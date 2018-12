Actor chileno Benjamín Vicuña: "soy un fan infiltrado" en la serie Vis a Vis

Benjamín Vicuña (1978, Santiago de Chile) es uno de los nuevos fichajes de la serie española "Vis a Vis", que este lunes estrenó su cuarta temporada, y de la que el actor se ha declarado "un fan infiltrado", al haberla seguido antes de poder incorporarse a su elenco.

Vicuña da vida a un funcionario de la prisión de mujeres en la que se ambienta esta serie, que calificó de "referente" en el panorama mundial televisivo durante una entrevista a Efe en Santiago.

Tras participar en la película "Fuera de carta" (2008) y rodar una temporada como forense en la serie "Los Hombres de Paco" (2010), el actor chileno volvió a las pantallas españolas para participar en este drama carcelario, que esta semana presentó una nueva temporada en Fox, con la que logró grandes números de audiencia en los canales de pago.

"Vis a Vis" ha trascendido al público español con la inclusión de sus dos primeras temporadas en Netflix y Vicuña celebró la existencia de esta plataforma de contenido multimedia.

"Hoy las series son globales, se comparten por todo el mundo. Y eso es muy bueno para los actores, las personas que estamos contando una historia. Hoy España es un referente, recuperó un liderazgo entorno a la ficción. Los mismos creadores de las series 'Vis a Vis' y 'La Casa de Papel', son un referente global", aseguró el actor.

Antes de la aparición de estas plataformas, el chileno ya había desarrollado su carrera a nivel internacional -además de en su país natal- en España y en Argentina, donde ahora reside.

Vicuña, que se empezó a formar en teatro, ha participado en telenovelas, series y películas en los tres países que le han visto crecer como actor.

Entre ellas destacan las películas "Promedio rojo" (Chile, 2004), "Fuga" (Chile-Argentina, 2006), "Dawson. Isla 10" (Chile, 2009), "La memoria del agua" (Chile, 2015), "El hijo rojo", (Argentina, 2016) y la serie "Prófugos" (Chile, 2011-2013), lanzada en la plataforma HBO.

"El teatro me fascina, la televisión es muy atractiva y el cine es maravilloso", afirmó el actor, quien también reconoció ser incapaz de elegir entre ningún de estos géneros, ya que "son el complemento ideal".

"Creo que el actor, de forma nata, es un ser itinerante que debe viajar, mutar y transformarse en diferentes cosas", agregó Vicuña, quien antes de interpretar a un guardia de prisión, encarnó a la ex primera dama de Argentina en la obra de teatro "Eva Perón", en una pieza que se presentó en octubre de 2017 en Madrid, después de pasar por Francia y estrenarse Argentina.

En esa gira por España, le surgió la oportunidad de dar vida al funcionario de prisiones Antonio Hierro, el personaje que interpreta en "Vis a Vis", y del que Vicuña destacó que "es el brazo armado de Sandoval (Ramiro Blas)", el médico del centro penitenciario "Cruz del Norte".

Además, "tiene una relación muy particular con Zulema (Najwa Nimri) algo que ya vimos en el primer capítulo. Es un tipo que esconde un pasado oscuro, que Sandoval conoce y por eso le extorsiona", explicó Vicuña.

El próximo proyecto del actor es la obra teatral "Terapia amorosa", que se estrenará el 18 de enero en Argentina, y en breve también iniciará el rodaje de una serie, en la que compartirá pantalla con Goya Toledo, Angie Cepeda y Luis Tosar, entre otros.

Benjamín Vicuña también produjo el documental "The Journey of the others" (El viaje de los otros) sobre un campo de refugiados en Palestina, que obtuvo dos premios en el Festival de Cine de Túnez el pasado mes de noviembre, y que fue musicalizado por el fundador del grupo Pink Floyd, Roger Waters, un gran defensor de la causa palestina.

El actor también es gestor del Centro Cultural Mori en Chile, una iniciativa que dispone de cinco salas que pretende crear contenido para "mucha gente que se acerca al teatro por primera vez".

Patricia López Rosell