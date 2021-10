10 alimentos que te harán ir al baño tras desayunar

Miki, lector de eldiario.es, nos escribe la siguiente petición en un correo electrónico: "últimamente estoy atravesando un periodo de bastante estrés laboral que me ha llevado a tener problemas de estreñimiento, así que agradecería que me dijerais alimentos me ayudasen a ir al baño, a poder ser por las mañanas, antes de ir al trabajo, ahora que el viejo dicho de 'café, cigarro y muñeco de barro' no me funciona".

Estreñimiento: diez alimentos que lo aminoran y otros diez que lo acentúan

Más que una dieta, le vamos a ofrecer a Miki una serie de alimentos naturales, que perfectamente pueden estar en nuestra nevera y que más que combatir a medio plazo los problemas de estreñimiento, lo que hacen es estimular la movilidad del último tramo del intestino, es decir el colon y el recto, facilitando así la evacuación.

Para una dieta preventiva del estreñimiento, publicamos en su día Diez alimentos para combatir el estreñimiento, así como Estreñimiento: diez alimentos que lo aminoran y otros diez que lo acentúan.

1. Café

Es posible que a Miki no le funcione el café debido al estrés, porque está demostrado que este brebaje es un potente laxante. Así lo reveló un estudio publicado en la revista Gut, de la Sociedad Británica de Gastroenterología. En el mismo se sometió a cientos de adolescentes a endoscopias tras beber café y se comprobó que los movimientos del colon y el recto aumentaban significativamente.

2. Ciruelas

El motivo de que la ciruela sea desde tiempos inmemoriales otro gran laxante se debe especialmente a la presencia de sorbitolla presencia de sorbitol, un azúcar-alcohol nuestro metabolismo absorbe con cierta dificultad y que pasa al intestino, donde actúa como prebiótico además estimular las paredes del colon. De hecho, ingerir demasiado sorbitol provoca diarreas. Adicionalmente cabe contar con la presencia de la fibra dietética.

3. Higos

Los higos, brevas y cabrahigos combinan la presencia de sorbitol con la de fibra dietética, que se hincha absorbiendo agua y haciendo que las heces aumenten de volumen, como lo que su tránsito es mucho más sencillo.

4. Peras y manzanas

Están en situación parecida a los higos y las ciruelas: sorbitol y abundante fibra, así que Miki tal vez debería acompañar el café por alguna de estas frutas.

5. Espárragos

A su riqueza en fibra soluble se suman las hebras de fibra insoluble, que hace limpieza intestinal y da volumen a la hez, como lo que esta presiona el intestino, lo que tiene como resultado un aumento de los movimientos peristálticos. También tienen sorbitol. Esto es válido tanto para espárragos blancos como para verdes.

6. Judías verdes

Aúnan fibra con sorbitol y la presencia de otros azúcares también laxantes. Puede parecernos extraño hablar de ellas de cara al desayuno, pero son parte frecuente del desayuno japonés, quizás por este motivo.

7. Copos de avena

Es posible que no estén con tanta frecuencia en nuestra nevera, pero no está de más tenerlos presentes si tenemos problemas para evacuar, aunque hay que tomarlos en su justa medida, porque se hinchan mucho con el agua y pueden provocar reflejos evacuatorios difíciles de controlar. Los podemos combinar simplemente con agua, añadir al yogur, con leche, etc.

8. Plátano

En efecto, entre las muchas virtudes del plátano está la de estimular los movimientos intestinales, debido tanto a su aporte de fibra, que alcanza a un 1 gramo por pieza, como a la presencia de azúcares prebióticos que estimulan la flora intestinal y tienen efectos laxantes.

9. Kiwi

Su gran aporte de fibra -el kiwi contiene 5 gramos de fibra en cada 100 kilocalorías- lo hacen un laxante de primera mano, especialmente por su fácil digestibilidad que hace que pase inmediatamente al tracto intestinal.

10. Regaliz

Entre otras propiedades de la regaliz, como la de combatir la hipotensión [Leer Hipotensos: diez alimentos para combatir la baja tensión arterial], está su poder laxante. Aunque como explicamos en su día en Las diez virtudes (y el gran peligro) de consumir regaliz con regularidad, hay que consumir esta raíz, o en este caso sus infusiones, como mesura. No obstante las mismas pueden ser un buen sustituto del café para Miki.

