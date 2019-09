Camilo dice que el éxito de "Tutu" ha sido un punto de quiebre a su carrera

El cantautor colombiano Camilo se ha posicionado como uno de los artistas latinos con mayor proyección gracias al éxito de "Tutu", que interpreta junto a Pedro Capó, y con la que siente ha podido dar el pistoletazo de salida a su carrera en solitario.

En entrevista con Efe en Miami (Florida), el colombiano señaló que la gran repercusión lograda por este tema le ha permitido posicionarse en la industria y ha llegado a territorios de América Latina a los que no había podido acceder con su música.

"Fue una entrada tremenda a una cantidad de puertas a las que todavía no me habían dado la bienvenida, me puso en el foco y creo que ese ha sido el punto de partida a mi carrera", declaró el artista de 25 años, que acaba de ser nominado a los premios Latin American Music Awards.

Según dijo, escribió la canción pensando en interpretarla en solitario, pero después de mostrársela a Capó el boricua mostró su interés en ser parte de esta composición.

"Le dije que la escuchara, le encantó, se fue al estudio y la grabó, todo fue muy rápido", recordó sobre el proceso de gestación de la canción que ya ha registrado más de 130 millones de reproducciones en las principales plataformas digitales, según la discográfica Sony Music Latin.

A pesar de que el reguetón y el género urbano son las tendencias que dominan el panorama musical de hoy, el también compositor se mostró convencido de que "hay espacio para todos", algo que queda demostrado con "la buena acogida" que ha tenido su última creación.

"'Tutu' puede ser una canción demasiado inocente para lo que está pasando hoy en día, la letra puede llegar a ser demasiado blanca y el video puede llegar a ser demasiado alternativo, pero salió y encontró su propio lugar", resaltó sobre un tema dedicado a su prometida, Evaluna Montaner, hija del famoso cantante Ricardo Montaner.

Asegura que escribe pensando en el legado cultural que deja a las próximas generaciones, siempre con el objetivo de que sus canciones sean "motor de cambio" en la sociedad.

"Lo pienso todo el tiempo: procuro dejar el mundo mejor de lo que me encontré y procuro que mis canciones sean motor de cambio", insistió.

Empezó su carrera como compositor, escribiendo canciones para reconocidos artistas como Anitta, Becky G, Natti Natasha o Juanes, pero no fue hasta hace poco más de un año que decidió iniciar su carrera como intérprete en solitario.

Desde entonces, ha publicado algunas canciones, algunas de ellas junto a Mau y Ricky ("Desconocidos", "La Boca") y Sebastián Yatra ("En Guerra").

Camilo Echeverry, su verdadero nombre, cuenta con "la bendición" de su suegro, a quien llama su mentor, y afirma no tener problema en admitir que "ser parte de la familia Montaner es un privilegio".

Se muestra muy agradecido con el apoyo que siempre ha recibido del argentino-venezolano, con cuya hija planea casarse el próximo año, "cuando nadie apostaba" por su proyecto.

"Lo más importante es lo que ellos han invertido energéticamente y espiritualmente en mi vida (...) Es un privilegio tenerlo a él como mentor", insistió el cantante nacido en Medellín.

Pese a que ahora su nombre ya empieza a ser conocido en el mundo de la música, Camilo reconoce que sigue acudiendo "al maestro Montaner" para pedir consejos: "No hay canción que yo escriba que no pase por sus manos, siempre le pregunto su opinión, todo el tiempo".

Con la canción "En Guerra", el cantante está nominado a mejor video musical en los próximos premios Latin American Music Awards, que tendrán lugar el 17 de octubre en Los Ángeles (California).

Mientras sigue inmerso en su estudio continuará con su extensa gira promocional por algunos países de América Latina.

Antoni Belchi