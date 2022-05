Las mejores hamburguesas en 2022 según el II Campeonato de España

Dada la dificultad de escoger las mejores entre la ingente cantidad de hamburgueserías y restaurantes que se retan por ofrecer burgers cada vez más originales, nos hemos fiado del criterio del II Campeonato de España La mejor hamburguesa.

Porque no solo tiene un ranking de los ganadores, sino que también nos descubre el top tres de cada comunidad, así que hemos tirado de la lista para descubrirte dónde encontrarás esas pedazo de burgers a tiro de escapada. Y si en tu ciudad hay alguna que te guste más, dejánoslo en comentarios, para el Día Internacional de la hamburguesa 2023.

El TOP tres

Junk Burger: en Ponzano, Madrid, la mejor hamburguesa de España es la Junk, doble smashed burger (240 g) de vaca rubia gallega madurada y salpimentada queso cheddar y un crujiente bacon ahumado de la Sierra de Madrid. Chorreo de salsa Junk envuelta en el brioche. Bertys Burger: en Gijón, mejor hamburguesa de Asturias 2022 y segunda mejor hamburguesa de españa 2022 es la Dry aged burger, 180 g de auténtica vaca rubia gallega, madurada 70 días, bacon crujiente ahumado, cebolla caramelizada, queso cheddar americano y salsa secreta Berty´s. Frankie Burgers, también en Madrid, se quedó tercera con la Super Frankie Cheese Bacon, 250 g de carne, doble cheddar, doble de bacon y salsa de la casa.

Mejores Cheese Burgers

Restaurante FBI: en Murcia se hace la Mejor Cheeseburger de España y se llama El Panzas, hamburguesa de 200 g de chato (cerdo) murciano entreverada y gratinada con queso cheddar mild red, tomate, coleslaw de puerro, cubierta con salsa de ñora y perlas pimentón ahumado acabando con panceta asada. Nickel Burger: tiene varias sedes en Sevilla, en Granada y en Málaga. Y lo divertido es que puedes elegir una receta y luego la carne y el pan que desees, incluso las patatas fritas a tu gusto. Ganó la Cheeseleader con queso azul, mozzarella, cheddar ahumado, rúcula y salsa Special Nickel, con brioche y carnes ibéricas. The Duke´s: en Maliaño, Cantabria, Pendo es una hamburguesa de buey certificado, bacon marinado, relish pepinillo, queso de cabra de Olavidia, chutney de tamarillo y jalapeños, salsa Dukes y queso de vaca madurado rallado en mesa del Río Deva, de los Picos de Europa, en un pan de brioche.

En la vertiente mediterránea

Casa Bomba: en Vielha e Mijaran, Lleida, Escornaburger triunfó con 250 g de ternera, hoja de roble, tomate, cebolla caramelizada, queso de cabra y mermelada de arándanos. Si vives en Barcelona capital, vete al New York Burger y hazte tú mismo la Met Meat de jarrete, pura originalidad.

Torriko Street Bar: en Alicante, triunfó la Bacon Juancheeseburger, de carne de vaca con 15 días de maduración, queso cheddar, panceta cocinada y marinada a baja temperatura, pepinillo encurtido y salsa BBQ especial en pan brioche de mantequilla. Hundred Burgers, en Valencia capital, sigue entre los mejores, como ya te adelantamos en 2021.

The Kitchen 62, Sant Josep de sa Talaia, triunfó en Baleares con su hamburguesa de 200 g de rabo de vaca rubia gallega dry aged, old gouda y manzana. Que no está nada mal.

En la mitad sur

Burger Food Porn: desde su sede de Bormujos y Bermejales, en Sevilla, quedó Campeona en Andalucía la Abuela dry aged, dos pattys (burgers de res) de 110 g de rubia gallega Dry Aged 45 días, cheddar madurado, papada ibérica y salsa de carne concentrada cocinada durante 72h.

Little Jhon Burgers & Things: dentro de Cádiz, en Rota, relevó en el segundo premio a Onoto de El Puerto de Santa María, con La Fuahhh!!!, montada en pan brioche de trufa con 170 g de carne de vacuno, queso viejo ahumado, cecina, foie y salsa Périgueux.

35 Burger: con sede en Mérida y franquicias en Badajoz, Bilbao y Lisboa, su Burguer Special 35 quedó como la mejor de Extremadura con sus 180 g de vaca rubia gallega, salsa Bourbon, lechuga, tomate natural, queso havarti, aros de cebolla y bacon extra crujiente.

Bendita Burger, en Talavera de la Reina, tienen la mejor burger de Castilla La Mancha con I-span-ia: que envuelve, en un brioche, carne de vaca de raza charra de Salamanca, lámina fundida de papada ibérica, raclette de queso vasco Arzúa, manzana caramelizada al vermú (madrileño), salsa dulce de cerveza artesana y crispies crujientes de cebolla frita (ambas de Toledo).

En la mitad norte

La Estación de Loman: en Ourense, sorprendió a Galicia entera con una burger de ternera 100 % gallega de 200 g con queso Lingot de President y ortiga cocida con pulpo gallego en aguas medicinales de As Burgas estilo á feira.

Hdh Bilbao obtuvo la mejor hamburguesa de Euskadi con la Umami, de buey Gran Reserva, con cebolla caramelizada con Oporto, queso, brotes tiernos, salsa Gloucester casera y pan brioche de nueces.

Y El Búho Rojo, de Deusto, se erigió como ganador del Burger Combat del Salón Gourmet 2022. Mikel Galán, galardonado como Mejor Chef de Hamburguesas Gourmet de España, presentó “Cheese Bacon Mediterrasian Gourmet”, una hamburguesa que consta de pan pretzel, 200 g de carne de chuleta, burrata ahumada, paleta ibérica deshidratada, mayonesa fusión, canónigos y virutas de jamón ibérico.

La Gardabera Butchers: en Pamplona, entre sus hamburguesas naturales, ganó la Burger Butchers Choice con mayonesa, lechuga, pepinillos, hamburguesa, queso monterey jack, papada de cerdo ibérico, american cheddar doble y cebolla morada en aros, más salsa Butchers.

Bowie´s Meal House: en Logroño, Oviedo y Gijón encontrarás la mejor burger de La Rioja, Raclette “La Suiza”, carne de Angus 200 g, bacon, cebolla natural, chutney de fresa y mezcla de quesos suizos y americanos en pan de masa madre.

Charlie Comedy Burger Factory: en Béjar, han dado con la mejor de Castilla y León gracias a Burger Pantoja, pan brioche artesano de cerveza negra 1906 Black Coupage, rúcula, 180 g de presa ibérica, queso viejo tostado, zorongollo de pimiento verde y salteado de ajos y jamón Don Faustino Reserva.

2goburgers: en Zaragoza, ganó el Premio mejor hamburguesa de Aragón 2022 con su Pecadora: con queso cheddar, salsa propia, pepinillo, cebolla caramelizada, bacon y, cómo no, carnaza en pan brioche. ¡Eso sí, no te pierdas la III edición del Zaragoza Burger Fest!

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines