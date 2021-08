Siete recetas veraniegas de las chefs africanas más reconocidas a nivel internacional

El mes pasado te trajimos las recetas de la chef africana Nathalie Scherman y este agosto te traemos a dos compañeras suyas que también trabajan en Francia y colaboran en los encuentros del Centre Euro Africa en España. Se trata de Marta Tembe y Le Chef Anto, dos grandes.

Cinco recetas africanas que te van a enamorar de la gastronomía del continente

La mozambiqueña Marta Tembe, de la Cuisine de Marta, es el fruto de una deliciosa mezcla “afroamericana” y de sus estudios en el Centro Europeo de Profesiones Culinarias. Tuvo la oportunidad de trabajar en el Restaurante "L'Ami Jean", así como en el Reino Unido en The French On Hotel y el Ash Down Park Hotel.

Hoy en día es chef a domicilio y asesora gastronómica con su cocina multicultural, basada en las técnicas culinarias francesas y destacando diferentes productos africanos como el coco, entre lo clásico y lo moderno, sin huir de sus orígenes pero en sintonía con los tiempos.

Por su parte, la congolesa Anto Cocagne, además de chef en casa y consultora en gastronomías africanas para empresas, es presidenta de “We Eat Africa” , el primer festival de cocina africana que promueve a chefs, productos delicatessen africanos y autores de libros de cocina africanos.

Tras el premio a la Revelación Femenina Africana del Año en la “Gala África COP22” en la categoría de gastronomía en 2016, obtuvo el Premio Eugénie Brazier a la mayor creatividad durante la final del concurso “La Cuillère d 'Gold” en 2018.

En 2020 publicó su colorido libro de recetas Goûts d'Afrique - Recettes et rencontres (Goûts d'ailleurs), de donde nos cede estas deliciosas recetas:

African Salad Bowl

Verter 100 g de sémola de mijo en un recipiente y añadir una cucharada de aceite. Mojar la sémola con un vaso de agua fría con sal y hacerla rodar en las palmas de las manos. Aplastar los pequeños grumos que se formen.

Cocer al vapor la sémola en una cesta de vapor. Cuenta 20 minutos desde el momento en que el vapor atraviesa la sémola.

Hacer el aderezo: lavar y exprimir dos limones. En un bol, añadir sal, pimienta y zumo de limón. Mezclar bien, agregar el aceite de oliva y emulsionar.

En un plato hondo, disponer la sémola, 50 brotes de espinacas, un racimo de tomates cherry cortados por la mitad, rodajas de col roja, rodajas de aguacate, cebolla roja en corte pluma, chile dulce picado, 50 g de frijoles en conserva, 50 g de pistachos, cubos de papaya semimadura,

Rociar con la vinagreta, espolvorear con los pistachos y disfrutar.

Ensalada Bassamoise

Verter 200 g de sémola de mandioca deshidratada en una ensaladera con una cucharada de aceite de oliva y una cucharadita rasa de sal, de forma que se cubra la sémola con aceite, añadir 20 cl de agua hirviendo.

Mezclar con delicadeza, tapar y dejar reposar durante 10 minutos hasta que todo se absorba. Triturar con ayuda de un tenedor.

En una sartén, calentar la sémola durante cinco minutos mientras se sigue moliendo para que los granos no se vuelvan opacos. Dejar enfriar y reservar.

Lavar y cortar en dados unos tomates de tipo green zebra, negro de Crimea, andino y amarillo y un pepino. Reservar

Lavar y pelar una cebolla y picarla finamente. Reservar.

Picar un manojo de cilantro, un manojo de perejil y un ramillete de menta finamente y reservar. Rallar y exprimir las ceras.

Preparar una vinagreta con una cucharada de vinagre de vino, seis cucharadas de aceite de oliva, sal, pimienta y el zumo de los limones. Mezclar bien para disolver la sał.

Añadir un filete de atún fresco a trozos, la ralladura del limón y dejar marinar durante 13 minutos.

Justo antes de servir, en una ensaladera, mezclar el atún con las rodajas de tomate y pepino, las hierbas y cebolla roja

Añadir el aceite de oliva y la sémola ya fría. Mezclar con delicadeza.

Rectificar la sazón si es necesario y servir frío.

Ensalada fonio con mango

Enjuagar varias veces con agua limpia 200 g de fonio, blanco o negro, que es un cereal de la familia del mijo sin gluten con múltiples beneficios.

Pelar dos mangos maduros de pulpa firme y una cebolla y cortarlos en dados.

Corta 20 g de anacardos tostados en trozos.

Picar un manojo de perejil plano, otro de menta, otro de cilantro. Apartar.

Cortar 100 g de tomates cherry por la mitad en dados.

En un bol, rallar dos limones y exprimirlos. Mezclar el zumo de limón, la cáscara y una cucharadita cafetera de nokoss verde. Sazonar con sal y pimienta.

En una olla de cuscús, cocinarlo al vapor durante 15 minutos. Despalillar el fonio con un tenedor, añadir una cucharada de aceite y seguir removiendo. Dejar enfriar en un bol.

Añadir cinco cucharadas de aceite vegetal y batir enérgicamente. Añadir el mango, los tomates cherry y las hierbas. Añadir el fonio en pequeñas cantidades y mezclar bien. Terminar con los anacardos. Servir frío.

Marta Tembe explica que “la cocina de Mozambique, particularmente diversa, se fusiona con la historia de las personas que vivimos en la región, por eso tiene mucha influencia árabe, india y portuguesa”. Y para muestra, estas cuatro recetas:

Entrante Gambas a la Mozambiqueña

Pelar un kilo de gambas, cortarlas por detrás sin quitarles la cabeza y lavarlas bien.

En un mortero, mezclar seis dientes de ajo, sal, pimienta y 250 g de mantequilla, hasta obtener una pasta homogénea.

Sazonar bien los camarones con ese paté, luego agregar una cerveza y aceite de oliva.

Dejar marinar bien durante una o dos horas. Seguidamente, poner en el horno precalentado a 200° C, de 10 a 15 min.

Badjias

Dejar un kilo de frijoles al baño María durante 24 horas.

Mezclar los frijoles con siete dientes de ajo y sal para formar una pasta suave.

Calentar un litro de aceite.

Hacer bolitas y freírlas.

Se comen con pan o solas.

Pollo zambeziano (plato tradicional del norte de Mozambique)

Sazonar un pollo con sal, un limón, pimienta y ají.

Mezclar 300 ml de leche de coco con tres cucharadas de aceite de oliva.

Asar el pollo a fuego muy lento, untándolo con la mezcla de leche de coco y aceite de oliva.

Yuca dulce / mandioca doce

Pelar 500 g de yuca y cortarla en trozos pequeños, lavar bien.

En una cacerola, agregar la yuca cortada en trozos pequeños, dos ramas de canela y cuatro cardamomos y 300 ml de leche de coco.

Hervir durante diez minutos, después de agregar un poco de azúcar y seguir cocinando hasta que la yuca esté cocida y la masa esté suave.

¡Dejarlo enfriar para disfrutarlo!

