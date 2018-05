"Deadpool 2", el superhéroe más gamberro, llega este viernes a los cines

El superhéroe más macarra de la pantalla grande regresa a la cartelera esta semana con nuevas aventuras en "Deadpool 2", mientras que "Borg-McEnroe" retrata la famosa rivalidad entre el tenista sueco Bjorn Borg y el estadounidense John McEnroe y su enfrentamiento en la final de Wimbledon de 1980.

"DEADPOOL 2", VUELVE EL ANTIHÉROE MÁS CACHONDO

Dirigida por David Leich, "Deadpool 2" continúa la historia de este alocado antihéroe que parodia el mundo de Marvel Comics que, en esta ocasión, se reunirá con un grupo variopinto de gamberros para salvar a un joven de habilidades sobrenaturales de un poderoso villano.

Deadpool (Ryan Reynolds), acompañado por el escuadrón de mutantes Domino (Zazie Betz), Estrella Rota (Lewuis Tan), Negasonic (Brianna Hildebrand) y Yukio (Shioli Kutsuna), tratará de recuperar el liderato de la cartelera, tras haber conseguido más de 780 millones de dólares en todo el mundo con su anterior película en 2006.

"BORG MCENROE", UNA RIVALIDAD DE LEYENDA

El sueco Bjorn Borg y el norteamericano John McEnroe protagonizaron en 1980 uno de los partidos más importantes de la historia del tenis, la final del torneo de Wimbledon, que revive la película "Borg McEnroe".

Dirigida por el sueco Janus Metz Pedersen ("True Detective"), el reparto está encabezado por Sverrir Gudnason (Borg) y Shia LaBeouf (McEnroe), en un recorrido que ilustra la histórica rivalidad de estas dos leyendas, desde su infancia y juventud al peso paterno que ambos sufrieron en su educación deportiva.

"LEAN ON PETE", LO NUEVO DE ANDREW HAIGH

El británico Andrew Haigh ("Weekend", "45 años"), dirige "Lean on Pete", película basada en la novela homónima de Willy Vlautin, que sigue a Charlye, un chico de 15 años que se queda solo tras la muerte de su padre y vuelca su necesidad de afecto en un caballo de carreras con el que emprende un peligroso viaje en busca de un nuevo hogar.

Haigh explora de nuevo temas como la soledad y el abandono en una película protagonizada por un jovencísimo Charlie Plummer, que se alzó con el premio al mejor actor emergente en el pasado Festival de Venecia.

AMOR SIN EDAD EN "LAS ESTRELLAS DE CINE NO MUEREN EN LIVERPOOL"

La femme fatale del cine negro de los años 50 Gloria Grahane vivió en sus días de declive un romance con un joven actor casi 30 años menor que ella; una historia que retrata "Las estrellas de cine no mueren en Liverpool".

Dirigida por el escocés Paul MacGuigan, la película, basada en el libro de memorias que publicó en 1986 ese entonces joven actor, Peter Turner, está protagonizada por Annette Benning y Jamie Bell y ha tardado casi 20 años en salir adelante, ya que el director quiso esperar a que Benning tuviera la edad "adecuada" para interpretar a Grahane.

CANTET RETRATA LA ADOLESCENCIA EN "EL TALLER DE ESCRITURA"

El realizador francés Laurent Cantet pone el foco en los adolescentes, la precariedad y el auge de la extrema derecha en "El taller de escritura", una película que narra la historia de un grupo de jóvenes que ha sido seleccionado para escribir un thriller policíaco con la ayuda de Olivia, una famosa novelista.

Cantet explora desde el compromiso social y el optimismo una realidad cercana con un reparto formado en su mayoría por actores debutantes, seleccionados en institutos y centros deportivos, en el que la única actriz profesional es Marine Fois, que da vida a Olivia, papel por el que fue nominada este año a los premios César.

"POROROCA", UNA HISTORIA QUE RETRATA EL DOLOR ANTE LA PÉRDIDA

Un padre desesperado acaba convirtiendo la búsqueda de su hija en un empeño obsesivo y paranoico por hallar al culpable en "Pororoca", película dirigida por el rumano Constantin Popescu, que elaboró además un guion de 350 páginas para "deconstruir" una historia basada en el dolor tras la desaparición de la hija pequeña.

Protagoniza esta cinta Bogdam Dumitrache, conocido en España por sus trabajos con el reconocido director Cristi Puiu, en un papel que le hizo merecedor de la Concha de Plata al mejor actor en el último festival de cine de San Sebastián.

CHARLOTTE RAMPLING SE DESNUDA EMOCIONALMENTE EN "HANNAH"

El director italiano Andrea Pallaoro presenta su segundo largometraje, "Hannah", un drama que gira en torno a la lucha de una mujer contra la soledad después del encarcelamiento de su marido, que interpreta la veterana actriz Charlotte Rampling, un papel que le hizo merecedora de la Copa Volpi a mejor actriz en Venecia.

El director tiene preparada una trilogía con protagonistas femeninas en momentos existenciales en la que "Hannah" es la primera entrega; le seguirá "Monica", la historia de una mujer transgénero que vuelve a casa para cuidar de su madre con Alzheimer, tras haber estado veinticinco años fuera de la casa que abandonó siendo un chico de 17 años.

"EL ATAUD DE CRISTAL", UNA PESADILLA EN UNA LIMUSINA

Tras su paso por los principales festivales de cine fantástico, llega a los cines "El ataúd de cristal", thriller de terror dirigido por el bilbaíno Haritz Zubillaga, en el que una joven actriz (Paola Bontempi) queda atrapada en una limusina y tendrá que cumplir las órdenes de una voz distorsionada para que no le ocurra nada malo.

"El ataúd de cristal" es el primer largometraje de Zubillaga, aunque cuenta con experiencia en el género de terror tras dirigir los cortometrajes "Las horas muertas", "She's Lost Control" y "The Devil on your Back".

"DOS CORONAS", LOS SECRETOS DE UN SANTO DE AUSCHWITZ.

Maximiliano Kolbe (1894-1941) fue un clérigo y mártir conocido por su labor de fe en el campo de concentración de Auschwitz, cuya vida de humildad y coraje fue tan impactante como su propia muerte, trasladadas ambas ahora a la pantalla con "Dos coronas".

Michal Kondrat dirige esta obra audiovisual que fue estrenada en la sala Cardenal Deskur del edificio San Carlos del Vaticano al tratarse de una película religiosa que muestra aspectos poco conocidos sobre Kolbe, fundador de la Milicia de la Inmaculada y primer clérigo proclamado santo sin necesidad de probar un milagro.