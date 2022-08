Cinco jarras ideales para llenar de sabores el agua que bebes en las olas de calor

Sin duda el mejor remedio para soportar las olas de calor que no dejan de castigarnos este verano, es mantenernos bien hidratados y para ello nada como el agua. No obstante muchos de nosotros estamos mal acostumbrados a los zumos o las bebidas azucaradas con distintos sabores y no sabemos apreciar el simple sabor del agua. O bien bebemos agua del grifo que siempre tiene ese resto de sabor a cloro molesto.

Pero tenemos una solución que siempre es interesante, las jarras de infusiones frías o Cold Brew, que nos permiten sabor izar el agua que bebemos introduciendo en un cilindro central o en un espacio reservado hasta el fin, trozos de fruta, naranjas o limón, o bien distintas hierbas para infusiones, ya sea café té otras hierbas.

El resultado final es un agua agradable de beber que sin duda preferiremos a cualquier otra bebida insana por exceso de azúcar. Así, para cuidar tu salud, en Consumolaro queremos presentarte cinco jarras para infusiones frías que seguramente serán de tu agrado.

Silberthal

Por 29,95 euros, la 'cold brew' de Silberthal es un buen infusor frío de inicio. Permite preparar hasta dos litros tanto de café como infusiones frías, o incluso agua con sabores a partir de trozos de fruta. Su funcionamiento es muy sencillo: se coloca cualquier hierba o fruta en cortes para dar sabor en el tubo del centro y se echa tanta agua como indique el medidor de agua para hacer los preparados.

Una vez hecho, se deja por la noche en la nevera y voilá, tenemos nuestra cold brew. Su capacidad es de hasta dos litros, por lo que, llenándola al máximo, podríamos tener una bebida refrescante para toda la jornada. Además, es apto para lavar en el lavavajillas.

HARIO Mizudashi Mini

Por 24,61 euros, la HARIO sigue el mismo funcionamiento que la Silberthal, solo que con una capacidad de 600ml, por si el anterior se nos quedaba demasiado grande. Cuenta con un filtro integrado compuesto por una malla metálica para evitar que pasen las hojas del infusión o la fruta. Además, es reutilizable.

Al igual que el anterior, también se puede lavar en el lavavajillas. El mayor inconveniente es que las instrucciones vienen en japonés, pero con imágenes ilustrativas.

Rummershof cold Brew Coffee Maker

Muy similar a las anteriores pero con un precio más asequible, 16,80 euros, presenta una capacidad de un litro y también un recipiente con un filtro de malla para evitar que los restos vegetales o de fruta, pasen al líquido. Es ideal para saborizar con kiwi, piña, pepino, limón, naranja, fresas, etc. También para tés y otras infusiones tales como manzanilla, tila, etc.

Jarras de Cristal, BOQO

Con diferente sistema, también nos vemos obligados a incluir este tipo de jarra de cristal con un tapón tamizador que evita del paso de restos vegetales y de fruta al agua saborizada que contiene en su interior. Tiene a su favor el que el sistema es mucho más simple y menos aparatoso, pero en su contra que la limpieza es más complicada. Cuestan 21,88 euros.

bonVIVO Cafetera para Café Frio

Jarra de cristal resistente a golpes a pesar de su delgadez, con filtro interno de acero inoxidable, de fina malla para evitar que las moliendas más finas de café, o los restos de fruta u hojas de té u otras infusiones, se cuelen al agua.

