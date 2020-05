El boletín del coronavirus: cuidado con las prisas, reuniones mejor al aire libre y una idea para el consuelo

📊La tendencia. Al menos 50 personas han muerto por coronavirus en España en los últimos siete días, según la información publicada ayer por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas. Sanidad ha cambiado la manera de publicación de los datos y todavía está verificando algunos de ellos.



En el informe de ayer, por ejemplo, hay casi 2.000 muertos menos en el recuento total de personas fallecidas por coronavirus. Esto se debe a que se trata de casos sospechosos que no estaban confirmados o de que hubo errores técnicos en el manejo de la base de datos, según Sanidad.



"Con esta revisión, Catalunya pasa a tener un total de 5.575 muertes (1.126 menos), Madrid a 8.686 (291 menos) y Castilla La-Mancha a 2.788 (152 menos)".



Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de emergencias sanitarias, explicó que la nueva manera de dar los datos se debe a que ahora se puede implantar un sistema de vigilancia con información más precisa.



Ahora se dan los nuevos casos que han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Antes, se daban los casos notificados en las últimas 24 horas aunque el diagnóstico se hubiera hecho antes. Así, con la nueva medición, hay 132 casos con fecha de diagnóstico de ayer.



🚶🏻‍♀️Mejor al aire libre. Por lo que sabemos ahora del virus (que es más que hace seis meses), los contextos de grandes contagios han sido espacios interiores, como oficinas, auditorios, iglesias, restaurantes u otros lugares cerrados, especialmente si no están bien ventilados. Además, la última actualización de los centros de control y prevenciones de enfermedades de Estados Unidos (CDC) insiste en que el virus se transmite sobre todo de persona a persona más que tocando superficies infectadas. Con todo ello, los espacios abiertos, guardando las medidas básicas de distancia e higiene, parecen los más seguros: mejor quedar a dar un paseo que a cenar.



👉La pieza del New York Times (en español) sobre cómo estar seguro al aire libre.

El reportaje del Atlantic(en inglés) sobre cómo tienen que adaptarse los espacios cerrados para ser más seguros y cómo hay menos riesgo en reuniones en el exterior que en el interior.

La nueva guía de CDC sobre cómo se transmite el virus.



🏖Más turistas. El Gobierno anunció este lunes que a partir del 1 de julio los turistas extranjeros no tendrán que hacer cuarentena de 14 días al llegar a España. Sigue con su plan para que lleguen turistas a España de otros países europeos para salvar la temporada. Francia ya ha desaconsejado a sus ciudadanos que viajen y Reino Unido sigue luchando por controlar su epidemia.



🔇El silencio. Ahora que vuelve el ruido (o parte de él) a nuestras ciudades, esta pieza del New York Times registra lo que son las ciudades sin menos actividad humana. Son grabaciones de Nueva York, Londres y Venecia este abril comparado con el de hace un año. La diferencia entre escuchar charlas, bocinas, música, gritos y escuchar... el canto de los pajaritos.



🌱Las nuevas plantas. La divulgadora botánica Aina S. Erice nos explica qué es lo que ha brotado en las aceras y las paredes de nuestras calles vacías. Un bonito texto de Verne.



💪🏼 Algo bueno. Otro estudio avala el uso del medicamento remdesivir para acortar la enfermedad de los pacientes graves por el coronavirus. Es una señal de que aunque no sea una cura puede ser una herramienta útil para los médicos. El estudio está publicado en el New England Journal of Medicine y está basado en un ensayo clínico coordinado por el Hospital Can Ruti de Badalona.