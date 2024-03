¿Poco tiempo para cocinar? 12 platos preparados sencillos y saludables para comer en el trabajo

Comer saludable y ligero cada día en nuestro lugar de trabajo se nos antoja un reto difícil. En la mayoría de los casos, improvisamos cualquier cosa, vamos al bar de enfrente a comernos un pincho de tortilla para aguantar hasta la hora de volver a casa o aprovechamos cuando vamos a casa de nuestros padres para traernos algún táper rebosante de comida casera que nos arregla la situación un par de días.

Y no nos engañemos, ¿cuántas veces miramos con deseo a ese compañero que tiene el tiempo y la habilidad culinaria para llevar cada día un plato de cocina casera, mientras nosotros desenvolvemos con desgana dos trozos de pan de molde al que le hemos puesto, deprisa antes de salir, unas lonchas de jamón?

Sin embargo, no tiene por qué ser así. Las nuevas necesidades y los nuevos modos de vida han hecho que muchas marcas de alimentos y las grandes cadenas de supermercados estén desarrollando una variada oferta de productos envasados, listos para llevar y en los que se tiene en cuenta en mayor medida que sean saludables. Hay platos caseros, muchas alternativas con verduras y legumbres, incluso productos veganos y ecológicos y, por supuesto, sin conservantes.

Hay para todos los gustos, marcas y precios. Aquí os proponemos algunas que os pueden ayudar a comer ligero, saludable y sin gastar en exceso para continuar con la jornada de trabajo.

Crema de berenjenas asadas Mutabal Realfooding Shukran (1,99€)

Una propuesta distinta, vegana, sin gluten ni lactosa que podemos llevar a cualquier sitio y disponer de una opción sana para comer. No hablamos del clásico hummus, del que en el mercado hay múltiples alternativas, se trata de una también tradicional crema de berenjena asada con tahini (pasta de semillas de sésamo), agua, aceite de oliva virgen extra, zumo de limón, ajo en polvo, cebolla en polvo y sal. Se puede añadir algo más de limón, aceite y pimienta si queremos potenciarlo un poquito. Una opción sana y sabrosa.

Ensalada tabulé oriental Pierre Martinet (2,45€)

Sémola de trigo duro, pimiento, tomate, cebolla, aceite de oliva virgen extra, aceite de colza, zumo de limón, pasas de uva, menta, especias, vinagre de alcohol, sal. Casi como si la hiciéramos nosotros en casa. Una opción de comida completa, ligera y que nos ayudará a superar la jornada laboral hasta la hora de la cena.

Tortilla de berenjena Bo de Debò (4,35€)

Una tortilla siempre es apetecible. Esta de berenjena es una opción saludable que contiene solo ingredientes naturales, concretamente berenjena, huevo líquido pasteurizado, cebolla sofrita, aceite de oliva virgen extra y sal. Se puede llevar cómodamente al trabajo y con sólo dos minutos de microondas ya está lista para llevártela a la boca. Si además añades una pieza de fruta te queda un menú bastante aceptable.

Sopa thai con quinoa Trevijano (4,00€)

Las sopas deshidratadas pueden ser otra buena opción aunque requiera de una preparación breve en casa. Esta concretamente resulta un plato bastante completo ya que a las verduras incorpora quinoa. Para poder llevártela al trabajo solamente requiere poner agua con la cantidad de sopa que señala en el paquete y dejarlo cocer 20 minutos. Puedes hacerlo la noche antes o mientras te preparas para salir. Transportándolo en un recipiente hermético, tendrás lista esta sopa solo con calentarla.

Corazones de alcachofa Hacendado con aceite (3,13€)

Probablemente uno de esos productos de Hacendado que se agotan una y otra vez. Y es que estos 260 gramos de alcachofas limpias (lo más complicado) en aceite de oliva consiguen ser un plato saludable, sabroso y ligero para llevarlo al trabajo y tuneable. Para los forofos de las alcachofas ofrecen la posibilidad de tomarlas solas o con algo de jamón picado por encima, con parmesano rallado, con un huevo escalfado o duro ya sea de gallina o de codorniz, o improvisar con ellas una original gilda como aperitivo junto a un mejillón al natural y un tomatito regado con parte del aceite de las propias alcachofas.

