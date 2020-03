El boletín de hoy: la presión en las UCIs, cómo salimos de ésta y Cinema Paradiso

🛏 Las UCIs. El aumento de casos y personas fallecidas ya no crece tanto como en las primeras semanas del brote. El impacto de las medidas de confinamiento se empieza a notar, pero ahora llegan los días más difíciles para los hospitales por los pacientes que siguen en cuidados intensivos y los nuevos que llegan y los necesitan.



En algunos casos están utilizando quirófanos y otras soluciones de emergencia. Sanidad no descarta trasladar pacientes a comunidades autónomas con menos presión.



El Ministerio de Sanidad sólo cita a la Comunidad de Madrid y Cataluña como casos que "están al límite o a punto de alcanzarlo", según dijo este lunes María José Sierra, portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria y sustituta de Fernando Simón, que está aislado después de haber dado positivo en coronavirus.



Nueve comunidades autónomas, casi la mitad de España, han doblado sus camas de cuidados intensivos desde que empezó la crisis, pero están cerca de su capacidad, según los datos recabados por nuestras periodistas Sofía Pérez Mendoza y Ana Ordaz con la ayuda de las ediciones locales de eldiario.es. No es fácil conseguir esta información. En Madrid y Cataluña están ocupadas más del 80% de las camas de cuidados intensivos. Castilla La-Mancha ronda un nivel parecido. Aquí el artículo con todos los datos disponibles.



🏠 El aislamiento funciona. El crecimiento más lento de contagios se debe al esfuerzo que estamos haciendo quedándonos en casa y limitando los contactos incluso dentro de casa. La reducción del contacto reduce el número de contagios y va debilitando el virus. Este gráfico de Raúl Sánchez lo explica bien.



👩🏻‍✈️Quiénes pueden salir para ir a trabajar. Desde este martes el parón de trabajadores es todavía mayor y menos trabajadores pueden salir de casa para asistir a su puesto de trabajo. Tras unas horas de moratoria para echar el cierre el lunes, desde hoy se paran obras, fábricas de materiales no esenciales para la supervivencia o la lucha contra el coronavirus y empresas de servicios que quedan abiertas.

📃Aquí la lista entera de las actividades que sí pueden continuar.

📄El salvoconducto. Los trabajadores que tengan que seguir saliendo de casa tienen el derecho de que sus empresas rellenen un formulario para justificar el desplazamiento. Así los trámites de control serán más rápidos. Aquí el modelo que recomienda el Gobierno, publicado en el Boletín Oficial del Estado (al final del documento).



🏠Ayuda para los inquilinos. Este martes se espera que el Consejo de Ministros apruebe ayudas para el alquiler, distinguiendo entre si el casero es un pequeño propietario (a quien se le garantiza el ingreso) o un gran propietario o un fondo. Marina Estévez Torreblanca ya tiene algunos detalles sobre los que hay acuerdo. Aquí está su artículo y este martes nos contará más.



🇺🇸 Hospital de campaña en Central Park. El parque neoyorquino suele ser escenario de conciertos, carreras y representaciones de Shakespeare. Ahora el hospital Mount Sinai, que está al lado, está construyendo tiendas para un hospital de campaña allí. Aquí las fotos de la televisión local, NY1. En Nueva York, ahora centro de la epidemia en Estados Unidos, han muerto un millar de personas por coronavirus. Aquí los datos de todos los estados. También ha llegado un buque hospital de la Armada, con 1.000 camas y que se suele desplegar para guerras y desastres naturales, y ha atracado en el río Hudson. Un vídeo de la llegada a Manhattan.



🌈 Cómo se sale de ésta. Pues poco a poco. Como ya están sugiriendo el Ministerio de Sanidad y los expertos de otros gobiernos, cuando la emergencia sanitaria se rebaje, las medidas de confinamiento se tienen que levantar de manera progresiva y con un control cuidadoso de los nuevos contagios.



Expertos de todo el mundo hablan de los tests de inmunidad, el seguimiento de movimientos y el parón de eventos y otras aglomeraciones. El informe más completo que he encontrado sobre los pasos que hay que dar es del think-tank conservador American Enterprise Institute de Washington. Se refiere a Estados Unidos, pero puede ser útil para España y otros países.



Lo esencial para ir volviendo a la normalidad es: Identificar mejor las zonas de contagio y el ritmo de exposición e inmunidad de la población.

Mejorar las capacidades e infraestructuras de los sistemas sanitarios locales para identificar pronto brotes, contener los casos y acumular material sanitario suficiente.

Tener tratamientos terapéuticos, profilácticos y preventivos e intervenciones médicas con más información. El informe identifica cuatro fases, las medidas que hay que aplicar en cada una de ellas y qué hace falta para pasar a la siguiente: Fase 1 : Ralentizar el contagio. 👈 (estamos aquí)

: Ralentizar el contagio. 👈 Fase 2 : Reabrir poco a poco por regiones.

: Reabrir poco a poco por regiones. Fase 3 : Establecer el grado de inmunidad de la población para levantar las medidas de distanciamiento social.

: Establecer el grado de inmunidad de la población para levantar las medidas de distanciamiento social. Fase 4: Reconstruir nuestra capacidad para la siguiente pandemia. Ahora estaríamos en la fase 1, aplicando las medidas de aislamiento y cuarentena. Este informe aconseja pasar a la fase 2 cuando haya un descenso de casos nuevos durante 14 días y el sistema tenga capacidad de hacer tests a todas las personas con síntomas o que los necesiten y tenga la capacidad de hacer un seguimiento a los contactos de las personas infectadas.



Si esto se cumpliera, se podrían reabrir escuelas y otros centros educativos en algunas regiones, pero, según este informe, se debería seguir fomentando el teletrabajo en todas las empresas que puedan ponerlo en práctica, no se deberían celebrar eventos de más de 50 personas y las personas de más de 60 años o con condiciones médicas previas deberían limitar las salidas.



El informe completo está en este enlace (en inglés).



💪🏼 Algo bueno. "La buena noticia es que este virus muta poco y la sensación es que se va a conseguir una vacuna magnífica. Mientras tanto, tratamiento, y hay varias posibilidades", dice José María Peña, jefe clínico en La Paz en esta entrevista de Raquel Ejerique. Otra buena noticia es que la gripe del próximo otoño será más suave por la rutina de lavado de manos, desinfección y precaución que hemos aprendido.



➕Dos ensayos clínicos en marcha en hospitales españoles: el uso de plasma de pacientes curados y un tratamiento con una combinación de medicamentos. Aquí la pieza de la agencia SINC.