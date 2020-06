Segundo foco hospitalario en Euskadi en 24 horas: 10 nuevos casos detectados en Basurto se suman a los cuatro de Txagorritxu

No es ya solamente un nuevo foco de contagios de coronavirus en Euskadi. Son dos. Al brote del hospital de Txagorritxu detectado este fin de semana y que acumula ya cuatro positivos se le une otro en el hospital de Basurto de Bilbao y que ya suma 10 casos. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha destacado la celeridad con la que el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha actuado para controlar de manera precoz estos focos. No obstante, ha añadido que las estadísticas de la pandemia "se mantienen en una tendencia de estabilidad". "Euskadi ha cumplido y cumple los requisitos para seguir avanzando en la desescalada. Por eso hemos iniciado la fase 3", ha dicho Murga sobre las menores restricciones que existen desde hoy en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El foco de Txagorritxu -adelantado por este periódico- se originó con el positivo de un paciente de Oncología que llevaba semanas ingresado en el centro. Previamente, había dado negativo en la PCR que se le hizo en el ingreso y en otra previa a una intervención quirúrgica, que es el protocolo que ahora se aplica en las alas del hospitales libres de COVID-19. Sin embargo, en la tercera sí dio positivo y obligó a rastrear sus contactos. Ello ha generado más casos en una sanitaria, en otro paciente y un familiar de este segundo enfermo que acudió a una visita. Son 23 los profesionales en cuarentena y 81 los test realizados.

Se desconocen las causas concretas del brote y algunos datos no se han hecho públicos por "confidencialidad" pero hay tres hipótesis abiertas sobre el origen: que llegase contagiado y diera un falso negativo -improbable por el tiempo transcurrido y porque hubo un segundo test-, que el contagiador llegara de fuera del centro o que fuera un profesional. "Las líneas de contagio son complicadas de identificar", ha dicho Murga, que ha comparecido ante los medios de comunicación acompañada de José María Pérez, director médico en funciones de la OSI Araba, la organización que agrupa a los hospitales de Vitoria.

En cuanto al foco de Basurto, acumula ya 10 positivos -ocho internos y dos sanitarios- y es probable que vaya a más ya que los dos últimos han sido detectados el lunes por la mañana y ni siquiera están en los datos ofrecidos por Osakidetza sobre la evolución de la pandemia. Todos los casos se circunscriben al pabellón Revilla. Es el más grande del centro, con 168 camas. Allí hay unidades como Cardiología, Medicina Interna o Infecciosas. El estudio de contactos se ha extendido a 80 personas. En ambos casos, Txagorritxu y Basurto, los positivos han sido aislados en zona específicas que se mantenían y se han realizados labores desinfección.

La consejera de Salud no ha descartado que se plantee la realización de pruebas de coronavirus a las personas que quieran acudir a visitar a un allegado a Osakidetza. También ha aludido a reforzar la "seguridad" de esas visitas ya que, aunque no es posible el "riesgo cero", ese "vector" de posibles contagios tiene que ser reducido "al mínimo".

El R0 de Euskadi sube a 1,19, como a finales de marzo

Estos nuevos casos han disparado el R0 de Euskadi a 1,19. Este indicador mide los casos derivados de un positivo y si es superior a 1 se considera que la pandemia está en expansión. El R0 no estaba en rojo desde el 31 de marzo. "Cuando el número de casos es muy bajo, pequeñas variaciones en los positivos porcentualmente son altas", ha matizado Murga.

Es más, los 8 positivos nuevos recogidos en la estadística -7 en Bizkaia y uno en Álava- no reflejan la realidad más actual y será en los próximos días cuando se conozca el alcance real de los nuevos focos. El total de casos registrados en Euskadi es de 20.076, 6.570 de los cuales han sido conocidos mucho después de la infección con test rápidos de anticuerpos. Gipuzkoa, en cambio, sigue a cero desde hace días y con la situación totalmente controlada.

En las últimas 24 horas ha fallecido una persona pero, fruto de los ajustes estadísticos, la cifra final se queda en 1.574. También ha habido cambios en la casilla de "recuperados", la enésima modificación de criterio para saber cuántos han superado la enfermedad. Ahora se pretende diferenciar "altas hospitalarias" y "negativizados", pero quedarían todavía fuera personas que no han pasado por el hospital o no han tenido segundo test. Ello podría explicar que hoy todas las categorías de recuperados sumen 16.086 personas por 16.966 de este domingo. Se da la circunstancia de que hace solamente unos días se produjo el imposible estadístico de menos casos activos o no recuperados que personas hospitalizadas por el elevado volumen de recuperados, a lo que Osakidetza respondió eliminando 1.600 personas de esa lista y reconociendo que algunos estaban computados hasta por triplicado y que también había muertos en esa casilla. Son 220 las personas que permanecen hospitalizadas y 18 continúan en la UCI.