Raspberry Pi: qué es, cómo funciona y qué modelos hay

Cada vez son más los ámbitos donde prolifera la gente que prefiere el "háztelo tú mismo" y crear sus propias cosas. Esto se puede aplicar tanto a muebles como a sillas, mesas, macetas, percheros, marcos para fotografías o, incluso ordenadores.

Porque sí, existe un tipo de PC preparado para ser "toqueteado": las Raspberry Pi. En ConsumoClaro hemos hablado de portátiles y de miniPCs, pero hasta ahora hemos dedicado muy poco tiempo a estas placas base de tamaño reducido que han adquirido mucha popularidad en la comunidad DIY (Do It Yourself).

Raspberry Pi: qué es

La Raspeberry Pi es, en esencia, un ordenador. Concretamente, es una placa base que bien podría ser la de un miniPC por su tamaño y que no suele superar los 100 euros -dependiendo del modelo y lo que traiga-. Eso sí, no es funcional por sí sola.

Es decir, es necesario "completar" la Raspberry Pi para que esta funcione. Es aquí donde empieza el gran atractivo de estas placas base, ya que podremos elegir qué componentes añadir según nuestras necesidades.

En definitiva, es un ordenador al que le faltan algunas pocas piezas -ninguna especialmente difícil de conseguir- y que facilita el montaje del PC al gusto.

Qué necesita para funcionar

La propia fundación Raspberry explica muy fácilmente a través de cinco pasos qué necesita una Raspberry Pi para funcionar:

1. Insertar una tarjeta SD como memoria de almacenamiento con un sistema operativo

2. Conectar la placa base a un monitor o TV

3. Conecta un teclado y un ratón

4. Conectar a través de Ethernet (o WiFi -esta es opcional-) la red

5. Conectar la Raspberry Pi a la fuente de alimentación

Con estos pasos, nuestra Raspberry Pi funcionará correctamente. Pero recordad que esto es lo mínimo necesario y, parte de la gracia de estos equipos, es experimentar un poco.

¿Qué sistema operativo escoger?

Lo más recomendable es acudir al Sistema Operativo que ofrecen desde la propia fundación Raspberry : Raspberry Pi OS. Es un SO sencillo e intuitivo que puede ser ideal para principiantes.

A pesar de ello, hay que tener en cuenta que existen decenas de opciones y alternativas que se adaptan a lo que busca cada usuario. Algunos de los más populares son:

Arch Linux : uno de los más populares, es el más recomendado si buscamos tener un ordenador de sobremesa.

: uno de los más populares, es el más recomendado si buscamos tener un ordenador de sobremesa. OS RISC : un sistema operativo que NO está basado en Linux, por lo que es especial. Se trata de un SO increíblemente rápido -ya que solo ocupa 4 MB-, pero perdemos sencillez y es menos intuitivo

: un sistema operativo que NO está basado en Linux, por lo que es especial. Se trata de un SO increíblemente rápido -ya que solo ocupa 4 MB-, pero perdemos sencillez y es menos intuitivo OSMC: un sistema operativo centrado en convertir nuestra Raspberry Pi en un centro multimedia. Es decir, para tener una suerte de Smart TV.

Estos son solo algunos de los más populares. Dependiendo de la elección de nuestro sistema operativo, podremos convertir la placa base en un centro de reproducción multimedia, un emulador para videoconsolas antiguas, un ordenador de sobremesa común o un accesorio para domótica -como un espejo inteligente-.

Qué Raspberry Pi comprar

Ahora bien, son varios los modelos de esta placa base que existen, distinguiendo entre dos tipos (generales): Modelo A y Modelo B. El A es más económico y suele incluir menos puertos USB y sin puerto Ethernet; mientras que el B es más completo.

Aparte de esto, existen diferentes Raspberry Pi: desde la el número 1 hasta el número 4 -casos concretos: Raspberry Pi 4 Modelo A, Raspberry Pi 3 Modelo B, etc- y unos modelos llamados "Zero", que destacan por ser más compactos. Pero, ¿cuáles son los modelos más interesantes?

Raspberry Pi 3 Model B+

Por 67,97 euros, esta placa base ofrece un equipo más que suficiente para montar un miniPC a nuestro gusto. Esta Raspberry Pi cuenta con un procesador quad-core con una velocidad de 1,4 GHZ, además de que es uno de los modelos más completos en lo que a conectividad se refiere.

La 3 Model B+ dispone de:

un puerto Ethernet Gigabit

HDMI de tamaño completo

2 puertos USB

banda para WiFi de 2,4 o 5 GHz

Bluetooth 4.2

Raspberry Pi 4 Model B con starter kit

Algunas Raspberry vienen con packs para principiantes o de iniciación. Es decir, incluye todo lo necesario para montarla y empezar a rodar.

Por 147,99 euros, este pack incluye una Raspberry Pi 4 Model B que dispone de 4 GB de RAM y una CPU Cortex-A72, lo que le permite soportar contenido en resolución 4K a 60 fps, además de contar con conexión Bluetooth 5.0 y WiFi.

El resto del pack, aparte, incluye el cable de alimentación, la tarjeta microSD, una caja para montar el miniPC, un ventilador y disipadores.

Raspberry Pi 100437

Pero si queremos invertir lo menos posible, este modelo de 49,99 euros puede ser ideal para empezar a experimentar con este tipo de dispositivo. Esta Raspberry es muy sencilla: dispone de una salida HDMI, un puerto Ethernet y puertos USB 2.0.

