El boletín del coronavirus: qué pasa con las aulas, dos brotes en Euskadi e ideas para abrazarse con menos riesgo

Los últimos brotes detectados en Euskadi nos recuerdan que el virus sigue entre nosotros y controlarlos a tiempo es una prueba constante.



🤗Cómo abrazarse (un poco). La distancia física es una manera de proteger y protegernos, pero existen algunos trucos para abrazarse con menos riesgo. El New York Times ha publicado esta pieza (en español) con ideas como que los niños abracen a la altura de la cintura o besar en la cabeza por detrás. No es ideal, pero es mejor que nada si queremos mostrar afecto. Algunos lectores me habéis preguntado por esto, ¡espero que os ayude!