euros con bebida y postre) tiene primeros sencillos como las empanadas y la tortilla de verduras, clásicos en muchos restaurantes coreanos. Los segundos también son tradicionales y están cocinados con mucho arte. Carrer de València, 164 Teléfono: 931 05 43 89.

En Andalucía, bastante modernos

Chingu Málaga

No para de innovar para no aburrir a su clientela, con platos como: Cheese galbi, costilla con mucho mucho queso, kimchi y tteokbokki (irresistible aperitivo coreano de pastel de arroz); sopa caliente de kimchi con barbacoa o sopa de kimchi extra de kimchi, más cebolla tofu y cerdo (o sin carne); tortilla de kimchi 100% vegetal con cebolla y harina; o tallarines de batata o boniato con verduras y ternera, vegetal o con langostinos. Y, de postre, no dejes de probar sus mochis de sabores. Calle Heroe de Sostoa 14 Teléfono: 610 85 75 78.

Danbam korean bar

Este restaurante nuevo e innovador de Sevilla está triunfando en muy poco tiempo. El Chicken set es el plato preferido de la clientela, una combinación de dos de sus pollos fritos, el yangnyeom chicken y el butter garlic chicken, con sus patatas fritas con miel y mostaza, última tendencia en Corea.

Así como el gratinado con queso de platos como el dakgalbi, una especialidad de la ciudad de Chuncheon en Gangwon, que consiste en pollo salteado en una base de gochujang (pasta de guindilla) con col, cebolla, zanahoria y tteok, pastel de arroz glutinoso, servido en un plato caliente con mozzarella. Calle Julio César, 10.

Restaurante coreano Miso

Este es tu lugar en Granada si te gusta la comida tradicional coreana amenizada con música Kpop (Korean popular music) para compartir con los amigos. Por ejemplo, las raciones de pollo frito coreano con cerveza o la sopa de tofu blando picante o sin picante, una cazuela caliente ideal para curar el estómago en invierno que incluye arroz para acompañar y una variedad de tapas de temporada. Calle Ánimas, 7 Teléfono: 858 69 37 24.

En otras capitales, complicado pero posible

Seul Soul

En Coruña, te traslada directamente a la capital de Corea del Sur, con su Jemulyon, tortilla con calamares, gambas y verduras de la huerta variadas, acompañada por salsa de soja, tan crujiente por fuera como suave por dentro; su Curry con pollo estilo coreano o el Duruchigui, aguja de cerdo cortada en finas láminas con cebolla y zanahoria, marinada en nuestra salsa de guindilla, ajo y soja, con un toque picante; acompañada de arroz y huevo. Calle Emilia Pardo Bazán, 17 Teléfono: 625 62 62 29.

Restaurante Seúl BBQ

En Palma de Mallorca, tienen platos tradicionales y famosos en su país como el curry coreano, sazonado con especias típicas, acompañado de verduras, carne de ternera, bistec de lomo rebozado y arroz; o el Topokki & Mandú, tradicional masa de arroz en salsa picante con base de Gochujang, acompañada de empanadillas coreanas. Plaza Progreso, 17 Teléfono: 871 17 27 63.