Ratatouille en lata de Alcampo (1,25€)

Por 1,25€ los 375 gramos Alcampo nos pone en la mesa un ratatotuille, ese famoso plato francés de la película de Pixar con calabacín, tomate, pimiento, berenjenas, cebollas y tomates. Evidentemente no tan bueno como el que se hace con las verduras de verano a fuego lento, pero también un preparado que nos puede ofrecer una alternativa interesante para llevarnos la comida a la oficina con muy poco esfuerzo. Sin conservantes, puede tomarse frío o caliente, ya sea sólo o como acompañante de otros platos con sólo calentar. Se le puede añadir algo de aceite de oliva y tomar solo como primer plato o como plato único bajo un bacalao a la plancha.

Marmitako de bonito Ortiz (4,30€)

Algo más caro que las alternativas anteriores, este marmitako de bonito ofrece un plato completo de esta receta tradicional del País Vasco. Esta bolsita tan sólo contiene bonito del norte, patata, cebolla, tomate, caldo, aceite de oliva virgen, pimiento verde, sal, sin ningún conservante ni colorante, y te permite disfrutarlo sólo con dos minutos de microondas, una opción interesante. No esta la única receta que ofrece la marca Ortiz de platos preparados en torno a este pescado, ya que es también apetecible el bonito del Norte con tomate, el encebollado o los pimientos rellenos de bonito.

Ensalada foodie de edamame de Calvo (2,45€)

Y si eres de los que disfrutan las ensaladas con un toque distinto y siempre natural, la propuesta de Calvo hay que tenerla en cuenta. Con quinoa, espelta, atún, zanahoria, maíz, tomate y aceite de oliva, ofrece una opción cómoda de llevar y versátil que puede mejorarse también añadiendo algún ingrediente más.

Escalivada Ferrer (4,99€)

La empresa catalana Ferrer ha hecho una apuesta fuerte por las recetas tradicionales. En esta apuesta se encuadra la escalivada casera en bote de cristal, 315 gramos a un precio que no llega a los cinco euros. Dice Ferrer que está elaborada siguiendo la receta tradicional y lo cierto es que sólo lleva pimientos rojos, berenjenas y cebollas, todo ello aliñado con aceite de oliva. Es también una buena opción para tomar un plato saludable sin tener que preparar nada, tan sólo ponerle por encima unas anchoas o algo de atún y tienes un plato completo.

Crema de Coliflor con Manzana Santa Teresa (2,95€)

Las cremas de verduras siempre son una buena opción y aunque no requieren mucha elaboración no siempre es fácil organizarse para tenerlas preparadas a la hora de salir hacia el trabajo. Hay muchas marcas y la oferta es cada vez mayor. La empresa Santa Teresa ofrece un variedad interesante, todas ellas con ingredientes naturales, con verduras y legumbres, sin conservantes ni espesantes. Hoy he elegido esta original crema de coliflor con un toque de manzana, que viene en un envase apto para el microondas con lo que no hace falta más que llevarla al trabajo y listo. Es versátil también cuando necesitas un plato caliente en un día de invierno o cuando quieres una cena ligera. Además de esta de coliflor hay otras variedades como calabaza, calabacín, de verduras de la huerta, alcachofas o zanahoria.

Gazpacho tradicional de Don Simón (3,25€)

Y este ranking no podría estar completo sin traer un gazpacho, un plato siempre socorrido y apetecible, versátil para llevar al trabajo o a un picnic de verano. Entre los muchos que hay en las estanterías del supermercado y dejando a un lado esas opciones gourmet que en muchas ocasiones se nos van de precio, el tradicional de Don Simón siempre es una alternativa resultona. Sólo tomate, pimiento, pepino, cebolla, aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino, sal, ajo y lo que tú quieras añadir.

Guisantes con jamón de Alcampo (2,08€)

Otro plato que con solo un toque de microondas solucionará la comida del día. Guisantes, zanahoria, aceite de oliva, jamón, ajo y sal en un formato apto para el microondas y que solo en un minuto está listo para comer. Te salva la comida del día a un precio moderado y sin esfuerzo.