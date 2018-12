Directores de Argentina, Colombia y Guatemala en Panorama de la Berlinale

Directores de Argentina, Colombia y Guatemala presentarán sus trabajos más recientes en la sección Panorama de la Berlinale, la segunda en importancia del festival berlinés dedicada a nuevas obras de directores consagrados, óperas primas y descubrimientos.

"Los miembros de la familia", dirigida por el argentino Mateo Bendesky, "Monos", del colombo-ecuatoriano Alejandro Landes, y "Temblores", del guatemalteco Jayro Bustamente, serán exhibidas en esa sección, parte de cuyo programa anunciaron hoy los organizadores de la Berlinale.

La cinta de Bendesky habla de la revelación de los secretos de familia de dos hermanos en una casa abandonada en la costa, mientras que la de Landes aborda la toma de un rehén por parte de ocho jóvenes pertenecientes a una unidad paramilitar.

El guatemalteco Bustamante, que ganó en 2015 el oso de Plata por su ópera prima "Ixcanul", cuenta en "Temblores" la revelación de la verdadera sexualidad de un padre de familia evangélico, que da así un vuelco a su vida familiar y social.

Además de la participación latinoamericana en la 69 edición de la Berlinale, que se celebrará entre el 7 y el 17 de enero, en la lista parcial de Panorama figura el estreno mundial de "What she said: the art of Pauline Kael", dirigido por el estadounidense Rob Garver.

La cinta está interpretada por Sarah Jessica Parker, Quentin Tarantino y Alec Baldwin y retrata a la crítica de cine Pauline Kael (1919-2001), con su influencia en una industria dominada por hombres.

La británica Joanna Hogg llevará a Berlín "The Souvenir", protagonizada en su primer papel principal por Honor Swinton-Byrne, la madre de esta, Tilda Swinton, y Tom Burke.

El actor estadounidense Jonah Hill -nominado al Oscar en dos ocasiones por "The wolf of Wall Street" (2013) y "Moneyball" (2011)- dirige "Mid90s", su debut como realizador que llega como "una declaración de amor a los años 90" del siglo pasado, según los organizadores de la Berlinale.

El realizador, guionista y actor griego Syllas Tzoumerkas firma "The miracle of the Sargasso Sea", una historia criminal con la estrella del cine griego Angeliki Papoulia, quien protagonizó "Canino", que ganó en la sección de Cannes "Una cierta mirada" en 2009.

La lista dada a conocer hoy está compuesta por un total de 22 títulos -17 películas y cinco documentales- procedentes de 21 países. Catorce de ellas serán estreno mundial y nueve son ópera prima.

La Berlinale, cuyo jurado internacional estará presidido por la actriz francesa Juliette Binoche, la inaugurará el filme "The Kindness of Strangers" ("La amabilidad de los extraños"), dirigido por la danesa Lone Scherfig, y ya se anunció que concederá un Oso de Plata a su carrera a la actriz británica Charlotte Rampling.